Фото: Леди Гага и другие на нью-йоркском Met Gala

  • 7 мая 2019
Леди Гага Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Леди Гага в стиле кэмп

Met Gala - ежегодное благотворительное мероприятие Института костюма музея Метрополитен в Нью-Йорке - считается одним из крупнейших событий в мировом календаре моды.

Бал славится эксклюзивным списком гостей, дорогими билетами и экстравагантными нарядами, основанными каждый год на новой теме.

Тема этого года "Кэмп: заметки о моде" приурочена к предстоящей одноименной выставке в музее, вдохновленной эссе фотографа Сьюзен Сонтаг 1964 года "Заметки о кэмпе".

Сам термин "кэмп" (camp) происходит от французского глагола se camper, означающего "принимать позу чрезмерной манерности".

Его адепты считают, что в этом стиле сочетается красота и уродство, серьезность и фривольность, наивность и вычурность.

Эта эстетика начала приобретать популярность в 1960-е годы, когда перестала быть исключительно стилем субкультуры гомосексуалов и была принята постмодернистами.

Американский художественный критик Сьюзен Зонтаг как раз и зафиксировала его как самостоятельное явление.

"Кэмп - это последовательное эстетическое мировосприятие. Он воплощает победу стиля над содержанием, эстетики над моралью, иронии над трагедией", - писала Зонтаг в своем эссе.

Наряды этого года, как и выставка, будут основаны на иронии, юморе, пародии, выдумке, театральности и утрированности.

Певица Леди Гага Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Певица Леди Гага прибыла во вздымающемся розовом наряде
Леди Гага в черное платье Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Под розовым нарядом скрывалось это черное платье
Затем дизайнер Брэндон Максвел расстегнул и это платье, чтобы показать... Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Затем дизайнер Брэндон Максвел расстегнул и это платье, чтобы показать...
Третий наряд - облегающее платье цвета фуксии Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Третий наряд - облегающее платье цвета фуксии
Леди Гага Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Но и это платье было расстегнуто, а под ним обнаружился еще один, последний наряд
Актер Эзра Миллер Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Актер Эзра Миллер продемонстрировал необычный макияж
Серена Уильямс Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Серена Уильямс пришла в неоново-желтом платье и такого же цвета кроссовках Nike
Британский певец и актер Гарри Стайлз Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Британский певец и актер Гарри Стайлз выбрал черный топ и брюки с высокой талией
Певица Жанель Монэ Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Певица Жанель Монэ. Зачем носить одну шляпу, когда можно сразу четыре?
Актер Джаред Лето Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Актер Джаред Лето явно считает, что одна голова хорошо, а две лучше
Креативный директор модного дома Gucci Алессандро Микеле Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Креативный директор модного дома Gucci Алессандро Микеле
Американский актер и певец Билли Портер Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Американский актер и певец Билли Портер пришел не только в костюме, но и в соответствующем ему сопровождении
Костюм Портера Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Костюм Портера также оказался с сюрпризом и скрывал золотые крылья
Американская актриса, продюсер и ЛГБТ-активиста Лаверн Кокс Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Американская актриса, продюсер и ЛГБТ-активиста Лаверн Кокс выбрала элегантное черное платье в сочетании со смелым макияжем
Актриса Реджина Холл Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Актриса Реджина Холл
Владелец и управляющий нью-йоркской театральной компанией на Бродвее Джордан Рот Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Владелец и управляющий нью-йоркской театральной компанией на Бродвее Джордан Рот и сам перевоплотился в театральный зал
Американская актриса и модель Яра Шахиди Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Американская актриса и модель Яра Шахиди

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