Правообладатель иллюстрации NT PARKS AND WILDLIFE Image caption Змея скончалась через несколько недель после того, как ее нашли

Управление национальными парками и заповедниками Австралии разместило в интернете фотографию трехглазой змеи, найденной на одной из дорог на севере страны. Власти Северной территории Австралии назвали находку необычной.

Змею обнаружили в марте неподалеку от городка Хампти Ду в 40 километрах от Дарвина. Очень молодой ковровый питон, которого назвали "Монти Пайтон", скончался через несколько недель после того, как его нашли.

Эксперты говорят, что его третий глаз, судя по всему, появился в результате естественной мутации. По мнению специалистов, из-за деформации головы питону длинной в 40 сантиметров было трудно питаться.

Естественные причины

Ветеринары сказали, что, судя по рентгеновским снимкам, у змеи не было двух срастившихся голов - только одна, но с тремя глазницами и тремя функционирующими глазами.

Правообладатель иллюстрации NT PARKS AND WILDLIFE Image caption Трехглазому питону было трудно питаться

Серпентолог профессор Брайан Фрай из Квинслендского университета говорит, что подобные мутации - нормальный процесс эволюции. "У каждого младенца есть какие-то мутации, просто в данном случае это выглядело особенно странно", - говорит он.

"Я еще ни разу не видел змею с тремя глазами, но у нас в лаборатории живет ковровый питон с двумя головами. Мы наблюдаем нечто подобное с сиамскими близнецами", - отмечает серпентолог.

По словам профессора, не исключено, что третий глаз питона достался ему от его близнеца, которого он абсорбировал в свое тело.