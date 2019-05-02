В Австралии обнаружили трехглазую змею. Ее назвали "Монти Пайтон"

  • 2 мая 2019
Змея скончалась через несколько недель после того, как ее нашли Правообладатель иллюстрации NT PARKS AND WILDLIFE
Image caption Змея скончалась через несколько недель после того, как ее нашли

Управление национальными парками и заповедниками Австралии разместило в интернете фотографию трехглазой змеи, найденной на одной из дорог на севере страны. Власти Северной территории Австралии назвали находку необычной.

Змею обнаружили в марте неподалеку от городка Хампти Ду в 40 километрах от Дарвина. Очень молодой ковровый питон, которого назвали "Монти Пайтон", скончался через несколько недель после того, как его нашли.

Эксперты говорят, что его третий глаз, судя по всему, появился в результате естественной мутации. По мнению специалистов, из-за деформации головы питону длинной в 40 сантиметров было трудно питаться.

Естественные причины

Ветеринары сказали, что, судя по рентгеновским снимкам, у змеи не было двух срастившихся голов - только одна, но с тремя глазницами и тремя функционирующими глазами.

Правообладатель иллюстрации NT PARKS AND WILDLIFE
Image caption Трехглазому питону было трудно питаться

Серпентолог профессор Брайан Фрай из Квинслендского университета говорит, что подобные мутации - нормальный процесс эволюции. "У каждого младенца есть какие-то мутации, просто в данном случае это выглядело особенно странно", - говорит он.

"Я еще ни разу не видел змею с тремя глазами, но у нас в лаборатории живет ковровый питон с двумя головами. Мы наблюдаем нечто подобное с сиамскими близнецами", - отмечает серпентолог.

По словам профессора, не исключено, что третий глаз питона достался ему от его близнеца, которого он абсорбировал в свое тело.

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