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В пятницу официальный орган Верховной Рады, издание "Голос Украины", опубликовал окончательные результаты второго тура президентских выборов, формально подтвердив победу Владимира Зеленского на прошедших 21 апреля выборах.

За Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей (13,5 миллиона человек), за его соперника Петра Порошенко - 24,45% (4,5 миллиона человек) при явке избирателей в 61,37%.

Зеленский победил почти во всех регионах Украины, за исключением Львовской области и заграничного избирательного округа, где первое место занял Порошенко.

Центральная избирательная комиссия объявила результаты выборов 30 апреля, а, в соответствии с законом "О выборах президента Украины", официальные издания "Голос Украины" и "Урядовый курьер" должны были их опубликовать в течение трех дней.

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Именно эта публикация результатов и считается официальным объявлением результатов выборов.

От этого дня отсчитывается срок инаугурации нового президента Украины. Президент должен принять полномочия не позднее, чем через 30 дней на торжественном заседании парламента. То есть до 1 июня включительно.

В последнее время представители команды Зеленского высказывают предположение, что инаугурация президента состоится в последние дни мая или в начале июня.

Тем временем сайт украинского телеканала "Громадьске" сообщил, что в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о проведении 19 мая торжественного заседания парламента, посвященного принесению присяги Владимиром Зеленским.

Верховная Рада, как сообщается, планирует рассмотреть постановление о назначении даты инаугурации Зеленского на пленарной неделе 13-17 мая.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Полномочия нынешней Верховной Рады истекают в конце ноября

А что же с Радой?

Однако пикантная ситуация заключается в том, что вновь избранному президенту, возможно, придется работать с неподконтрольной Радой, состав которой изначально определился на внеочередных выборах в 2014 году, и в настоящий момент точно не известно, имеет ли коалиция, сформированная пять лет назад при участии блока Петра Порошенко и других партий, необходимое большинство в 226 голосов.

На официальные запросы спикеру Рады о поименном списке членов коалиции команда Зеленского ответа не получила.

Наверняка можно сказать, что союзники Петра Порошенко из его фракции встанут в жесткую оппозицию Зеленскому, но что касается других политических сил, то предугадать их поведение сложно.

Эксперты считают, что в ближайшее время реально появление внефракционных объединений в поддержку нового президента, особенно за счет депутатов, избранных не по спискам партий, а в мажоритарных округах.

В то же время в парламенте звучат предложения о необходимости ограничения полномочий президента. Но на это уходящему парламенту вряд ли хватит времени и сил.

Теоретически, если будет доказано, что коалиции не существует, новый президент может распустить Раду и объявить досрочные выборы, однако он может это сделать не позднее чем за полгода до истечения срока ее полномочий, который наступает 27 ноября.

Таким образом, у Зеленского остается не так много времени - до 27 мая - на принятие решения.

Ранее он не исключал возможности роспуска действующего состава Рады, но с осторожностью.

"По поводу роспуска - будем делать согласно закону. Иногда закон вообще помогает принимать решения", - сказал он в интервью РБК-Украина.