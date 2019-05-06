Отменены итоги выборов мэра Стамбула. На них победила оппозиция

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Экрем Имамоглу был объявлен в апреле победителем на выборах в Стамбуле

ЦИК Турции отменил результаты выборов мэра Стамбула, на которых в марте неожиданно победил представитель от оппозиции. Повторное голосование состоится 23 июня.

Партия "Справедливости и развития" (AK) президента Реджепа Тайипа Эрдогана оспорила результаты выборов, заявив, что они сопровождались коррупцией и нарушениями.

На выборах в Стамбуле с небольшим отрывом победил кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрем Имамоглу.

Как заявил заместитель лидера CHP Онурсал Адигюзель, повторные выборы означают, что в Турции запрещено одерживать победу над правящей партией.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Сторонники Имамоглу собрались на митинг, чтобы поддержать его после объявления о новом голосовании

"Политическая система, которая игнорирует желания народа и законодательство, - не демократическая и не легитимная. Это просто диктатура", - написал Адигюзель в "Твиттере".

В апреле ЦИК подтвердил, что кандидат от CHP Экрем Имамоглу был избран мэром Стамбула.

В своем заявлении, транслировавшемся в соцсетях, он осудил решение ЦИК и обвинил его в том, что он поддался нажиму правящей партии.

"Мы никогда не поступимся нашими принципами, - заявил Имамоглу он своим сторонникам. - В этой стране живут 82 миллиона патриотов, которые будут бороться за демократию до конца".

Сторонники Имамоглу призвали избирателей к спокойствию, заявив: "Давайте будем держаться вместе, будем спокойны... Мы победим, мы победим опять".

Местные выборы прошли по всей Турции 31 марта и считались своего рода референдумом правления президента Эрдогана.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Тот, кто побеждает в Стамбуле, побеждает в Турции", - говорил Эрдоган

Хотя коалиция, которую возглавляет партия "Справедливости и развития" и заручилась в общей сложности 51% голосов, оппозиционная CHP одержала победу в столице страны Анкаре, Измире, а также в Стамбуле. В прошлом Эрдоган был мэром Стамбула.

Правящая партия оспаривает результаты выборов Анкаре и Стамбуле, а оппозиция утверждает, что правительство пытается изменить результаты голосования в свою пользу.

Эрдоган твердо намерен вернуть себе Стамбул

Марк Лоуэн, корреспондент Би-би-сии в Турции

Президент Эрдоган никогда не сдаст Стамбул без боя. "Тот, кто побеждает в Стамбуле, побеждает в Турции", - многократно говорил он сам. И он твердо намерен вернуть под свой контроль экономическую столицу страны.

Но его стратегия чревата рисками. Курс турецкой лиры, упавший на 30% за последний год, падает снова. Политическая нестабильность не поможет экономике, уже находящейся в рецессии.

Именно из-за экономических проблем Эрдоган и его партия проиграли в Стамбуле.

Более того, популярность Экрема Имамоглу, который был официально объявлен мэром в апреле, все быстрее растет.

Он привлекает не только сторонников своей собственной партии, но и все больше других избирателей. Перевыборы могут закончиться более уверенной победой для него, если не будет крупных подтасовок, чего опасаются его сторонники.

Партия самого Эрдогана также расколота по этому вопросу. Его основные сторонники убеждены, что мартовские выборы были как-то подтасованы.

Но многие члены партии признают, что они потерпели поражение, и считают, что отрицание этого лишь подорвет последние остатки демократии в Турции.