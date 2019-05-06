Бруней объявил мораторий на смертную казнь за однополый секс

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Султан Брунея Хассанал Болкиах до этого не отвечал на критику новых законов со стороны мировой общественности

Власти Брунея объявили о введении моратория на смертную казнь за гомосексуальные связи и супружескую неверность.

"В течение более чем двух десятилетий мы применяли де-факто мораторий в отношении смертной казни для судебных дел, подпадающих под общее право", - заявил султан Брунея Хассанал Болкиах.

В начале апреля в Брунее вступил в силу уголовный кодекс, основанный на нормах шариата. В том числе новый закон предусматривает смертную казнь через побивание камнями за однополый секс и супружескую измену. Воровство наказывается отсечением руки.

Решение султана о введении моратория последовало за жесткой критикой новых законов со стороны мировой общественности.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет ранее заявила, что новое брунейское законодательство противоречит международным гуманистическим стандартам, изложенным во Всеобщей декларации прав человека 1948 года, которая была ратифицирована Брунеем в 2006 году.

Новое законодательство Брунея также осудили ведущие бизнесмены и артисты. "Этому отвратительному, бесчеловечному и средневековому законодательному акту нет места в 21-м веке", - заявил основатель Virgin Group Ричард Брэнсон.

С критикой новых законов Брунея выступил и известный актер Джордж Клуни, призвав бойкотировать отели в США и Европе, связанные с властями Брунея.

Многие наблюдатели заявляли, что страна превращается в "азиатскую Саудовскую Аравию".

"Предупредительная мера"

Правообладатель иллюстрации Sophie Hogan/PA Wire Image caption Джордж Клуни в знак протеста против новых законов призвал бойкотировать отели в США и Европе, связанные с властями Брунея

Новые законы были приняты в 2014 году после перехода Брунея на нормы шариата, однако официально вступили в силу только в апреле 2019 года.

Бруней таким образом стал первой страной в Юго-Восточной Азии, где законы шариата начали действовать на национальном уровне.

Гомосексуальность была под запретом в Брунее и до перехода к шариату, но раньше наказанием за однополые связи было лишение свободы до 10 лет. Новый закон не только вводит смертную казнь для мужчин-гомосексуалов, но и запрещает однополые связи среди женщин. Для них предусмотрено менее суровое наказание - 40 ударов палкой и/или до 10 лет тюремного заключения.

В ответ на жесткую критику правительство Брунея заявило, что новые суровые законы являются "предупредительными, а не карательными".

Министр иностранных дел Брунея Эриван Юсоф ранее направил письмо в ООН, в котором пояснил, что цель законов шариата - "обучение, сдерживание, воспитание и перевоспитание", а не наказание. По его словам, шариат не предполагает обязательную уголовную ответственность за сексуальную ориентацию и убеждения, в том числе за однополые отношения.

Несмотря на то, что смертная казнь предусмотрена в качестве высшей меры наказания за ряд преступлений, в Брунее ни один смертный приговор не приводился в исполнение с 1957 года.