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Следователи передали в Санкт-Петербургский городской суд уголовное дело Вячеслава Борисова, обвиняемого в похищении бывшего руководителя холдинга "Ленинец" (ныне АО "Заслон") Александра Горбунова. Борисов также проходит по делу о покушении на журналиста Олега Кашина в ноябре 2010 года.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, суд принял к производству уголовное дело Борисова.

По версии следствия, Борисов был одним из участников похищения, целью которого было получение от Горбунова "необходимой информации репутационно-делового характера, компрометирующей его, для ее использования в будущем в своих интересах".

Борисов, который, по версии следствия, получил за участие в похищении не менее 200 тыс. рублей, вину не признает и отказывается давать показания, ссылаясь на ст. 51 Конституции.

Горбунов утверждал, что похитители заставили его на камеру заявить о причастности к покушению на Кашина. А обвиняемые в ходе следствия заявили, что указание найти и избить журналиста им якобы дал именно Горбунов.

В июле 2018 года по обвинению в похищении были осуждены восемь человек, в том числе Данила Веселов и Михаил Кавтаскин. Как и Борисов, они были сотрудниками компании, входившей в холдинг "Ленинец", и проходили по делу о покушении на Кашина.

Именно Борисов, по утверждению Кашина, бил его арматурой. "Не знаю подробностей, но это ключевой - именно тот, у которого в руках была арматура", - написал Кашин на своей странице в "Фейсбуке" во вторник.

Веселов в рамках очной ставки говорил, что Горбунов дал ему поручение избить Кашина из-за оскорбления Андрея Турчака, который тогда был губернатором Псковской области. Горбунов на той же очной ставке заявил, что Веселов его оговаривает.

Турчак, который в конце 2017 года стал секретарем генсовета "Единой России", также называл заявления о причастности к нападению на Кашина "оговором".

На Кашина напали в ноябре 2010 года - его избили возле дома на Пятницкой улице в Москве. У одного из нападавших была спрятана арматура в букете цветов.

Журналист получил многочисленные переломы, потерял фалангу пальца и несколько дней провел в коме. Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, поручил Генпрокуратуре России и МВД взять расследование преступления под особый контроль.

В 2015 году Кашин сообщил, что следователи считают участниками нападения на него Данилу Веселова, Михаила Кавтаскина и Вячеслава Борисова.

В тексте постановлений о привлечении Веселова и Кавтаскина в качестве обвиняемых, которые видел корреспондент Би-би-си, действительно упоминался Борисов, а также Горбунов и "иные неустановленные лица".

Веселов, было сказано в постановлении, по версии следствия, организовывал процесс, а Горбунов его контролировал и дал Веселову, Борисову и Кавтаскину деньги на покупку трех автомобилей, а также на аренду квартиры в Москве. Из постановления следовало, что Веселову было передано вознаграждение в 3,3 млн рублей, которыми нужно было поделиться с остальными.

Горбунов по делу Кашина проходил в качестве свидетеля, писало издание РБК.

В августе 2010 года журналист газеты "Коммерсант" Олег Кашин в одном из комментариев в своем блоге упомянул Турчака, использовав при этом оскорбительный эпитет. Через несколько часов на этот комментарий ответил сам Турчак.

"Молодой человек, у вас есть 24 часа, чтобы извиниться. Вы можете сделать это здесь в ветке или отдельным постом. Время пошло", - написал Турчак.

Кашин извиняться не стал, но уточнил, можно ли считать слова Турчака угрозой. Тот свои комментарии впоследствии удалил.