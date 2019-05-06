СМИ России: США могут исключить Россию из "оси зла"?

В обзоре российских СМИ за 6 мая:

Forbes: версии причин катастрофы в Шереметьево

На первых полосах всех центральных СМИ - крушение в аэропорту Шереметьево лайнера "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100. В результате катастрофы погиб 41 человек. Журнал Forbes отмечает, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому поводу, но ни одной официальной версии крушения еще не названо.

Неофициально же сообщается об ударившей в самолет молнии и отказе электроники. Forbes приводит мнения экспертов о том, что могло послужить причинами катастрофы.

"Если исходить из тех скудных фактов, о которых уже известно, то по заявлению экипажа, самолет поразила молния. А удар молнии может вызвать отказ радиоэлектроники", - не исключает председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. По его словам, от удара молнии могли загореться баки, но этого не произошло, а пожар начался уже после посадки. "Причиной могла стать как грубая посадка, так и поломки в самолете", - полагает эксперт.

Эксперт Avia.ru Владимир Карнозов считает версию попадания молнии в двигатель самолета сомнительной. Во-первых, пояснил он, горит не двигатель, а топливо. И во-вторых, в полете самолеты горят очень быстро из-за мощного притока воздуха, и "если самолет загорелся в полете, то это большая удача, что кого-то удалось спасти". Тем не менее эксперт признал, что в целом электрические разряды недостаточно изучены. "Молнии попадают в самолеты несколько раз в год и последствия могут быть разными, зависит от типа разряда", - пояснил Карнозов.

В данной ситуации "очень много непонятного", прокомментировал авиаэксперт Вадим Лукашевич. По его словам, версия с молнией как причиной возгорания сомнительна. "Самолеты летают в грозовых фронтах и за один полет могут "собрать" несколько молний. Нормальный самолет этого даже не заметит, - говорит он. - У всех имеется система слива статического электричества. Да, возможен выход из строя каких-то приборов, но это не катастрофа. Говорят о возгорании двигателя из-за попадания молнии. Почему двигатель от этого должен загореться? Есть система пожаротушения двигателя, она должна была сработать".

По его словам, пожар мог возникнуть, когда при посадке стойки шасси пробили баки с горючим. "На видео, опубликованном в интернете, видно, что идет течь топлива. Здесь может быть пробой баков. При жесткой посадке стойки пробили баки, возникла течь, и топливо попало в горячую струю выхлопа двигателя. Оно загорелось", - сказал Лукашевич.

Forbes отмечает, что ЧП в "Шереметьево" стало крупнейшим инцидентом с "Суперджет 100" c 2012 года, когда при крушении в Индонезии погибли 45 человек. "Проект трудно идет, но случившееся для него - не катастрофа, и правительство настроено довести проект до конца", - считает авиационный эксперт "Инфомоста" Борис Рыбак.

Но с тем, что авиакатастрофа несомненно ударит по имиджу "Суперджетов", уверены все эксперты, мнения которых приводит Forbes.

"Коммерсант": марафон телефонной дипломатии

В минувшую пятницу по инициативе американской стороны прошли телефонные переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. Газета "Коммерсант" попыталась разобраться, зачем президент США позвонил в Кремль, каковы итоги беседы, ставшей самым продолжительным телефонным общением двух лидеров за время правления Трампа, и какое значение она будет иметь для отношений двух стран.

"Состоявшийся в минувшую пятницу полуторачасовой марафон телефонной дипломатии стал самым неожиданным событием в отношениях двух стран за все время правления нынешней администрации [США]", - отмечает газета.

Повестка переговоров включала в себя обсуждение ситуации в Венесуэле, на Украине, на Корейском полуострове, перспектив заключения ядерного соглашения между США, Россией и Китаем, а также путей увеличения объема российско-американской торговли. Еще одной темой стал краткий обмен мнениями по вопросу об итогах расследования спецпрокурора Мюллера, так и не выявившего сговора Дональда Трампа с Кремлем.

