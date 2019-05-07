Принц Уильям поприветствовал брата в клубе "неспящих отцов"

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Герцог Кембриджский сказал, что рад видеть в клубе "неспящих родителей" своего брата, принца Гарри, у которого накануне в понедельник родился первенец.

Принц Уильям сказал, что он невероятно счастлив за принца Гарри и Меган, у которых в 05:26 по Лондону в понедельник родился сын.

По словам принца Уильяма, он с нетерпением ждет встречи с молодыми родителями и знакомства с новорожденным племянником.

"Я желаю ему [принцу Гарри] всего самого лучшего и надеюсь, что уже в ближайшие дни, когда шум утихнет, они смогут насладиться обществом новорожденного и всеми радостями, которые связаны с появлением ребенка", - сказал принц Уильям.

Media playback is unsupported on your device "Я на седьмом небе от счастья": принц Гарри рассказал о рождении сына

Герцогиня Кембриджская, в свою очередь, заметила, что ребенок принца Гарри и Меган появился в особенное время.

"Это такое особенное время - у Луи и Шарлотты как раз в это время дни рождения. И это прекрасное время года для рождения ребенка. Весна в воздухе", - сказала Кейт.

У старшего брата Гарри принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт трое детей - пятилетний принц Джордж, принцесса Шарлотта, которой исполнилось четыре, и принц Луи, родившийся в апреле прошлого года.

Правообладатель иллюстрации BEN STANSALL/AFP/Getty Images Image caption Принц Уильям сказал, что надеется познакомиться с племянником в ближайшие дни

Отец принца Гарри, принц Чарльз сказал, что очень рад появлению на свет внука.

Сейчас принц Чарльз находится с официальным визитом в Германии, где принимает поздравления и подарки в честь рождения внука.

Прибыв в Берлин вместе со своей супругой, герцогиней Корнуольской, принц Чарльз сказал: "Мы не могли не быть в восторге от этой новости. И мы с нетерпением ждем встречи с новорожденным".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Принца Чарльза новость о рождении внука застала на пути в Германию, куда он вместе с супругой прибыл с официальным визитом

Новорожденный станет седьмым в очереди на престол. Для королевы Елизаветы II первенец герцогини Сассекской Меган и принца Гарри - восьмой правнук.