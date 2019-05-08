Суд признал Кокорина и Мамаева виновными в хулиганстве

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Пресненский суд Москвы начал оглашать приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Судья признала их виновными в хулиганстве.

"Суд установил: Кокорин, Кокорин, Мамаев и Протасовицкий совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу", - зачитала начало приговора судья Елена Абрамова.

В понедельник, 6 мая, прокурор Светлана Тарасова просила приговорить Кокорина и Мамаева к реальным тюремным срокам: одному году и шести месяцам и одному году и пяти месяцам соответственно.

Всего на скамье подсудимых четыре человека - полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их знакомый Александр Протасовицкий.

Всем четверым предъявлены обвинения в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч.2 ст. 213 УК РФ). Мамаеву также предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью и побоях. А Кокорину-старшему вменяют два эпизода умышленного причинения легкого вреда, в том числе с применением предмета в качестве оружия (он ударил одного из потерпевшего стулом).

События, из-за которых обвиняемые попали под суд, произошли 8 октября 2018 года.

Что случилось в октябре

Благодаря выступлениям самих обвиняемых и свидетелей, а также двум видеозаписям, в суде удалось довольно подробно восстановить картину случившегося.

Кокорин и Мамаев, которые дружат семьями, вечером 7 октября после матча "Зенита" и "Краснодара" в Петербурге приехали в Москву. Там их встретил младший брат Кокорина Кирилл, и компания отправилась в ночной клуб Secret Rooms, где к ним присоединились другие знакомые. Затем молодые люди отправились в клуб "Эгоист".

В ночных заведениях к футболистам присоединилась группа девушек. Молодые люди рассказывали, что танцевали, веселились и употребляли алкогольные напитки.

Ближе к утру компания решила позавтракать. Выйдя из клуба, одна из девушек по ошибке села в припаркованный рядом автомобиль, за рулем которого был Виталий Соловчук - водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Тот попросил незнакомку выйти из машины, которую она приняла за такси. Девушка рассказала футболистам, что Соловчук якобы сообщил ей, что не возит "таких петухов".

Слово "петухи" обвиняемые восприняли как оскорбление, после чего у клуба завязалась драка. Основную роль в ней, согласно материалам дела, сыграл Мамаев, который догнал пытавшегося убежать Соловчука и повалил его на землю.

Конфликт у "Эгоиста" закончился извинениями водителя, и молодые люди отправились в ресторан "Кофемания". Там компания вела себя шумно и в какой-то момент начала подшучивать над чиновником минпромторга Денисом Паком, который пришел в кафе на рабочую встречу. Молодые люди сравнили внешность Пака с исполнителем хита Gangnam Style - южнокорейским поп-исполнителем PSY.

Чиновник возмутился подобным сравнением и оскорбил молодых людей. В ответ Кокорин нанес ему удар стулом. Пострадал в нем и Сергей Гайсин, гендиректор НАМИ (научного центра в области развития автомобилестроения), который пришел на встречу с Паком.

Что говорили обвиняемые в суде

Никто из подсудимых не отрицал свое участие в двух драках. Спортсмены и их адвокаты спорили лишь с квалификацией своих действий. На протяжении всего процесса обвиняемые пытались доказать, что участвовали в потасовках не из хулиганских побуждений, а случайно.

"Сговор у нас был только один - поехать позавтракать", - мрачно шутил на одном из заседаний Александр Кокорин.

В первом случае, по их словам, конфликт начался из-за оскорбления водителя Соловчука, якобы назвавшего их "петухами", во втором случае - после грубых слов чиновника Пака, обидевшегося на сравнение с корейским рэпером.

"Хулиганство - это просто подойти и ударить. Не было хулиганства. Был случай", - говорил Мамаев. Игрок "Краснодара" на суде уверял, что готов сделать все, чтобы пострадавшие и их близкие "забыли эту ситуацию". Он также обещал принять "любое наказание, которое суд определит".

Но в последнем слове все-таки просил как можно быстрее выпустить его и других фигурантов дела на свободу. "Хотелось бы вернуться в большой спорт. Это единственная работа, которую мы умеем делать на профессиональном уровне", - сказал футболист.

Сейчас Мамаев формально остается футболистом "Краснодара", владелец команды, миллиардер Сергей Галицкий, подтверждал, что клуб решил разорвать с ним контракт. "У нас 11 тысяч мальчиков надевают майку "Краснодара", и многие в ней ложатся спать. И они должны знать, что неправильно бить стулом человека по голове, неправильно втроем-вчетвером бить лежачего человека. И хотим мы, не хотим, мы обязаны на это реагировать", - объяснял бизнесмен, оговариваясь при этом, что "не желает Павлу зла" и тюрьмы.