В Белом доме позднее уточнили, что Владимир Путин "смеялся и хихикал", отвечая на вопрос о российском вмешательстве в избирательную кампанию, пишет газета.

При этом, отмечает "Коммерсант", администрация в Вашингтоне и лично Дональд Трамп приложили все усилия, чтобы сделать предмет новых переговоров с Владимиром Путиным максимально публичным.

По мнению опрошенных газетой экспертов, своим разговором с Владимиром Путиным глава Белого дома попытался проверить, насколько серьезное сопротивление ему все еще способны оказать его оппоненты в преддверии начинающейся новой президентской гонки в США.

Кроме того, глава Белого дома пытается пересмотреть предыдущую концепцию "оси зла", в которую в Вашингтоне изначально включали Россию, Китай, Северную Корею и Иран.

"Дональд Трамп действительно хочет улучшить отношения с Россией, так как настоящими угрозами для США он считает Китай и Иран", - пояснил "Коммерсанту" профессор Американского университета в Вашингтоне Антон Федяшин.

Впрочем, директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский не видит особых предпосылок для нормализации российско-американских отношений и пересмотра американской концепции "оси зла" с последующим удалением из нее России.

"Более уместно говорить о том, что Дональд Трамп будет и дальше придерживаться по отношению к России и Китаю политики "двойного сдерживания". По версии Вашингтона, Москва своими действиями в разных регионах мира - от Ближнего Востока до Латинской Америки - нарушила существовавшую ранее монополию США на применение силы, поэтому военное сдерживание России останется одним из приоритетов", - считает Войтоловский.

"Ведомости": нарушители Конвенции

Европейский суд по правам человека вынес первое решение по массовой акции "Он вам не Димон", организованной политиком Алексеем Навальным 26 марта 2017 года, рассказывает газета "Ведомости". Россия признана нарушителем сразу пяти статей Европейской конвенции по жалобе координатора штаба Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой, которую сначала оштрафовали за призывы к участию в акции на 10 000 руб., а потом назначили 20 часов обязательных работ за участие в митинге.

В решении ЕСПЧ отмечается, что, привлекая активистку к ответственности, российские власти не преследовали законные цели. Объявленное публичное мероприятие не представляло угрозы общественному порядку, а тот факт, что заявительница нарушила законодательный запрет на "агитацию" за участие в несанкционированной акции, сам по себе не является достаточным, отмечает суд, тем более что в согласовании митинга было отказано про формальным причинам.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить Дмитриевой 12 500 евро компенсации морального вреда, 2650 евро судебных издержек и 149 евро в качестве компенсации уплаченных ею штрафов.

Фактически ЕСПЧ признал, что превентивное привлечение к ответственности за анонс несогласованного массового мероприятия - это нарушение Конвенции, приводит газета комментаримй руководителя "Апологии протеста" Алексея Глухова. По его словам, суд указал, что если нет призывов к массовым беспорядкам, то отсутствует и основание для наказания, и это очень важно, потому что большинство превентивных, т. е. накануне массового мероприятия, арестов активистов сейчас происходит именно из-за постов в соцсетях.

Ну и, кроме того, признав отсутствие эффективных средств правовой защиты, ЕСПЧ очень мягко намекнул на то, что российский Кодекс административного судопроизводства - не очень хороший инструмент, добавляет Глухов.

Акция "Он вам не Димон" была первым протестным мероприятием, участники которого массово жаловались в ЕСПЧ - туда ушло не менее 300 жалоб, напоминает руководитель международной "Агоры" Павел Чиков, При этом суд четко сказал, что мирная акция не требует согласования, а криминализация протеста незаконна, подчеркивает правозащитник.

Между тем именно на этом зиждется все законодательство и практика его применения в России. Фактически ЕСПЧ расчистил для себя упрощенный порядок рассмотрения таких дел - а их накопилось больше тысячи, продолжает Чиков.

