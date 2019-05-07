Семейное древо британской королевской семьи: новый претендент на престол

Правообладатель иллюстрации Anna Liebovitz/PA Image caption Королева Елизавета II с правнуками Саванной Филлипс, принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем

В королевской семье появился новорожденный - первенец герцога и герцогини Сассекских Гарри и Меган.

Мальчик появился на свет утром в понедельник 6 мая. Он стал седьмым в очереди на престол.

Имя младенцу пока не выбрано. Его рождение - хороший повод вспомнить семейное древо британской королевской семьи.

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