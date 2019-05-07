"Ливерпуль" - "Барселона" 4-0. Историческая победа в полуфинале Лиги чемпионов
"Ливерпуль" вышел во второй подряд финал Лиги чемпионов, одержав дома в ответном матче сенсационную победу над "Барселоной" со счетом 4:0.
После победы "Барселоны" в первом матче полуфинала со счетом 3:0 большинство футбольных обозревателей и болельщиков склонялись к тому, что место в финале каталонцам практически обеспечено.
"Ливерпулю" нужно было не только забивать в ответном матче три гола, но и сохранить сухой счет, что при звездном нападении "Барсы" казалось маловероятным.
Распечатай "Барселона" ворота "Ливерпуля" на выезде, и ливерпульцам нужно было бы забивать пять мячей, чтобы выйти в финал по итогам двух встреч.
Однако "Ливерпуль" при мощной поддержке болельщиков показал выдающийся футбол на своем домашнем стадионе "Энфилд" и сделал, казалось бы, невозможное - забил четыре безответных гола в ворота каталонцев.
Впервые с 1986 года команда смогла выйти в финал европейского кубка, уступая после первого полуфинального матча в счете с разницей три мяча. Тогда это сделала именно "Барселона", выбив из турнира шведский "Гетенборг".
122 секунды, решившие судьбу полуфинала
Задача для ливерпульцев осложнялась отсутствием травмированного лидера атак Мохамеда Салаха, однако в составе "красных" отлично сыграл редко появляющийся в основном составе команды бельгиец Дивок Ориги, открывший счет на восьмой минуте матча.
Однако решающими в игре стали 122 секунды второго тайма, в течение которых вышедший на замену вместо травмированного игрока полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум забил два гола, после которых инициатива окончательно перешла к хозяевам поля.
"Барселона" была явно подкошена неожиданным развитием событий, и даже Лионель Месси, отличившийся дважды в первом матче полуфинала, не смог ничего сделать.
Победную точку на 80-й минуте поставил Трент Александер-Арнолд, ускользнувший от внимания защитников и забивший гол с углового.
К этому времени на "Энфилде" стоял невообразимый шум, болельщики стоя поддерживали свою команду в заключительные минуты матча, и "Барселона" уже не смогла организовать ни одной серьезной попытки сравнять счет.
После финального свистка на стадионе творилось что-то невообразимое, и все присутствовавшие на матче понимали, что стали свидетелем незабываемого, исторического футбольного события.
"Ливерпулю" в прошлом удавалось уходить от поражения и отыгрываться в европейских турнирах. В первую очередь приходит на память их победа в 2005 году в Стамбуле.
Тогда "красные", проигрывая в финале "Милану" со счетом 0:3 после первого тайма, свели матч вничью и выиграли его по серии пенальти.
Матч с "Барселоной", по мнению большинства британских футбольных экспертов, можно считать по крайней мере столь же невероятным достижением клуба в его долгой и славной истории.
1 июня "Ливерпуль" сыграет в Мадриде в финале Лиги чемпионов против победителя второго полуфинала "Аякс" - "Тоттенхэм". У ливерпульцев появился реальный шанс выиграть главный клубный трофей Европы в шестой раз.
Лучший игрок матча - Садьо Мане
"Ливерпуль" в элите европейского футбола:
- "Ливерпуль" вышел в девятый раз в финал главного клубного турнира Европы. Только мадридский "Реал" (16), "Милан" (11) и "Бавария" (10) делали это чаще.
- Это первый английский клуб, выходящий в финал Лиги чемпионов два года подряд после "Манчестер Юнайтед" (2008 и 2009).
- Это четвертый раз, когда после первого матча команда отыгрывает три и более мячей в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне это сделала "Рома" - также в матчах с "Барселоной"
- "Барселона" проиграла три из четырех своих последних полуфиналов Лиги чемпионов.
- "Барселона" потерпела поражение с самым крупным счетом от английского клуба в европейских кубках.
- Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнолд в этом сезоне набрал 14 результативных передач, больше, чем любой другой игрок в команде.
- Дивок Ориги забил свой первый гол в Лиге чемпионов, став 50-м результативным игроком клуба в этом турнире.
- Джорджиньо Вейналдум стал первым игроком "Ливерпуля", забившим два гола, выйдя на замену, с 2007 года, когда это сделал Райан Бабел в 2007 году в игре с "Бешикташем".
- "Барселона" восемь раз пробила по воротам "Ливерпуля" в этой игре, и во всех этих моментах принимал участие Месси (пять ударов по воротам и три передачи).
- Финал Лиги чемпионов в Мадриде будет первым с 2013 года, в котором не будут играть ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду