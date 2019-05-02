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Правительство Великобритании считает, что не следует обращаться к полиции и предъявлять обвинения уже бывшему министру обороны Гэвину Уильямсону, который был уволен со своего поста по итогам расследования утечки с закрытого заседания Национального совета безопасности.

Сам Уильямсон настаивает, что не имеет отношения к утечке.

Дэвид Лидингтон, де-факто исполняющий обязанности заместителя премьер-министра Терезы Мэй, сказал, что та считает вопрос закрытым.

По словам Лидингтона, никто не предъявляет бывшему министру обороны никаких уголовных обвинений, но премьер-министр ему больше не доверяет, поэтому он лишился своего поста.

Он был уволен после того, как газета Daily Telegraph опубликовала детали дебатов в Национальном совете безопасности, во время которых обсуждались возможные риски участия китайской компании Huawei в разработке британской телекоммуникационной сети пятого поколения 5G.

Представители оппозиции от Лейбористской партии требуют расследовать, не нарушил ли экс-министр закон о нераспространении государственной тайны.

По словам Дэвида Лидингтона, правительство не намерено обращаться к полиции, но будет полностью с ней сотрудничать, если та сама решит расследовать этот вопрос.

Анализ

Данни Шоу

Обычно лишь полиция решает, следует ли начинать расследование возможного уголовного преступления. Но в случае обвинений в утечке правительственной информации процедура иная.

После 2008 года были приняты правила, согласно которым утечка информации должна быть расследована самим правительством, а полиция может быть задействована лишь в случае, когда обнаруживаются доказательства серьезного нарушения закона о государственной тайне.

Даже если будет задействована лондонская полиция, которая занимается подобными вопросами, ей будет необходимо тщательно рассмотреть обвинения и провести консультации с юристами, прежде чем начать официальное расследование.

Учитывая тот факт, что перед лондонской полицией стоит и так множество проблем, а также что в прошлом она обвинялась в политически мотивированных расследованиях действий депутатов парламента, ей вряд ли захочется вмешиваться в это дело.

Глава лондонской полиции Крессида Дик сказала, что ее сотрудники рассмотрят любую жалобу, но пока им не поступило никаких запросов от секретариата кабинета министров.

Что такое закон о государственной тайне, принятый в 1989 году?

Распространение конфиденциальной информации по вопросам государственной безопасности или обороны государственным служащим может быть уголовно наказуемым.

Подобное распространение информации считается преступлением, если оно наносит урон интересам государства и было сделано без разрешения.

Людям, признанным виновными в этом, грозит штраф и до двух лет заключения.

Если полиция решит рассмотреть обвинения в адрес Гэвина Уильямсона, решение о том, привлекать ли его к ответственности, будет принимать генеральный прокурор.

В среду вечером премьер-министр Тереза Мэй сказала Гэвину Уильямсону, что у нее есть информация, указывающая на то, что именно он был источником утечки информации.

В заявлении об увольнении министра обороны премьер-министр сказала, что "не было выявлено никакой другой убедительной версии, объясняющей, как могла произойти эта утечка информации".

Со своей стороны Гэвин Уильямсон, который занимал пост министра обороны с 2017 года, сказал, что абсолютно уверен, что полноценное и официальное расследование полностью поддержит его версию событий.

В Национальный совет безопасности входят основные министры правительства. Они собираются раз в неделю под председательством премьер-министра. На заседания в случае необходимости также могут быть приглашены другие члены кабинета министров, представители вооруженных сил и спецслужб.