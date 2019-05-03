Скончался Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в "Звездных войнах"
В США в возрасте 74 лет скончался актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в киносаге "Звездные войны". Он скончался в своем доме в окружении близких, говорится в сообщении его семьи. Причина смерти не называется.
Мейхью сыграл Чубакку в оригинальной трилогии - "Новая надежда", "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая". Также он облачался в костюм косматого персонажа из племени Вуки для третьего эпизода киносаги "Месть ситхов" и эпизода "Пробуждение силы" из новой трилогии.
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"Он вложил свое сердце и душу в роль Чубакки, и это видно по каждому кадру… Для него семья "Звездных войн" значила гораздо больше, чем просто роль в фильме. Люди, с которыми он общался, стали для него друзьями и семьей на десятилетия, он их очень любил", - говорится в сообщении родных актера.
Кинематографисты проявили интерес к Мейхью в 1976 году, когда он работал в одной из лондонских больниц. Но свою главную роль он получил у Джорджа Лукаса в 1977 году в "Новой надежде".
В 2015 году актер, рост которого можно назвать гигантским - 2м 18см, рассказал в интервью журналу People, что ему не терпится вновь сыграть свою самую известную роль Чубакки в фильме "Пробуждение силы". Также он прокомментировал встречу со своим товарищем по экрану Харрисоном Фордом, сыгравшим в "Звездных войнах" Хана Соло.
"Мы сидели в наших трейлерах в Англии, и кто-то постучал в дверь. Это был Харрисон. Он сказал: "Привет, дружище, как ты? Тебе снова нужно залезть в свой старый костюм, да?". Затем мы крепко обнялись, и все было снова как прежде".
Актер активно участвовал в благотворительных акциях, и семья попросила поклонников его творчества увековечить его память не цветами, а пожертвованиями в его благотворительный фонд The Peter Mayhew Foundation.
Церемония памяти Питера Мейхью для близких и друзей актера пройдет 29 июня, а все поклонники смогут вспомнить актера на траурной церемонии, которая состоится в декабре в Лос-Анджелесе.