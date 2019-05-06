Пресса Британии: Мэй тайно обсуждает повторный референдум по "брекситу"

В обзоре британской прессы 6 мая:

Повторный референдум по "брекситу" - как секретный "план Б" правительства

Daily Telegraph пишет, что Тереза Мэй провела тайное обсуждение возможных путей проведения повторного референдума по "брекситу".

На совещании обсуждались сценарии действий правительства, если парламентарии вынудят его провести голосование по возможности нового референдума в Палате общин.

По мнению лейбористов, которое цитирует газета, если тори и лейбористы не смогут договориться и доработанный план Мэй опять не получит поддержки парламента, многие депутаты будут настаивать на том, что решать судьбу "брексита" опять должен народ.

Газета подчеркивает, что ее источники в правительстве настаивают на том, что всенародное голосование - это крайняя мера, к которой придется прибегнуть, только если не удастся достигнуть поддержки самой крупной оппозиционной партии, а Палата общин проголосует за проведение повторного референдума.

В таком случае, как пишет DT, в бюллетене могут появиться три опции: "брексит" с договором, "брексит" без договора и полный отказ от выхода из ЕС.

Даунинг-стрит отрицает факт проведения совещания по этому поводу, отмечает DT.

Лейбористы готовят национализацию на случай прихода к власти

Издание I рассказывает о революционных изменениях, которые могут ждать Британию, если следующим премьер-министром страны станет Джереми Корбин.

"Зависший брексит" оставляет пусть и не слишком большую, но существующую вероятность проведения досрочных выборов, так что британская пресса постоянно обращается к планам лейбористов в случае победы на них.

Как пишет газета, из попавших в прессу внутренних документов партии следует, что лейбористы планируют национализировать железные дороги, энергетические и водопроводные компании и королевскую почту. Все эти компании были денационализированы в разные годы и сейчас поставкой воды, газа, электричества занимаются частные предприятия.

Теневой министр финансов Джон Макдоннел предполагает потратить на ренационализацию одной только водопроводной отрасли 14 млрд фунтов стерлингов, но эксперты считают, что реальные затраты составят как минимум 44 млрд.

Лейбористы утверждают, что несмотря на затраты на ренационализацию, включая выплаты нынешним частным владельцам, это позволит снизить счета для населения и модернизировать инфраструктуру.

Газета цитирует данные исследования Гринвичского университета, которые подтверждают, что по крайней мере в области водоснабжения национализация действительно снизила бы затраты на несколько миллиардов фунтов в год, сэкономив на выплатах дивидендов и процентов.

Врачи освобождают школьников от уроков иностранных языков из-за стресса

Daily Telegraph пишет об участившихся случаях освобождения британских школьников от уроков иностранных языков по справкам от участковых врачей.

Как выяснилось, подростки жалуются на то, что испытывают большой стресс при изучении иностранных языков. Участковые врачи выдают им справки для предъявления в школу, в которых объясняется, что учащийся должен быть освобожден от изучения языков, потому что этот предмет является причиной тревожного расстройства у ребенка.

На национальной конференции директоров средних школ было сказано, что это не разовые ситуации, а быстро растущая общая тенденция.

Глава ассоциации директоров рассказал, что дети и родители жалуются на то, что не видят смысла в изучении иностранных языков и не считают, что в нем есть "культурная составляющая".

Один из директоров сослался на мнение участников недавнего саммита психиатров страны, где врачи рассказали, что родители настаивают на том, чтобы их дети были освобождены от изучения иностранных языков, потому что эти уроки вгоняют их в такой стресс, что они вообще не могут посещать школу.

Газета напоминает, что с каждым годом количество детей, которые изучают иностранные языки в школе, неуклонно сокращается и это давно беспокоит министерство образования.