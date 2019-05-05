Самолет загорелся после экстренной посадки в Шереметьево

Пассажирский самолет загорелся после экстренной посадки в московском аэропорту Шереметьево.

Как сообщают российские СМИ, пассажирский самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но вскоре экстренно вернулся и при посадке загорелся.

По данным сервиса FlightRadar, инцидент произошел с самолетом Sukhoi Superjet 100-95 "Аэрофлота".

Агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает, что на борту находились 78 человек, все они эвакуированы.

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