В секторе Газа наступило временное затишье. Что дальше?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Израиль заявил, что наносит ответные удары по военным объектам в Газе

В районе сектора Газа удерживается перемирие, которое, по сообщениям палестинцев, было заключено накануне.

В конце минувшей недели палестинские боевики из сектора Газа запустили сотни ракет по целям в Израиле. Израиль нанес ответные авиационные и артиллерийские удары

Погибло по меньшей мере четверо израильтян и 23 палестинца.

Израиль не подтверждает факт заключения перемирия, однако израильские военные отменили чрезвычайные меры на юге страны.

Ракетные обстрелы с палестинской стороны начались в пятницу, после очередных акций протеста палестинцев против блокады Газы.

Телеканал, контролируемый движением ХАМАС, заявил, что обе стороны договорились о перемирии, которое началось в 04.30 по местному времени в понедельник.

Сообщалось, что содействие в переговорах о перемирии оказали Египет, Катар и ООН.

Однако израильская армия не подтвердила факт заключения перемирия. Рано утром в понедельник израильские военные заявили, что за последние 48 часов палестинцы выпустили 690 ракет по целям на юге Израиля. 240 из них были перехвачены противоракетной системой "Железный купол".

В ответ Израиль нанес удары по 350 целям, принадлежащим движениям ХАМАС и запрещенной в России группировке "Исламский джихад".

Правообладатель иллюстрации Rex Features Image caption Изральская система ПРО "Железный купол" перехватила примерно 25% палестинских ракет

В воскресенье премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что он отдал распоряжение военным "продолжать мощные удары по террористическим элементам" в Газе.

По словам Нетаньяху, израильские танковые, артиллерийские и пехотные силы в районе сектора Газа будут усилены.

Израиль также закрыл все школы в радиусе 40 км от сектора Газа и открыл несколько бомбоубежищ для гражданского населения.

В понедельник начинается мусульманский праздник Рамадан, который отмечают палестинцы в секторе Газа, а Израиль готовится к празднованию дня независимости.

Что известно о жертвах среди населения?

В результате ракетных обстрелов в Израиле погибли четыре мирных жителя:

58-летний мужчина в своем доме в городе Ашкелон в ночью в субботу

Рабочий на фабрике в Ашкелоне в воскресенье

67-летний мужчина, находившийся за рулем машины, в результате удара противотанковой ракеты

Молодой человек в возрасте 22 лет из города Ашдод

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В воскресенье в Израиле состоялись первые похороны жертв ракетных обстрелов - хоронили Моше Агади

По данным министерства здравоохранения сектора Газа, за конец минувшей недели там в результате израильских ударов погибло 23 человека, в основном в воскресенье. Движение "Исламский джихад" заявило, что семеро из погибших были его членами.

Большая часть погибших среди палестинцев, по сообщениям, мирные жители, в том числе 12-летний подросток и две беременные женщины.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В воскресенье ударом израильской ракеты был уничтожен автомобиль, в котором, по сообщениям, ехал боевик ХАМАС

Израиль поставил под сомнение сообщения о гибели женщины и её 14-месячной племянницы в субботу. Израильские военные объяснили их гибель падением не долетевшей до цели ракеты.

В воскресенье армия Израиля признала факт убийства командира ХАМАС Хамеда Хамдана Ходари, опубликовав видеозапись удара по его автомобилю.

Среди уничтоженных Израилем целей, по заявлению армии, многоэтажное здание в городе Газа, в котором располагались разведывательные службы движения ХАМАС.

Турция заявила, что её государственное новостное агентство Анадолу также располагалось в этом здании. Министр иностранных дел Турции Мевлут Кавусоглу назвал израильские удары по мирному населению преступлением против человечества.

В выпущенном вечером в воскресенье заявлении лидер ХАМАС Исмаил Хания сообщил о намерении вернуться к миру, если Израиль согласится на полное прекращение огня.

Как вспыхнуло нынешнее обострение?

События начались в пятницу в ходе акций протеста в Газе против блокады сектора. Израиль оправдывает блокаду необходимостью предотвращения поставок вооружений местным боевикам.

Палестинский снайпер ранил двух израильских военнослужащих у разделительного барьера. Израиль ответил на это ударом авиации, в результате которого были убиты двое боевиков.

Ракетные обстрелы с территории сектора Газа начались утром в субботу. Ракеты попали в несколько домов в израильских городах и поселениях.

Это обострение ситуации вокруг сектора Газа стало худшим со времени начала конфликта в июле и августе 2014 года.

Тогда Израиль провел наземную операцию в Газе в качестве ответа на похищение и убийство трех израильских подростков.

В ходе той операции погибли 67 израильских военнослужащих. Боевики ХАМАС и их союзники с тех пор нанесли более 4,5 тысяч ракетных ударов, в результате которых погибли шесть израильтян.

Тогда же, по данным ООН, за семь недель вооруженного конфликта в секторе Газа были убиты 2251 человек, из которых 1462 были мирными жителями.

С тех пор палестинские боевики продолжали время от времени ракетные обстрелы Израиля. В марте прошлого года несколько ракет упало на цели в южных районах Израиля, что привело к ответным авиаударам по Газе. Тогда обошлось без жертв.

В начале апреля этого года при посредничестве Египта между сторонами было заключено перемирие, но позднее движение ХАМАС и другие связанные с ним экстремистские группировки обвинили Израиль в несоблюдении его условий.

Как реагируют на события в мире?

Николай Младенов, координатор ООН по мирному урегулированию на Ближнем Востоке, осудил последнюю по времени вспышку насилия и заявил, что ООН поддерживает контакты с обеими сторонами в попытке приостановить вооруженные действия.

В заявлении ООН говорится, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш решительно осуждает ракетные обстрелы Израиля.

"Он призывает все стороны конфликта проявлять максимум сдержанности, немедленно деэскалировать конфликт и вернуться к положению, которое существовало в последние месяцы", - говорится в заявлении ООН.

Президент Дональд Трамп заявил, что США на 100% поддерживают Израиль, и предостерег палестинцев, написав в "Твиттере", что "эти террористические акты не принесут им ничего, кроме дальнейших страданий".

Европейский союз призвал в субботу к немедленному прекращению ракетных обстрелов.

Министр иностранных дел Ирана осудил "варварские нападения Израиля на Газу", а также обрушился на США с критикой его поддержки Израиля.

Благотворительная организация "Спасем детей" заявила, что ей пришлось приостановить почти все свои программы в секторе Газа, кроме самых необходимых. Джереми Стоунер, директор организации по Ближнему Востоку, заявил, что организация глубоко встревожена быстро растущими потерями с обеих сторон, и призвал к деэскалации конфликта.