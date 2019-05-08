СМИ России: фонд Навального против фонда "Вера" на выборах в Мосгордуму

В обзоре российских СМИ за 8 мая:

"Ведомости", Znak.com: общественная деятельность или политика?

Политик Алексей Навальный опубликовал обращение к основателю фонда "Вера" Анне Федермессер с призывом не участвовать в выборах в Мосгордуму там, где она может составить конкуренцию оппозиционным кандидатам.

Федермессер объявила о планах участвовать в этих выборах по 43-му округу, где планирует выдвинуть свою кандидатуру сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, пишут "Ведомости".

По мнению Навального, столичные власти "решили использовать приличных людей для того, чтобы те заплатили своей репутацией за сохранение единороссовского большинства в городском парламенте".

Если Федермессер согласится на участие в выборах, она отберет у москвичей возможность своими голосами выразить отношения к власти, считает оппозиционер.

"Вместо голосования против того, что в Москве бюджет здравоохранения меньше бюджета благоустройства, они будут поставлены перед невозможным выбором: спасать школьников, отравленных Пригожиным, или пациентов хосписов Нюты Федермессер", - цитирует обращение газета.

О том, что Федермессер может выдвинуться в Мосгордуму, источники "Ведомостей" рассказывали в феврале. По их словам, Федермессер и бизнесмен Вадим Дымов были бы идеальными кандидатами, которых мэрия хотела бы видеть как участников выборов в Мосгордуму.

Ранее Федермессер говорила, что Мосгордуме нужен свой "человек от благотворительности".

"У благотворительных фондов масса проблем, у многих нет офисов для ведения своей деятельности в Москве. Москва могла бы принять свой закон о благотворительности, это самый богатый город в стране, который сегодня дает большую часть денег на благотворительность", - заявила она.

Навальный совершает очередную репутационную ошибку, укрепляя свой имидж только среди непримиримых противников власти, считает политолог Александр Пожалов: "Он фактически отказывает другим в возможности заниматься общественной деятельностью, требуя заниматься политикой".

По мнению Пожалова, Федермессер не действует в чьих-либо политических интересах, а руководствуется помощью людям и является явным фаворитом выборов в любом округе Москвы.

"Для Навального более правильным было бы не противопоставлять себя Федермессер в публичном поле, а предложить ей реализовать инициативы по повышению качеству школьного питания и решению других социальных проблем", - уверен политолог.

Издание Znak.com попыталось получить комментарий Анны Федермессер, но пресс-секретарь фонда "Вера" Елена Мартьянова сказала, что Федермессер сейчас не в России, поэтому комментарии будут позднее.

"Ведомости": убедить голосовать за Беглова

Копию письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву комментируют "Ведомости".

Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд рублей (6,73 млрд долларов) в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.

Все проекты из этого плана должны быть достроены до конца 2024 года, предусмотрено их софинансирование из федерального бюджета. Подлинность письма подтвердили два чиновника администрации Санкт-Петербурга, письмо датировано ноябрем прошлого года, указывает издание.

Самый дорогой объект в списке врио губернатора - пассажирское железнодорожное кольцо внутри Санкт-Петербурга, которое власти города планируют построить по аналогии с Московским центральным кольцом; в апреле о поддержке этого проекта говорил гендиректор РЖД Олег Белозеров. В письме Беглова впервые названа ориентировочная стоимость кольца - 170 млрд руб.

Другие предложения: Широтная магистраль (прежде называлась Восточным скоростным диаметром, реализация проекта должна была начаться в этом году) за 156 млрд руб., транспортно-логистический центр "Бронка" за 12,3 млрд, реконструкция Московского шоссе за 7 млрд (2,5 млрд из федерального бюджета), первый этап Южной широтной магистрали за 6 млрд руб.

Также в список вошли разные путепроводы, развязки, съезды с дорог и т.д.

Эксперты считают планы плохо проработанными. В частности, председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин критикует расширение подхода к портам. Также, по его мнению, проблема не в том, чтобы объехать Петербург, а в том, чтобы въехать в город, там и нужно строить.