Размер компенсации в среднем составляет от 10 000 до 12 000 евро, таким образом, на кону в общей сложности порядка 10 млн евро, подсчитали "Ведомости". По мнению Павла Чикова, следующим шагом будет вопрос о либерализации законодательства о митингах: критическая масса накапливается, и это вопрос лишь времени и количества жалоб, а процесс сейчас пойдет быстро и "по накатанной".

На самом деле власти всегда вносили изменения в законы, когда россияне начинали массово жаловаться на системные проблемы, отмечает Чиков - правда, до сих пор это не было связано с политической деятельностью.

"Коммерсант": на выход?

Между тем, по данным газеты "Коммерсант", Россия рассматривает все варианты развития событий относительно возможного выхода из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. Об этом заявил российский постпред при СЕ Иван Солтановский. Российские парламентарии готовы покинуть европейские структуры, так как "не принимают участия в выработке их правил игры".

Права российской делегации в ПАСЕ ограничили в 2014-2015 годах в связи с аннексией Крыма: как напоминает газета, делегаты потеряли право голоса, были отстранены от участия в работе руководящих органов ассамблеи и в миссиях наблюдателей. Власти РФ в знак протеста приостановили свое участие в работе ассамблеи, а с 2017 года перестали платить в СЕ членские взносы.

По уставу СЕ, если страна-член "не выполняет свои финансовые обязательства" в течение двух лет, министры могут приостановить ее членство до тех пор, пока эти обязательства не будут выполнены. "Коммерсант" отмечает, что двухлетний период истекает для Москвы в июне 2019 года. Дефицит бюджета организации на начало 2018 года составил 18 миллионов евро. Долг России перед СЕ составляет 60 миллионов.

Если объявление о выходе будет сделано до конца сентября - Россия покинет СЕ уже в конце 2019 года. Если решение примут позже - то в конце 2020 года. Кроме того, не исключает издание, Россия может выйти из СЕ сама, не дожидаясь решения Комитета министров.

Потенциальный выход России из СЕ ставит множество вопросов, в том числе о ее участии в конвенциях организации, отмечает "Коммерсант": если Россия выйдет из СЕ, она точно не сможет участвовать в нескольких конвенциях, присоединиться к которым могут только страны-члены. Главная из них - Европейская конвенция по правам человека, на основании которой в России введен мораторий на смертную казнь. Кроме этого, россияне потеряют возможность подавать жалобы в Европейский суд по правам человека.

Неясно, должна ли будет Россия выплатить СЕ не уплаченные за два года взносы. Вопрос с выплатой сложный, говорит доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. "Даже Британия, которая пытается выйти из ЕС, признала, что она должна будет заплатить 39 миллиардов евро, - отмечает эксперт. - С другой стороны, как заставить Россию заплатить, если она не захочет? В уставе нет никаких жестких процедур наказания за это. Устав вообще писался так, что вступление в СЕ добровольное. Вероятно, СЕ будет обращаться в суд общей юрисдикции в Страсбург".

Если все же Россия будет исключена, либо же покинет организацию сама, то будет потеряна "важнейшая площадка для продвижения наших собственных проектов и инициатив", - полагает Николай Топорнин. Вместе с тем эксперт отмечает, что, хотя рассмотрение вопроса о членстве России в ЕС из-за неуплаты членских взносов намечено на июнь, юридически есть возможность переносить его до бесконечности.

"Я полагаю, что в июне не случится драматического финала. Но, думаю, России будут поставлены некие новые условия", - резюмирует эксперт.

Что еще почитать:

Газета "Известия" пишет об основных версиях причин катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Газета не исключает, что эксплуатация самолетов может быть приостановлена, если выяснится, что причиной катастрофы лайнера "Аэрофлота" стала техническая неисправность. В частности, по данным "Известий", такую возможность рассматривают в Минтрансе и Росавиации.

Статья в газете "Ведомости" посвящена усилению доли государства в экономике. По данным издания она составляет 60-70% ВВП. Государство уже не просто устанавливает правила, а пытается "регулировать всю хозяйственную систему страны", пишет газета со ссылкой на доклад ФАС.

Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си.