Израиль сообщил о перехвате десятков ракет из сектора Газа

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Очередное обострение на границе сектора Газа произошло после месячного затишья

Израильские военные засекли пуски около 90 ракет с территории сектора Газа и перехватили несколько десятков из них с помощью системы "Железный купол", сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Также сообщается, что израильская армия атаковала более 30 позиций палестинских боевиков ХАМАС в секторе Газа. В операции были задействованы танки и авиация.

По информации израильских военных, в результате обстрелов никто не пострадал, но один из снарядов попал в жилой дом в поселке в окрестностях города Ашкелона.

Армия обороны Израиля в своем "Твиттере" опубликовала фотографию, на которой видно, как жители приграничных районов бегут в сторону бомбоубежищ.

"Наши танки продолжают атаковать позиции ХАМАС в Газе", - говорится в сообщении израильских военных.

Как сообщает министерство здравоохранения сектора Газа, из-за ракетных ударов со стороны Израиля погиб 22-летний мужчина, еще четверо палестинцев получили ранения.

Очередное обострение на границе сектора Газа началось накануне, когда палестинский снайпер ранил двух израильских солдат. В ответ на это израильская авиация атаковала позиции боевиков в секторе Газа, в результате чего погибли двое боевиков ХАМАС.

Еще двое палестинцев погибли в результате обстрела приграничного ограждения израильской армией.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Одна из палестинских ракет попала в жилой дом в приграничном израильском поселении

26 марта марта Израиль нанес серию ударов по целям в секторе Газа после того, как в результате ракетного обстрела был разрушен жилой дом к северу от Тель-Авива.

15 марта Израиль сообщил о том, что с территории сектора Газа по территории страны в районе Тель-Авива были запущены ракеты, в результате чего в Тель-Авиве и близлежащих городах сработали сигналы тревоги. Это был первый подобный случай с 2014 года.

Как отмечает корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке Том Бейтман, очередной всплеск насилия в регионе произошел на фоне попыток Египта и ООН добиться условий долгосрочного перемирия в секторе Газа.