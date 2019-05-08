Google удивил ценами на смартфон Pixel 3a и Nest Hub Max

Правообладатель иллюстрации Google Image caption У новых смартфонов нет второй широкоугольной камеры для селфи

Google намерен запустить линейку бюджетных смартфонов, пытаясь увеличить продажи своего бренда Pixel.

Pixel 3a и более крупная модель Pixel 3a XL будут стоить 520 и 620 долларов, то есть вполовину меньше, чем модель Pixel 3, которая вышла всего семь месяцев назад.

До сих пор начальная цена смартфонов Google, если не считать айфоны, была самой высокой на рынке: их базовая модель стоила на 110 долларов больше, чем Galaxy S10e и на 55 долларов дороже P30 компании Huawei. При этом промежуточных моделей в линейке не было.

Новые телефоны обладают многими функциями более дорогих моделей, включая экран OLED и сильно разрекламированную функцию Night Sight, которая задействует самообучающийся искусственный интеллект для улучшения качества фотографий, сделанных при низкой освещенности.

К тому же эти смартфоны совместимы с картами измененной реальности Google, позволяющими накладывать графику на рельеф местности. Компания уверяет, что такая функция помогает лучше определяться с направлением движения.

На чем сэкономили

Как всегда в таких случаях чем-то пришлось пожертвовать.

У новых бюджетных смартфонов Pixel:

нет второй широкоугольной камеры для селфи

нет беспроводной зарядки

корпус сделан из пластика, а не стекла или металла

использован процессор Snapdragon 670 компании Qualcomm вместо более мощного чипа 845

у модели 3a XL дисплей чуть меньше, чем у 3 XL

"Для нас важно, чтобы все больше и больше людей становились обладателями Pixel, - сообщил Би-би-си вице-президент компании Google Марио Куэрос. - Большинство телефонов в этой ценовой категории - модели прошлого и позапрошлого года или аппараты с другими спецификациями. А мы хотели, чтобы за эти деньги клиенты получили настоящий Pixel".

Действительно, в период с октября по март Google поставил на рынки почти на 20% больше телефонов Pixel, чем за тот же период прошлого года.

Однако на глобальном рынке смартфонов их доля не превышает 0,3%, и занимает 26 место.

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Камера Nest Hub Max будет вас узнавать и знать, что вы делаете

На рынке смартфонов Google сейчас конкурирует с Apple, Huawei и Samsung. Но более дешевые смартфоны представляют определенный риск для компании.

"Многие потребители раздражены тем, что цены смартфонов постоянно резко поднимаются", - Бен Вуд из консалтинговой компании CCS Insight.

"Но это решение Google может быть рискованным для компании, так как она теперь будет напрямую конкурировать с другими производителями смартфонов с системой Android. Такие компании как Samsung вряд ли будут довольны новым конкурентом на рынке смартфонов, который и без того переживает нелегкие времена", - продолжает он.

Nest Hub Max

Кроме того, Google представила более крупную версию своего смарт-дисплея, управляемого голосом.

Сенсорный экран достигает десяти дюймов, и в него встроена камера, которую можно использовать как для видеосвязи, так и в целях безопасности, поскольку она замечает передвижения в доме и регистрирует их.

Новый девайс называется Nest Hub Max. Его Камера позволяет, среди прочего:

Включать музыку или контролировать другие программы при помощи жестов

Узнавать людей в лицо и приветствовать их

Автоматически держать лицо говорящего в центре экрана, даже во время движений человека по комнате во время видеосвязи

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Google Nest можно остановить движением руки

Но тут возникают проблемы с правом на частную жизнь.

Google заявляет, что сознательно не включила камеру в изначальную модель, чтобы потребители чувствовали себя спокойно, устанавливая гаджет у себя дома.

Но сейчас компания пошла по стопам компаний Facebook и Amazon, которые также запустили подобные девайсы, несмотря на то, что многие опасаются, что они могут нарушить право людей на частную жизнь.

Правообладатель иллюстрации Google Image caption У нового Next Hub Max динамик громче, чем у предыдущей версии

Google заявляет, что на девайсе будет зажигаться небольшой зеленый огонек, сообщающий, что идет потоковая передача данных. Передача данных не будет происходить без разрешения пользователей, уверяет компания.

Компания также утверждает, что никто из ее сотрудников не будет иметь доступа к потоковой передаче видеоинформации.