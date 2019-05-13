Ученого Виктора Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу. Так велел ЕСПЧ

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75-летнего научного сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, арестованного по обвинению в госизмене, перевели из следственного изолятора в гражданскую больницу. Этого требовал Европейский суд по правам человека.

Кудрявцев госпитализирован из СИЗО "Лефортово" в 20-ю московскую городскую больницу, сообщил ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.

"Мы точно не знаем, в связи с чем был осуществлен перевод нашего подзащитного: либо в связи с решением ЕСПЧ, либо для проведения обследования Кудрявцева на предмет наличия заболеваний, препятствующих содержанию под стражей", - добавил адвокат, пожаловавшись на том, что в больнице условия содержания "строже, чем в "Лефортово".

"20-я больница - больница не простая, врачи там имеют определенную зависимость от пенитенциарной системы", - рассказал Интерфаксу еще один адвокат ученого Иван Павлов. По его словам, основанием для перевода стало медицинское обследование.

"Обследование, конечно, следует проводить в независимом учреждении. Но это полбеды: непонятно, зачем вообще проводить такое обследование, если ЕСПЧ ясно потребовал перевода Кудрявцева в гражданскую больницу", - добавил адвокат Павлов.

В апреле ЕСПЧ потребовал от российских властей обеспечить Кудрявцева медицинским сопровождением, не связанным с пенитенциарной системой, и госпитализировать его в гражданскую больницу для обследования и лечения.

Минюст России уведомил ЕСПЧ, что на этой неделе ученого Кудрявцева планируется перевести из СИЗО в гражданскую больницу. Об этом министерство сообщило 7 мая. Из сообщения следовало, что 13 мая ученого должны были отправить в лечебное учреждение, не относящееся к уголовно-исправительной системе, для медицинского обследования и необходимых консультаций.

Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко в разговоре с Интерфаксом допустил, что после обследования служба будет ходатайствовать об освобождении Кудрявцева по состоянию здоровья.

История Кудрявцева

Кудрявцев - кандидат физических наук и научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), головной научной организации "Роскосмоса".

О его аресте по обвинению в госизмене стало известно 22 июля 2018 года. По данным агентства Интерфакс, 75-летний ученый стал самым пожилым арестантом московского СИЗО "Лефортово".

В "Роскосмосе" сообщали, что в рамках дела о госизмене расследуются события 2013 года, не уточняя, какие именно.

Как писали СМИ, в ФСБ считают, что произошла утечка секретных данных в сфере гиперзвуковых технологий.

Адвокат Павлов сообщал, что в уголовном деле речь идет о передаче секретных данных в двух письмах по электронной почте в Фон Кармановский научный институт в Бельгии, с которым ЦНИИмаш работал в рамках программы FP7-SPACE.

По версии следствия, которую адвокат Павлов пересказал Интерфаксу, Кудрявцев получал от бельгийского института задания, якобы выходившие за рамки проекта, который он курировал, и направлял ему отчеты об исследованиях. Следствие считает, что эти данные могли быть использованы при создании нового оружия.

Кудрявцев свою вину не признает. По версии защиты, ученый уже более 20 лет не имел доступа к секретным сведениям, а отчеты по программе FP7-SPACE публиковались в открытом доступе.

В 2016 году Кудрявцев был в числе ученых, подписавших письмо в поддержку другого сотрудника ЦНИИмаш, создателя космических аппаратов Владимира Лапыгина, который также был осужден за госизмену. Подробности его дела неизвестны.

В марте стало известно об ухудшении состояния Кудрявцева. Как сообщал член Московской Хельсинской группы и Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев, особое беспокойство вызывал диабет - с августа прошлого года назначенная ученому доза сахароснижающего препарата росла и достигла предела, после чего он перестал быть эффективен.