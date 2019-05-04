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Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) официально вступил на трон в первый день церемонии коронации, которая продлится три дня.

Он унаследовал трон в 2016 году, когда скончался его отец король Пхумипон Адульядет.

За несколько дней до этого было объявлено, что будущий король сочетался браком с заместительницей начальника своей личной службы безопасности Сутхидой Тиджай. После коронации она получит имя королевы Сутхиды.

В стране уже много лет назад установилась конституционная монархия, но граждане Таиланда по-прежнему чтят королевскую семью, члены которой обладают значительной властью и влиянием.

Таиланд также имеет строгие законы, которые запрещают критику монархии. Эти законы фактически выводят королевскую династию из сферы общественного обсуждения.

В ходе субботней церемонии 66-летний король торжественно надел на голову Большую корону Победы весом в 7,3 кг, которая является символом королевской власти.

Затем монарх выпустил свой первый королевский указ, обещая соблюдать права граждан. Его отец, который принял трон 69 лет назад, давал такую же клятву.

Нынешняя коронация прошла в обстановке политической неопределенности. 24 марта в стране состоялись всеобщие выборы, первые с момента военного переворота в 2014 году, но о создании нового правительства пока не объявлено.

Что известно о новом короле?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Королевская семья: покойный король Пхумипон Адульядет (слева), наследный принц Маха Вачиралонгкорн (в центре) и королева Сирикит, 1999 год

Король Вачиралонгкорн является старшим сыном королевы Сирикит и покойного короля Пхумипона Адульядета.

Он получил образование в Британии и Австралии, где проходил военную подготовку в Королевском военном колледже в Канберре. Затем он служил в вооруженных силах Таиланда и имеет специальности летчика-истребителя и пилота гражданской авиации.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Официальная церемония вступления короля в четвертый брак с Сутхидой Аюдхья состоялась в Бангкоке 1 мая

Он стал наследным принцем в 1972 году. Сейчас он получил династическое имя Рамы X, что означает "десятый король в династии Чакри".

Королева Сутхида является четвертой женой короля и ранее занимала пост заместителя командира личной королевской охраны. С декабря 2016 года она имеет ранг генерала армии.

Как проходит церемония коронации?

Правообладатель иллюстрации Facebook/ThailandPRD Image caption Королевские регалии играют важную роль в церемонии коронации

Церемония коронации началась в 3 часа утра по местному времени в субботу, когда король Вачиралонгкорн облачился в белую рясу, чтобы пройти обряд очищения и помазания святой водой, которая была собрана в более чем сотне источников по всей стране.

Он также принял пять королевских регалий или символов, в число которых также входила Большая корона Победы.

Церемония коронации продлится до понедельника, а большинство буддийских ритуалов традиционно начинаются в субботу.

Король Вачиралонгкорн фактически находился на троне с 2016 года, но по буддийским верованиям он не может считаться божественным посланником на Земле до прохождения ритуала очищения.

Как отмечается это событие в Таиланде?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Официальные портреты нового короля выставлены по всей стране по распоряжению властей

В воскресенье король Вачиралонгкорн примет участие в процессии, которая проследует по улицам Бангкока, заполненным праздничными толпами. Он также выступит с речью с балкона Большого королевского дворца в понедельник.

Король Вачиралонгкорн проводит большую часть своего времени за пределами страны и не так известен гражданам, как его отец.

Однако по всей стране сейчас развешаны его огромные портреты. Власти страны приняли соответствующие распоряжения накануне церемонии коронации.

Государственных чиновников обязали носить желтые ленточки, так как этот цвет является символом правящей династии. Многие рядовые граждане также надели желтые ленточки, чтобы продемонстрировать свою верность монарху.

Этапы коронации

Суббота 4 мая

В Большом дворце в Бангкоке состоится церемония омовения священной водой.

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Воскресенье 5 мая

В Старом Бангкоке пройдёт королевская процессия с участием 1368 солдат, возглавляемая марширующим оркестром. В этот день состоится инаугурация официального имени и подписи короля.

Понедельник 6 мая

В этот день в Большом дворце состоятся встречи с иностранными дипломатами и представителями общественности. Правительство объявило этот день национальным праздником в честь коронации. Публичное выступление нового короля состоится на балконе Большого дворца.