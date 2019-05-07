Журналисты Рейтер в Мьянме вышли на свободу. Их обвиняли в разглашении гостайны

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Журналистов освободили вместе с тысячами других заключенных по ежегодной президентской амнистии

Журналистов Рейтер, попавших в заключение в Мьянме после освещения кризиса рохинджа, отпустили по президентской амнистии.

33-летний Ва Лон и 29-летний Кья Со Оо провели более 500 дней в тюрьме на окраине Янгона в Мьянме. Их отпустили на свободу спустя месяц после того, как Верховный суд Мьянмы отклонил их апелляцию на приговор.

Журналистов освободили вместе с тысячами других заключенных; амнистии традиционно происходят в стране в канун Нового года.

В сентябре прошлого года журналистов, которые занимались расследованием убийств мусульман-рохинджа, осудили по статье о государственной тайне и приговорили к семи годам тюрьмы

Их заключение многие страны расценили как посягательство на свободу прессы, оно подняло вопросы относительно демократии в Мьянме. В поддержку журналистов высказывались как дипломаты, так и правозащитные организации и даже религиозные деятели.

Покидая тюрьму, Ва Лон заявил Би-би-си, что никогда не бросит журналистику.

"Я так счастлив и взволнован, что увижу мою семью и коллег. Не могу дождаться, когда снова приду в редакцию", - сказал он журналистам.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption У обоих журналистов есть жены и дети

У обоих мужчин есть семьи и маленькие дети. Жена Ва Лона Пан Еи Мун, узнала о своей беременности вскоре после ареста мужа и родила дочь, пока он был за решеткой. Он видел ее лишь несколько раз во время визитов в тюрьму.

Главный редактор агентства Рейтер Стивен Адлер заявил, что журналисты, в прошлом месяце получившие престижную Пулитцеровскую премию за свои репортажи, стали символами свободы прессы.

"Мы чрезвычайно рады, что Мьянма освободила наших отважных репортеров", - сказал он в своем заявлении.

Во время освобождения журналистов во вторник присутствовал член Палаты лордов Великобритании - лорд Ара Дарзи, входящий в Международную консультативную комиссию.

Он сказал, что несколько месяцев участвовал в переговорах о помиловании журналистов с правительством Мьянмы, агентством Рейтер и ООН, а также с правительствами и международными организациями, которые он не назвал.

"Я рад, что репортеры Рейтер Ва Лон и Кья Со Оо помилованы, освобождены из-под стражи и снова находятся со своими близкими, - сказал Дарзи. - Это показывает, что диалог работает даже в самых сложных обстоятельствах".

Что они расследовали?

Ва Лон и Кья Со Оо собирали свидетельства об убийствах военными десяти мусульман-рохинджа в деревне Инн Дин на севере области Ракхайн в сентябре 2017 года.

Их арестовали перед публикацией репортажа, после передачи им документов полицейскими, которых они впервые встретили в ресторане.

Свидетель в полиции подтвердил, что встреча в ресторане была провокацией для заманивания журналистов в ловушку.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Журналисты расследовали гибель этих людей в деревне Инн Дин

Финальная публикация вышла в соавторстве с другими журналистами. В статье, вызвавшей огромный резонанс, были собраны свидетельства разных участников событий, включая жителей буддийских деревень, которые признались в убийствах мусульман-рохинджа и поджоге их домов. Отчеты из военной полиции указывали на связь убийств с военными.

Ранее военные провели собственное расследование жестокого обращения с рохинджа в области Ракхайн, по итогам которго освободили себя от ответственности, несмотря на большое количество показаний беженцев рохинджа, описывавших жестокое обращение с ними.

Позже власти начали собственное расследование убийств в Инн Дин, подтвердив, что убийства были, и пообещав принять меры против тех, кто принимал в них участие.

К настоящему моменту семеро солдат приговорены к тюремным срокам за причастность к убийствам.

По заявлению военных, солдаты осуждены на 10 лет каторжных работ за "участие и содействие в убийствах".

Народность рохинджа - представители мусульманского меньшинства в преимущественно буддийской Мьянме. Политика вооруженного подавления рохинджа и их изгнания началась при военном правительстве страны, которое находилось у власти с 1962 по 2011 годы.

Жертвами массовых убийств в регионе, "по консервативной оценке", стали десять тысяч человек, пишут авторы доклада миссии комитета ООН по правам человека по изучению ситуации в Мьянме. Количество беженцев из числа рохинджа оценивают в 700 тысяч.

Действия правительства и вооруженных сил Мьянмы против народа рохинджа ООН в прошлом году назвала геноцидом. Как говорится в докладе организации, действия в северных штатах непропорциональны той угрозе, которую представляет собой эта народность.

Мьянмарские солдаты присутствуют в регионе, не имея конкретной военной цели, писали в ООН, и их действия характеризуются систематическими нападениями на мирных жителей и гражданские объекты.

Выиграна битва, но не война

Ник Бик, корреспондент Би-би-си в Мьянме, Янгон

После освобождения журналистов мы наблюдали некоторый хаос. Для многих бирманских репортеров эта ситуация была очень личной. Они боялись, что также могут оказаться в тюрьме, если властям не понравится, что они пишут.

Журналисты Рейтер на свободе, однако правительство Аун Сан Су Чжи полтора года наблюдало их томление за решеткой.

За это время власти арестовали еще больше журналистов и активистов, что вызывает серьезные опасения по поводу будущего страны.