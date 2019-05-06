Boeing знал о проблеме с самолетами 737 MAX задолго до авиакатастроф

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Компания Boeing признала, что еще за год до крушения самолета 737 MAX в Индонезии знала о проблемах в работе системы, оповещающей пилотов о неисправности датчиков угла атаки.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что компания Boeing не известила авиаперевозчиков об отключении на самолетах 737 MAX стандартной функции безопасности Angle of Attack (AOA) Disagree Alert, которая присутствовала на более ранних моделях. В самолетах 737 MAX она входила только в дополнительный пакет опций.

В компании настаивают, что отсутствие этой функции не могло никак повлиять на безопасность полетов. Функция Angle of Attack (AOA) Disagree Alert предупреждает пилотов о том, что с датчиков угла атаки поступает противоречивая информация, что может говорить о некорректной работе одного из датчиков.

Федеральное управление гражданской авиации США также заявило, что не получило от компании Boeing информации о том, что система оповещений не работает в новых MAX так, как она ффункционировала на более ранних моделях самолетов. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя ведомства.

При этом в ведомстве отметили, что риск возникновения нештатных ситуаций из-за отключения на самолетах системы Angle of Attack (AOA) Disagree Alert очень мал.

Беспрецедентный случай

10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, среди которых были граждане 35 стран, в том числе трое россиян.

Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода - в конце октября 2018 года такой же "Боинг" индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

Сообщалось, что самолет Ethiopian Airlines набрал нестандартно большую скорость, и пилоты запросили разрешения на быстрый подъем, а спустя несколько минут 737 MAX пропал с радаров.

Согласно данным предварительного отчета о расследовании крушения, пилоты Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines пытались остановить пикирование лайнера перед катастрофой.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Датчик угла атаки - черный лепесток ниже красной ленты

Две авиакатастрофы, которые пережил самолет этой серии в самом начале своей карьеры, стали беспрецедентным случаем в современной гражданской авиации.

Китайские власти приостановили полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 сразу после крушения лайнера в Эфиопии. Примеру китайского Управления последовали и эфиопские власти, решившие временно приостановить полеты.

США стали одними из последних в списке стран, приостановивших эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max 8 и Max 9.

Следом за США об аналогичном решении приостановить полеты 737 MAX объявила Россия.

После двух авиакатастроф эксперты не исключали, что виной аварий могла стать система, которая корректировала действия пилотов в неправильную сторону. Речь идет о программе, которая помогала пилотам "подруливать" самолет, корректируя его положение в воздухе и направляя слегка вниз. Она называется "Улучшение характеристик системы маневрирования" - Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS).

Вероятная причина крушений

Внедрение такой системы было необходимо из-за особенностей конструкции нового "Боинга".

737 Max получил новые двигатели, оказавшиеся чуть большего диаметра и большей мощности, чем на предшественнике 737-800 NG. Их пришлось вынести вперед и немного поднять, что изменило поведение самолета в воздухе, и у него появилась тенденция к "кабрированию" - он стал как бы немного "задирать нос".

Такое поведение самолета в воздухе надо было как-то исправлять, потому что неконтролируемое кабрирование может привести к потере скорости, а это чревато сваливанием.

Поэтому на новых "Боингах" и появилась система MCAS. Она срабатывала, когда был отключен автопилот. Каждый раз, когда при ручном управлении угол атаки возрастал выше определенного, срабатывала система, слегка отклонявшая рули высоты, направляя нос самолета чуть вниз.

Уже после первой катастрофы в сети появились слухи о том, что эта система якобы могла неправильно сработать из-за неисправного датчика, который передал ей неверную информацию об угле атаки.

Лайнеры семейства 737 выпускают уже более полувека, постоянно модернизируя.

Boeing 737 MAX - четвертое поколение самолетов "Боинг 737", которое пришло на смену Boeing 737 Next Generation. Первый полет этой модели состоялся в январе 2016 года. Самолет может перевозить 162-175 пассажиров.

В 2018 году из 806 поставленных покупателям коммерческих самолетов 580 были 737-й серии.

Анализ

Тео Леггетт, корреспондент Би-би-си

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Руководство Boeing признало, что было в курсе проблемы с системой оповещения о неисправности датчиков угла атаки за несколько месяцев до крушения самолета 737 Max авиакомпании Lion Air в Индонезии.

Но могло ли отключение этой системы как-то повлиять на ситуацию? Вряд ли. Просто пилоты получили сигнал о том, что два датчика угла атаки передают противоречащую информацию.

Система MCAS полагается на данные, поступающие от одного датчика угла атаки. Если этот датчик передавал неправильную информацию, это могло в итоге привести к катастрофе.

Однако пилоты даже не знали о существовании системы MCAS.

Поэтому знание о неполадках с датчиком, скорее всего, никак не повлияло бы на ситуацию. На самом деле это, скорее всего, только еще больше запутало бы пилотов.

Тем не менее, это обстоятельство не в пользу Boeing - потому что компания, зная о проблеме с 737 Max, ршила не сообщать о ней авиаперевозчикам.

Boeing настаивает на том, что отключение системы оповещения о неполадках в датчиках угла атаки никак не могло привести к авиакатастрофам.

Однако критики будут говорить о том, что компания недооценила риски, и задаваться вопросом, скрывает ли Boeing что-либо еще от авиаперевозчиков об особенностях в конструкции и оснащении этой и других моделей самолета.