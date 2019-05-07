"Ливерпуль" - "Барселона" 4-0. Историческая победа в полуфинале Лиги чемпионов

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум (слева) - первый в истории европейских турниров игрок, вышедший на замену в матче с "Барселоной" и забивший два мяча

"Ливерпуль" вышел во второй подряд финал Лиги чемпионов, одержав дома в ответном матче сенсационную победу над "Барселоной" со счетом 4:0.

После победы "Барселоны" в первом матче полуфинала со счетом 3:0 большинство футбольных обозревателей и болельщиков склонялись к тому, что место в финале каталонцам практически обеспечено.

"Ливерпулю" нужно было не только забивать в ответном матче три гола, но и сохранить сухой счет, что при звездном нападении "Барсы" казалось маловероятным.

Распечатай "Барселона" ворота "Ливерпуля" на выезде, и ливерпульцам нужно было бы забивать пять мячей, чтобы выйти в финал по итогам двух встреч.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гол Дивока Ориги в начале матча дал надежду игрокам "Ливерпуля"

Однако "Ливерпуль" при мощной поддержке болельщиков показал выдающийся футбол на своем домашнем стадионе "Энфилд" и сделал, казалось бы, невозможное - забил четыре безответных гола в ворота каталонцев.

Впервые с 1986 года команда смогла выйти в финал европейского кубка, уступая после первого полуфинального матча в счете с разницей три мяча. Тогда это сделала именно "Барселона", выбив из турнира шведский "Гетенборг".

122 секунды, решившие судьбу полуфинала

Задача для ливерпульцев осложнялась отсутствием травмированного лидера атак Мохамеда Салаха, однако в составе "красных" отлично сыграл редко появляющийся в основном составе команды бельгиец Дивок Ориги, открывший счет на восьмой минуте матча.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джорджиньо Вейналдум удваивает счет на 54-й минуте матча...

Однако решающими в игре стали 122 секунды второго тайма, в течение которых вышедший на замену вместо травмированного игрока полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум забил два гола, после которых инициатива окончательно перешла к хозяевам поля.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption ... и через 122 секунды он же головой забивает третий гол, сравнивая счет по итогам двух встреч

"Барселона" была явно подкошена неожиданным развитием событий, и даже Лионель Месси, отличившийся дважды в первом матче полуфинала, не смог ничего сделать.

Победную точку на 80-й минуте поставил Трент Александер-Арнолд, ускользнувший от внимания защитников и забивший гол с углового.

К этому времени на "Энфилде" стоял невообразимый шум, болельщики стоя поддерживали свою команду в заключительные минуты матча, и "Барселона" уже не смогла организовать ни одной серьезной попытки сравнять счет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В первом матче финала Месси забил блестящий гол со штрафного в ворота "Ливерпуля", это был его 600-й гол в "Барселоне". Но в ответной встрече сделать он ничего не смог

После финального свистка на стадионе творилось что-то невообразимое, и все присутствовавшие на матче понимали, что стали свидетелем незабываемого, исторического футбольного события.

"Ливерпулю" в прошлом удавалось уходить от поражения и отыгрываться в европейских турнирах. В первую очередь приходит на память их победа в 2005 году в Стамбуле.

Тогда "красные", проигрывая в финале "Милану" со счетом 0:3 после первого тайма, свели матч вничью и выиграли его по серии пенальти.

Матч с "Барселоной", по мнению большинства британских футбольных экспертов, можно считать по крайней мере столь же невероятным достижением клуба в его долгой и славной истории.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Мо Салах (справа) не смог сыграть в этой встрече из-за травмы. "Никогда не сдавайся" написано на его майке

1 июня "Ливерпуль" сыграет в Мадриде в финале Лиги чемпионов против победителя второго полуфинала "Аякс" - "Тоттенхэм". У ливерпульцев появился реальный шанс выиграть главный клубный трофей Европы в шестой раз.

Лучший игрок матча - Садьо Мане

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трудно назвать лучшего игрока этого матча, но блестящая игра в нападени Садьо Мане заслуживает отдельной похвалы, несмотря на то, что его имени нет среди забивших голы

"Ливерпуль" в элите европейского футбола: