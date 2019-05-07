Пресса Британии: в Германии возвращают срочную службу

В обзоре британской прессы 7 мая:

Тори готовы отправить Мэй в отставку хоть на этой неделе

Британские газеты продолжают рассказывать о том, что дни Терезы Мэй на посту премьер-министра на исходе. Ее отставки теперь хотят, прежде всего, ее же однопартийцы.

Во вторник Мэй надеется договориться о поддержке своего плана выхода страны из ЕС с лидером лейбористов Джереми Корбиным. Премьер-министр торопится, потому что это последняя возможность избежать проведения выборов в Европарламент.

Но даже ее сторонникам компромисс с оппонентами не нравится.

Как пишет Daily Telegraph, Мэй была предупреждена, что члены парламента начнут предпринимать шаги, чтобы добиться ее отставки прямо на этой неделе, если она пойдет на сделку с лейбористами.

Газета отмечает, что уже и будущие кандидаты на пост нового лидера партии находятся на низком старте, уверенные, что такое компромиссное соглашение с конкурентами станет спусковым крючком для выборов лидера.

Одновременно, как пишет Times, председатель Комитета 1922 года Грэм Брэди готовится встретиться с премьер-министром, чтобы дать ей возможность выбрать устраивающий ее график ухода с поста, или этот график установит для нее уже партия.

Эндрю Шарп, председатель Национального конгресса Консервативной партии, собирается объявить о проведении 15 июня внеочередного общего собрания, чтобы 800 его членов смогли провести беспрецедентное голосование по вотуму доверия Мэй.

Газеты отмечают, что результат голосования не будет обязательным, но увеличит давление на лидера партии.

DT поговорила с депутатами и выяснила, что многие из них хотят немедленной отставки лидера, так как им претит сама идея сделки с лейбористами.

Даунинг-стрит заявила, что Мэй хочет завершить переговоры с лейбористами к концу этой недели.

Депутаты сказали газете, что никто не ожидает, что Мэй останется на Даунинг-стрит после 30 июня. Они считают, что кто бы ни стал новым лидером, у него будет свежий взгляд на "брексит" и не будут связаны руки планом Мэй.

Times напоминает, что премьер-министр уже заявляла не раз, что покинет свой пост, если наконец-то получит поддержку своего плана по выходу Британии из ЕС в парламенте.

В Германии хотят вернуть призыв

Daily Telegraph рассказывает о том, что партия ХСС - младшие партнеры в правящей коалиции ХДС-ХСС - предлагают вернуть в Германии обязательную срочную службу.

Новый вид призыва, который молодые люди смогут исполнять как на военной, так и на альтернативной гражданской службе, и называется по-новому - государственная стажировка.

Газета напоминает, что обязательный воинский призыв был отменен в этой стране в 2011 году по инициативе тогдашнего министра обороны ФРГ Карла-Теодора цу Гуттенберга.

Это решение министра, представлявшего в правительстве тот же Христианско-социальный союз, было принято вопреки мнению партии.

Теперь ХСС считает, что молодым людям снова необходимо проходить военную или гражданскую службу, чтобы они понимали, что значит выполнять значимые обязанности для своей страны.

В проекте, с которым ознакомилась DT, не указано, когда будет введена обязательная служба, каков будет ее срок для призывников.

Представители этой баварской партии выразили уверенность, что предложение получит поддержку ХДС, поскольку сменившая Ангелу Меркель на посту лидера партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр еще в прошлом году поддержала идею годичной службы для немцев и беженцев.

В некоторых европейских странах возвращение обязательной срочной службы становится популярным политическим ходом, отмечает газета.

В прошлом году правительство Эммануэля Макрона объявило о намерении ввести во Франции обязательную годичную гражданскую службу с возможностью ее продления уже в форме военной подготовки.

С 2018 года на год в армию отправляются 18-летние юноши и девушки в Швеции. В этой стране призывной армии не было с 2010 года, но в 2017 году обязательную военную службу решили вернуть.

Генеральный секретарь партии Флориан Хан заявил газете Sueddeustche Zeitung, что, в отличие от старой военной службы, на стажировку будут призывать независимо от пола, но ориентирована она будет в большей степени на гражданскую службу, чем на военную подготовку.

По мнению политика, это нововведение поможет усилить гражданскую активность и социальную сплоченность в стране.

Впрочем, Daily Telegraph считает, что, на самом деле, цели у этой инициативы несколько иные.

В программном документе, помимо идеи стажировки, есть обязательства по созданию к 2030 году европейской армии и увеличению военных расходов.

Газета считает, что в таком виде документ явно предназначен для того, чтобы заручиться поддержкой военнослужащих, которые начали вступать в националистическую партию АдГ (AfD).

Долгие году ХСС и ХДС имели поддержку германской армии и могли рассчитывать на голоса военнослужащих на выборах.

Но скандалы из-за недофинансирования и нехватки оборудования вызвали ощущение, что правоцентристские партии больше не относятся к вооруженным силам с прежним уважением.

И разочарованные военные перешли на сторону АдГ, среди 35 тысяч членов которой уже более двух тысяч военных.

Подделывать драгоценности научились еще 5 тысяч лет назад

Times рассказывает о том, что в Испании археологи обнаружили, что дорогостоящие драгоценности люди подделывали еще пять тысяч лет назад.

К такому выводу ученые пришли случайно, изучая содержимое могилы богатой молодой женщины в районе Севильи.

Среди прочих предметов, указывавших на состояние покойной, были найдены янтарные бусы.

Лишь потому, что одна из бусин раскололась, археологи, практически случайно, поняли, что это не натуральный янтарь, а искусная подделка, выполненная из раковин и древесной смолы. Ученые теряются в догадках, кто и кого хотел обмануть?

Карлос Одриозола из Севильского университета отметил, что в то время янтарь был очень ценным и редким материалом, владение им ассоциировалось с богатством и властью.

Ученые пока не могут точно сказать, как и где изготавливались подделки, и каким путем привозились в богатые регионы, но им очевидно, что делалось это умышленно с целью обмануть состоятельных клиентов.