“Очень позитивно”. Путин и Трамп обсудили Венесуэлу и ядерное соглашение

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Президент России Владимир Путин обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию в Венесуэле, но, судя по сообщениям Белого дома и Кремля, согласия лидеры не достигли.

"Сегодня утром президент пообщался с президентом Путиным, дискуссия продолжалась почти час", - рассказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

В Кремле же отметили, что разговор состоялся по инициативе Вашингтона и что длился он полтора часа. Би-би-си попросила пресс-секратеря Путина Дмитрия Пескова пояснить, сколько все-таки длилась беседа, но не получила ответа.

"Разговор носил деловой и конструктивный характер", - говорится в сообщении пресс-службы российского президента.

Венесуэла: мирная передача власти или попытки силовой смены руководства

"Президент во время разговора [с Путиным] в первую очередь сфокусировался на вопросах помощи жителям Венесуэлы, которым не хватает воды, еды и лекарств", - рассказала Сандерс. По ее словам, Трамп заявил о необходимости мирной передачи власти в Венесуэле.

Согласно заявлению Кремля, "в ходе обмена мнениями по ситуации вокруг Венесуэлы президент подчеркнул, что только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны". "При этом вмешательство извне во внутренние дела, попытки силовой смены власти в Каракасе подрывают перспективы политического урегулирования кризиса", - говорится в сообщении пресс-службы. Пресс-секретарь Белого дома о разногласиях лидеров по Венесуэле не сообщала.

Сам Трамп сказал журналистам, что "очень хорошо поговорил с Путиным", и что они говорили больше часа. По словам президента США, Путин не хочет вмешиваться в ситуацию в Венесуэле: "Он ожидает позитивных изменений в Венесуэле, [сейчас там] люди голодают, а 20 лет назад это была одна из богатейших стран, думаю, что очень позитивно поговорил с Путиным о Венесуэле".

Из заявлений Кремля и Белого дома в пятницу неясно, обсуждали ли президенты обвинения в США в адрес России о "вмешательстве в дела Венесуэлы".

В Венесуэле продолжается политический кризис: с 23 января около 50 стран, в том числе и США, признали Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы, но Николас Мадуро не отдает власть, и контролируемая оппозицией Национальная Ассамблея не может принимать законы. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в незаконном захвате власти.

1 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Мадуро был готов бежать из страны, но "русские дали понять, что он должен остаться".

В российском МИДе его слова назвали "фейком" и "частью информационной войны". В тот же день состоялся разговор Помпео с министром иностранных дел России: госсекретарь США подчеркнул, что российское вмешательство в дела Венесуэлы дестабилизирует ситуацию в стране, и призвал отказаться от поддержки Мадуро.

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"Достаточно сюрреалистично звучит вся эта история, - прокомментировал разговор с Помпео Лавров. - Я ему ответил, основываясь на нашей принципиальной позиции, что мы никогда не вмешиваемся в чужие дела и других призываем делать то же самое".

Ранее в Вашингтоне говорили, что оставляют за собой возможность для военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле.

Новый ядерный договор с Китаем

"Обсуждали ядерное соглашение и возможные переговоры с Китаем по этому поводу, - сообщила Сандерс. - Поговорили о Северной Корее, Украине и Венесуэле, [получился] очень позитивный разговор". По ее словам, лидеры говорили о возможном заключении нового ядерного соглашения вместе с Китаем.

В сообщении Кремля о беседе Путина с Трампом обсуждение этой темы не упоминается.

"Мы говорили о ядерном соглашении, мы будем делать меньше [ракет], и они будут делать меньше. Мы тратим миллиарды долларов на ядерное оружие, мы столько никогда не тратили. Китай, я с ними уже говорил, они бы очень хотели стать частью этого нового договора, они даже больше заинтересованы им, чем торговым соглашением", - заявил Трамп после разговора.

Ранее США по решению Трампа приостановили участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был подписан в 1987 году. ДРСМД запрещал все комплексы ядерных и неядерных ракет наземного базирования со средним (1000-5500 км) и меньшим (500-1000 км) радиусом действия.

Президент США в феврале этого года объявил о выходе из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении договора.

В Вашингтоне утверждают, что Москва тайно разработала на базе ракеты 9М728 для оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" новую крылатую ракету (9М729), дальность которой нарушает ДРСМД.

США потребовали уничтожить эти ракеты, срок ультиматума истек 2 февраля, после этого Америка начала процедуру выхода из договора. Кремль отвергал обвинения и утверждал, что новая ракета не нарушает договор.

В ответ Москва заявляла, что у Вашингтона есть свои ракеты-нарушители ДРСМД - речь о мишенях для тестирования систем ПРО. Кремль также утверждал, что пусковые установки Mk-41 противоракет SM-3 системы ПРО Aegis Ashore в Польше и Румынии пригодны для пусков крылатых ракет "Томагавк" и также нарушают ДРСМД. Вашингтон обвинения отвергал.

4 марта Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией ДРСМД в ответ на аналогичное решение Белого дома.

В КНР, как отмечали военные эксперты, на ракеты средней и меньшей дальности возложены многие задачи, для которых в других странах используют военно-воздушные силы. При этом аналитики подчеркивали, что уговорить Пекин на заключение договора о запрете ракет средней и малой дальности будет сложно, поскольку аналогичное оружие, по некоторым данным, есть, например, у Израиля, а Индия, Пакистан, Иран и КНДР ведут его разработки в рамках своих ракетных программ.

О чем еще поговорили?

Сандерс сообщила, что лидеры "очень коротко обсудили" доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года "в контексте того, что сговора не было".

Расследование о том, договаривался ли Трамп или его команда с Москвой о поддержке на выборах 2016 года, продолжалось последние два года и завершилось в марте.

Мюллер пришел к выводу, что Россия вмешивалась в кампанию 2016 года с помощью "фабрики троллей" Евгения Пригожина - бизнесмена, которого в СМИ называли "поваром Путина".

Кроме того, Москва, по версии Мюллера, помогала публикации электронной переписки руководства Демпартии США - ее сервера взломала российская военная разведка. Россия все обвинения отрицает, в сообщении Кремля о разговоре президентов тема доклада Мюллера вовсе не упоминается.

"Он [Путин] посмеялся, сказал, что это начиналось с горы, а кончилось мышью", - так, по словам Трампа, Путин прокомментировал в беседе с ним доклад Мюллера.

Путин ранее, отвечая на вопрос о результатах расследования Мюллера, сказал, что "гора родила мышь". "Мы не обсуждали вопросы вмешательства России в новые выборы", - сказал Трамп и подчеркнул, что ничего плохого в налаженных отношениях с Россией нет.

После звонка Путину журналистка спросила Трампа: "Сказали ли вы им [России] не вмешиваться в новые выборы?" На это американский лидер заявил, что эта тема вообще не обсуждалась.

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Пресс-секретарь Белого дома также рассказала, что Трамп "очень долго" говорил о Северной Корее и о необходимости ее денуклеаризации. "Президент несколько раз сказал о важности помощи России в оказании давления на Северную Корею [по вопросу ее отказа от ядерного оружия]", - сказала Сандерс.

В Кремле же сообщили, что Путин "проинформировал Трампа" об итогах встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке 25 апреля и подчеркнул, что "добросовестное выполнение Пхеньяном своих обязательств должно сопровождаться встречными шагами по снижению санкционного давления на Северную Корею".

Кроме того, президенты обсудили обстановку на Украине "в контексте недавних президентских выборов". Путин заявил, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договорённостей. Сандерс лишь коротко отметила, что Трамп говорил о ситуации на Украине со своим российским коллегой.