Семейное древо британской королевской семьи: новый претендент на престол
В королевской семье появился новорожденный - первенец герцога и герцогини Сассекских Гарри и Меган.
Мальчик появился на свет утром в понедельник 6 мая. Он стал седьмым в очереди на престол.
Имя младенцу пока не выбрано. Его рождение - хороший повод вспомнить семейное древо британской королевской семьи.
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