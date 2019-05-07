Фото: Леди Гага и другие на нью-йоркском Met Gala

Met Gala - ежегодное благотворительное мероприятие Института костюма музея Метрополитен в Нью-Йорке - считается одним из крупнейших событий в мировом календаре моды.
Бал славится эксклюзивным списком гостей, дорогими билетами и экстравагантными нарядами, основанными каждый год на новой теме.
Тема этого года "Кэмп: заметки о моде" приурочена к предстоящей одноименной выставке в музее, вдохновленной эссе фотографа Сьюзен Сонтаг 1964 года "Заметки о кэмпе".
Сам термин "кэмп" (camp) происходит от французского глагола se camper, означающего "принимать позу чрезмерной манерности".
Его адепты считают, что в этом стиле сочетается красота и уродство, серьезность и фривольность, наивность и вычурность.
Эта эстетика начала приобретать популярность в 1960-е годы, когда перестала быть исключительно стилем субкультуры гомосексуалов и была принята постмодернистами.
Американский художественный критик Сьюзен Зонтаг как раз и зафиксировала его как самостоятельное явление.
"Кэмп - это последовательное эстетическое мировосприятие. Он воплощает победу стиля над содержанием, эстетики над моралью, иронии над трагедией", - писала Зонтаг в своем эссе.
Наряды этого года, как и выставка, будут основаны на иронии, юморе, пародии, выдумке, театральности и утрированности.
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