"Время, которое мы пробыли в СИЗО, стало для нас уроком на всю жизнь", - говорил во время последнего слова Александр Кокорин. На суде он настаивал, что произошедшее 8 октября в Москве - это единичный инцидент: "Никогда в жизни такого не было, никогда в жизни я бы не взял стул или еще что-то, чтобы так поступить".

Кокорин также настаивал, что извинялся перед Паком, которого "машинально" ударил стулом.

За время в тюрьме Кокорин успел стать чемпионом России благодаря победе "Зенита" в российской премьер-лиге. В этом сезоне футболист провел три неполных матча, но это, вероятно, позволит ему получить золотую медаль. Руководство клуба неоднократно выступало со словами поддержки Кокорина.

Яркую речь в суде произнес и младший брат Кокорина, Кирилл. "Раскаиваюсь? Да, я раскаиваюсь. Я уже четыре раза приносил извинения. Я уже изменился. Не для протокола, а для себя. Я 40 книжек прочитал за это время в СИЗО, я никогда столько книжек не читал", - сказал он суду.

Кокорин-младший говорил еще, что ему стыдно, так как своим поступком он подвел родителей.

Что говорили потерпевшие

Согласно рассказу водителя Соловчука, футболисты напали на него внезапно. Сначала в его машину, припаркованную у "Эгоиста", села неизвестная девушка ("погреться"). Затем в его автомобиль бросили бутылку. Соловчук вышел из машины, после чего, по его словам, футболисты начали его оскорблять.

"Начались угрозы, оскорбления, ребята спрашивали, почему я называю петухом кого-то из них. Я не понимал, почему они так говорят, всячески пытался убрать конфликт. Мне непонятно было, почему они были так агрессивно настроены", - говорил потерпевший.

Дальше компания во главе с Мамаевым начала его бить, говорил водитель, избиение продолжалось около 10 минут. Конфликт закончился только тогда, когда водитель попросил прощения. "Петухом", по его словам, он никого не называл.

Глава департамента минпромторга России рассказывал, как 8 октября пришел в "Кофеманию" на Никитской улице поработать, когда в зал ввалилась "шумная компания". Поведение молодых людей Пак посчитал "хамским", но старался не обращать на него внимания, пока не услышал выкрики: "Gangnam style".

По словам чиновника, когда он попытался выяснить, не к нему ли были обращены эти выкрики, компания "конклюдентными действиями" (это выражение особенно запомнилось журналистам, Пак повторял его несколько раз), дала понять, что с корейским рэпером сравнивала именно его.

Этот эпизод описывал и один из обвиняемых Протасовицкий. По его словам, он сказал Паку: "Извините пожалуйста, вы очень похожи на Gangnam Style. А тот ответил матом: "А вы похожи на *********".

Сам Пак отрицал, что использовал нецензурную лексику.

Чиновник говорил в суде о том, что молодые люди избили его, а также называли "китайцем" и предлагали уехать в Китай. "Мне было очень больно, я испытывал страдания", - заявил суду глава департамента минпромторга России.

Гайсин, гендиректор НАМИ, который пришел в "Кофеманию" уже после начала конфликта, утверждал, что пытался "утихомирить конфликт", но в итоге получил по лицу.

Как шел процесс

Уголовное дело против Кокорина и Мамаева возбудили 10 октября. Футболисты сдались не сразу. Представитель московского управления МВД Юрий Титов ставил футболистами ультиматум: они должны были явиться - или их объявят в розыск.

В итоге Кокорин и Мамаев пришли добровольно - они неоднократно обращали на это внимание судьи и прокурора. Их отправили в СИЗО. Защита неоднократно пыталась оспорить арест, предлагая заменить его другой мерой пресечения - домашним арестом или многомиллионным залогом.

Адвокаты футболисты "Зенита" настаивали на том, что пребывание в изоляторе опасно для Кокорина. У игрока в заключении обострилась травма колена, операцию на котором он перенес год назад. Защита указывала, что к Кокорину долго не мог попасть врач "Зенита", который должен был осмотреть игрока.

На нехватку физических нагрузок жаловался и Мамаев, которому разрешили принять участие в матче против других заключенных.

Расследование двух эпизодов дела Кокорина и Мамаева (каждый из них был снят на видео) заняло почти полгода. Адвокаты рассказывали, что в следственную группу, которая изучала драки, вошли 18 следователей.

Сами футболисты во время заседаний по продления мере пресечения и на самом процессе неоднократно говорили о том, что считают наказание несоразмерным своему проступку.