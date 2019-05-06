Кокорина и Мамаева предложили приговорить к полутора годам колонии

Правообладатель иллюстрации Vladimir Gerdo/TASS Image caption Кокорин (слева) и Мамаев (справа) признали, что участвовали в драках, но отрицали, что действовали из хулиганских побуждений и по предварительному сговору

Выступая на прениях в Пресненском суде Москвы, гособвинитель попросил приговорить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальным срокам лишения свободы - к одному году и шести месяцам Кокорина и к одному году и пяти месяцам Мамаева.

В понедельник в суде начались прения по делу игроков "Зенита" и "Краснодара", содержащихся под арестом с октября прошлого года. Первой в прениях выступает сторона обвинения.

Перед заседанием адвокат Мамаева Игорь Бушманов сказал, что уже проведенное время в СИЗО - достаточное наказание для футболистов. "Их заключение скоро будет составлять один год. Это более чем достаточно для такого преступления. С учетом наличия смягчающих обстоятельств, наличия сведений по компенсации одному из потерпевших", - сказал адвокат (цитата по Sport24).

В ходе прений адвокат Бушманов зачитал положительную характеристику на футболиста от соседей, благодарственную грамоту от администрации СИЗО за участие в футбольном матче между заключенными и письмо от жительницы Апшеронска, которой Мамаев и его жена оплатили операцию и адвоката после нападения на нее неизвестного.

Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова в суде рассказала о результатах осмотра ее подзащитного врачом "Зенита" в СИЗО. Врач, по ее словам, обнаружил у футболиста воспаление в правом колене, признаки артроза и общее ухудшение состояния, после чего рекомендовал тренировки в зале, бассейн, антигравитационную дорожку, электростимуляцию мышц.

Прокурор Светлана Тарасова в ходе прений заявила, что один из потерпевших - Виталий Соловчук - "практически остался инвалидом", а у другого - Дениса Пака - как она напомнила, закрытая черепно-мозговая травма. "Подсудимые находились в агрессивном состоянии, которое было немотивированным", - сказала она (цитата по "Чемпионат.com").

"Считаю, что исправление возможно лишь в условиях изоляции от общества", - заявила прокурор и попросила назначить Мамаеву наказание в виде одного года и пяти месяцев колонии общего режима, а Кокорину - в виде одного года и шести месяцев общего режима.

Еще двум фигурантам дела - Кириллу Кокорину, брату футболиста, и их приятелю Александру Протасовицкому - гособвинитель попросила дать полтора года и год и пять месяцев, сообщает РИА Новости.

Правообладатель иллюстрации Vladimir Gerdo/TASS Image caption Жена Павла Мамаева Алана Мамаева и жена Кокорина Дарья Валитова в здании суда

В чем обвиняют Кокорина и Мамаева?

7 октября 2018 года футбольный клуб "Зенит", за который выступает Кокорин, играл в Петербурге с "Краснодаром" Мамаева. Петербургский клуб выиграл со счетом 2:1, единственный гол "Краснодара" забил Мамаев. После этого давние друзья отправились в Москву: как они рассказывали позднее, отмечать 10 лет дружбы.

Произошедшее на следующее утро легло в основу уголовного дела. Футболисты и их компания сначала устроили драку с водителем Виталием Соловчуком на улице у ночного клуба "Эгоист", а затем - с директором департамента минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП НАМИ Сергеем Гайсиным в ресторане "Кофемания".

Кокорину вменяется два эпизода умышленного причинения легкого вреда здоровью (в том числе с применением стула в качестве оружия) и хулиганство, его младшему брату - два эпизода причинения легкого вреда здоровью, в том числе с предметом в качестве оружия, побои и хулиганство.

Мамаеву предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору, побоях в составе группы лиц по предварительному сговору и хулиганстве. Такое же обвинение предъявлено Александру Протасовицкому.

Кокорин и Мамаев признали, что участвовали в драках, но отрицали, что действовали из хулиганских побуждений и по предварительному сговору.

Как потерпевшие описывали конфликт?

Первым из потерпевших в суде выступил 10 апреля водитель Виталий Соловчук. Он рассказал, что около 7 часов утра, когда он сидел в машине, в салон села незнакомая девушка, от которой пахло алкоголем. Соловчук, по его словам, попросил ее выйти, после чего подошел мужчина и увел ее. В этот момент где-то неподалеку разбилось стекло, и Соловчук вышел посмотреть, поврежден ли его автомобиль. Тогда он и столкнулся с футболистами.

"В какое-то время Мамаев взял меня за подбородок, мне стало больно. Я убрал его руку и поднял руки, потом Мамаев начал наносить мне удары. Несколько ударов кулаком в область лица", - говорил водитель. Он пытался убежать, но его догнали Мамаев и Кокорин-младший и продолжили бить. Соловчук говорил, что впоследствии потратил на лечение около 400 тысяч рублей (около 6 тысяч долларов).

Дававший свидетельские показания друг футболистов Карен Григорян описывал этот эпизод так: после того, как компания ушла из клуба, одна из девушек попыталась сесть в такси, чтобы уехать домой, но по ошибке оказалась в частном автомобиле - за его рулем и сидел Соловчук.

"Она сказала, села в машину, подумала, что такси. Он [Соловчук] ответил: "Я таких петухов не повезу". Сказал это, когда увидел Сашу и Кирилла", - говорил Григорян. По его словам, Соловчук первым ударил Мамаева, после чего и началась драка.

Вскоре после этого компания оказалась в "Кофемании" на Большой Никитской улице. За соседним столиком сидел чиновник минпромторга Денис Пак. В суде он рассказывал, что молодые люди выглядели пьяными и вели себя вызывающе: в какой-то момент он услышал от них выкрики "Gangnam style!" (хит южнокорейского исполнителя PSY, хорошо известный в России).

Пак, по его словам, спросил у молодых людей, не к нему ли они обращаются, и те дали понять, что это так, в ответ на что чиновник сделал им замечание. Тогда к нему подошел Кокорин-младший, который, по версии Пака, начал нецензурно ругаться, а затем и его старший брат.

"Александр Кокорин взял стул и, целясь в голову, желая нанести максимальный вред жизни и здоровью, нанес удар сверху в область головы, - говорил чиновник. - Мне было очень больно, я испытывал страдания".

Третий потерпевший - гендиректор НАМИ Сергей Гайсин - заявил суду, что пытался утихомирить конфликт, но лишь получил по лицу от Мамаева.

Что говорили футболисты?

Мамаев и Кокорин отрицают, что у них был предварительный сговор. Мамаев неоднократно подчеркивал, что не отрицает факта драки, но не согласен с квалификацией его поступка.

"Хулиганство - это просто подойти и ударить. Не было хулиганства. Был случай", - описывал он свое видение конфликта с Соловчуком. Пака он не бил, а Гайсину, по собственному признанию, нанес несколько ударов. "Но я приму любое наказание, которое суд определит", - обещал игрок "Краснодара".

Кокорин отмечал, что не бил Соловчука, но признавал, что ударил Пака. Произошедшее спортсмен назвал единичным случаем: "Никогда в жизни такого не было, никогда в жизни я бы не взял стул или еще что-то, чтобы так поступить".

Оба футболиста принесли потерпевшим извинения.