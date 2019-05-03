Скончался Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в "Звездных войнах"

Правообладатель иллюстрации Lucasfilm Image caption Поклонники "Звездных войн" полюбили Чубакку и Хана Соло. Кадр из фильма "Новая надежда"

В США в возрасте 74 лет скончался актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в киносаге "Звездные войны". Он скончался в своем доме в окружении близких, говорится в сообщении его семьи. Причина смерти не называется.

Мейхью сыграл Чубакку в оригинальной трилогии - "Новая надежда", "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая". Также он облачался в костюм косматого персонажа из племени Вуки для третьего эпизода киносаги "Месть ситхов" и эпизода "Пробуждение силы" из новой трилогии.

"Он вложил свое сердце и душу в роль Чубакки, и это видно по каждому кадру… Для него семья "Звездных войн" значила гораздо больше, чем просто роль в фильме. Люди, с которыми он общался, стали для него друзьями и семьей на десятилетия, он их очень любил", - говорится в сообщении родных актера.

Пропустить Twitter пост , автор: @TheWookieeRoars The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) 2 мая 2019 г.

Кинематографисты проявили интерес к Мейхью в 1976 году, когда он работал в одной из лондонских больниц. Но свою главную роль он получил у Джорджа Лукаса в 1977 году в "Новой надежде".

В 2015 году актер, рост которого можно назвать гигантским - 2м 18см, рассказал в интервью журналу People, что ему не терпится вновь сыграть свою самую известную роль Чубакки в фильме "Пробуждение силы". Также он прокомментировал встречу со своим товарищем по экрану Харрисоном Фордом, сыгравшим в "Звездных войнах" Хана Соло.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Питер Мейхью приглянулся кинематографистам благодаря своему гигантскому росту

"Мы сидели в наших трейлерах в Англии, и кто-то постучал в дверь. Это был Харрисон. Он сказал: "Привет, дружище, как ты? Тебе снова нужно залезть в свой старый костюм, да?". Затем мы крепко обнялись, и все было снова как прежде".

Актер активно участвовал в благотворительных акциях, и семья попросила поклонников его творчества увековечить его память не цветами, а пожертвованиями в его благотворительный фонд The Peter Mayhew Foundation.

Церемония памяти Питера Мейхью для близких и друзей актера пройдет 29 июня, а все поклонники смогут вспомнить актера на траурной церемонии, которая состоится в декабре в Лос-Анджелесе.