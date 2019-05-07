Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба", были задержаны четыре человека, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.

По его словам, следствие выявило группу компаний, ответственных за поступление загрязненной нефти в трубопровод. Кроме того, обнаружен источник загрязнения - это узел учета "Лопатино" в Самарской области.

При этом Новак отметил, что ситуация с загрязненной нефтью не повлияла на объемы добычи и экспорт этого сырья из России, так как "потоки были оперативно перенаправлены".

Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал сделать персональные выводы из сложившейся ситуации с трубопроводом.

"Нужно все довести до конца, потому что это такой плохой инцидент, он в известной степени подрывает доверие вообще к тому, как работает система", - сказал Медведев на заседании правительства.

Новость дополняется.