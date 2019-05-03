Борис Джонсон сходил на выборы, которых не было

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Самый популярный политик-тори Борис Джонсон дал прессе и соцсетям повод поиздеваться над собой: он написал в "Твиттере", что проголосовал на местных выборах, и тут же стер твит, потому что фолловеры моментально сообщили ему: "Борис, в твоем районе выборов нет".

В Англии и Северной Ирландии в четверг прошли местные выборы, и Консервативная партия Бориса Джонсона понесла на них тяжелые потери.

В четверг вечером, за пару часов до закрытия участков, Борис Джонсон написал в Твиттере: "Только что проголосовал за Консервативную партию на местных выборах. И вы обязательно проголосуйте! У вас два часа, чтобы пойти и проголосовать!"

Однако Джонсон - депутат парламента от лондонского округа Аксбридж и Южный Райслип, где, по официальным данным, и живет, а в Лондоне в этот день выборов не было: в столице муниципальные советы выбирали в прошлом году.

Многие из 550 тысяч фолловеров Джонсона немедленно указали ему на это недоразумение, и твит тут же исчез. Никаких объяснений к трем часам следующего дня на страничке Джонсона не появилось.

Новость о твите бывшего мэра и министра иностранных дел, одного из лидеров кампании за выход Британии из ЕС, подхватили и растиражировали многие газеты и онлайн-издания - особенно те, кто выступает против "брексита".

В защиту Джонсона выступил политический обозреватель газеты Times Генри Зеффман. Он напомнил, что у Джонсона есть второй дом в графстве Оксфордшир, и, возможно, политик голосовал там.

На вопросы фолловеров, почему же Джонсон сам не дал это разъяснение, а просто стер твит, Зеффман предположил, что депутат вдруг понял, что будет не очень красиво признаться, что он на самом деле не живет в своем округе.

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption Джонсон немедленно стер неудачный твит, но пользователи "Твиттера", конечно же, успели сделать скриншоты

В пятницу в Англии и Северной Ирландии продолжался подсчет голосов на местных выборах, и поступающие результаты свидетельствуют, что правящая Консервативная партия несет тяжелые потери; оппозиционная Лейбористская партия тоже потеряла много мандатов.

К обеду пятницы, когда еще не пришли данные из десятков муниципалитетов, уже было ясно, что консерваторы потеряли более 700 мест и контроль над 26 местными советами, а лейбористы - 79 мандатов и шесть местных советов.

При этом третья по величине британская партия, Либерально-демократическая, увеличила свой корпус муниципальных депутатов на 430 человек, то есть почти в два раза, и завоевала контроль над десятью советами.

Всего в четверг в Англии и Северной Ирландии выбирали почти 9 тысяч депутатов 259 местных советов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Из своего дома на западе Лондона на работу в парламент и обратно Борис Джонсон ездит на велосипеде.

Местные советы решают вопросы типа финансирования местного транспорта или вывоза мусора, но общая картина такова, что британские политические обозреватели практически единодушно связывают проигрыш консерваторов с раздражением избирателей из-за неразберихи вокруг "брексита".

При этом раздражены, по мнению экспертов, и избиратели-брекзитеры, и противники выхода из ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что избиратели послали властям ясный сигнал: обеспечьте "брексит".

Однако ее критики тут же заметили, что брекзитеры не будут отдавать свои голоса либерал-демократам - единственной крупной партии в стране, выступающей за отмену "брексита" посредством второго референдума.