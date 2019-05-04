"Боинг-737" скатился в реку во Флориде. Все живы

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Серьезный авиаинцидент произошел в американском городе Джексонвилл, штат Флорида. Самолет "Боинг-737" при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке.

По предварительным данным, на борту самолета находились 136 человек, включая семь членов экипажа, все они живы.

Рейс выполняла чартерная авиакомпания Miami Air International. Парк ее самолетов состоит из "Боингов-737-800".

По информации телеканала Си-эн-эн, совершивший аварийную посадку лайнер выполнял рейс из американской военной базы Гуантанамо на Кубе.

Правообладатель иллюстрации Jacksonville police

Фотографии приводнившегося на реке Сент-Джонс самолета распространил офис шерифа города Джексонвилл. На фото видно, что лайнер оказался на мелководье, у него повреждена носовая часть.

На месте происшествия работают спасатели.

Причина случившегося пока неизвестна. В корпорации Boeing сообщили, что знают об инциденте и изучают поступающую информацию.