На пассажирское железнодорожное кольцо даже 170 млрд руб. не хватит, уверен Иванкин, но оправдан ли проект - большой вопрос, в Санкт-Петербурге не такое интенсивное движение пассажиров, как в Москве, нужно тщательно оценить пассажиропотоки.

Газета напоминает, что в сентябре врио Александр Беглов собирается идти на выборы, его рейтинги у петербуржцев пока низкие. В марте - апреле, по данным ВЦИОМа, у Беглова электоральный рейтинг был 43%, а антирейтинг (доля респондентов, исключающих возможность голосовать за кандидата) - 24%.

Рейтинг низкий, но не безнадежный, говорит эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Беглову нужно сделать все, чтобы избежать второго тура: провести встречи с Путиным, построить петербургскую версию "Зарядья" и начать проектировать высокоскоростную железнодорожную магистраль. Федеральные власти должны убедить избирателей прийти голосовать - и голосовать за Беглова.

"Коммерсант": вклады ко Дню Победы не планируются

9 Мая банки открывают специальные праздничные вклады с повышенными ставками, напоминает "Коммерсант". Но в этом году "победный" вклад из крупных игроков анонсировал только Сбербанк. Остальные решили обойтись без вкладов ко Дню Победы.

В большинстве крупных банков сообщили, что не намерены в этом году вводить акционные вклады ко Дню Победы. Большинство банков уже ввели акции в начале года и предпочитают пролонгировать их в случае необходимости.

"Мы не будем вводить дополнительные промовклады. На текущий момент ставки по нашему локомотивному продукту, вкладу "Надежный", достигают 7,9%, что выше большинства иных промопредложений на рынке", - сообщил начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка "Открытие" Александр Бородкин.

По словам директора по сегментам и некредитным продуктам розничного бизнеса Альфа-банка Алексея Ермакова, специального счета ко Дню Победы банк не предлагает, при этом был продлен сезонный накопительный счет, запущенный в феврале.

Большинство наиболее доходных депозитов для физлиц банки запустили в начале текущего года, чтобы удержать клиентов, открывавших вклады по высоким ставкам в 2015-2016 годах, отмечает газета.

При этом и банкиры, и аналитики сходятся во мнении, что роста ставок в обозримом будущем ждать не стоит. В отсутствие внешних шоков ставки по рублевым вкладам будут плавно снижаться в течение года, отмечает Александр Бородкин.

"Более существенную коррекцию ставок в сторону понижения можно ожидать во второй половине 2019 года вслед за возможным снижением ключевой ставки, - указывает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко. - В базовом сценарии мы предполагаем, что в 2019 году средние ставки по рублевым вкладам будут в диапазоне 6,5-7,5% годовых".

Forbes: Чубайсу помог Мамут

Первая компания стоимостью 1 млрд долларов в портфеле "Роснано" появилась благодаря инвестиционной группе Александра Мамута A&NN, которая купила 0,5% новосибирского производителя углеродных трубок OCSiAl за 5 млн долларов, выяснил Forbes.

"OCSiAl - первая наша компания, которая прошла market cap (оценку стоимости) в 1 млрд. долларов. Это единорог по всем правилам, начавшийся с того, что к нам пришло два человека: "Давайте мы сделаем стартап", - говорил на пресс-конференции в конце марта председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс.

Кто именно из инвесторов оценил новосибирского производителя углеродных трубок OCSiAl в 1 млрд, глава госкомпании тогда не уточнил.

"Роснано" остается акционером OCSiAl с долей 17,3%. Еще 47% и голосующий контроль у основателей стартапа - предпринимателей Юрия Коропачинского, Юрия Зельвенского и Олега Кириллова, а также академика РАН Михаила Предтеченского.

В 2018 году у компании появился британский инвестор, который, как и A&NN, приобрел долю исходя из оценки бизнеса в 1 млрд, рассказал Forbes Коропачинский.

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Россия и США резко активизировали двусторонние контакты на высоком уровне. Но ждать от возобновившегося диалога каких-то прорывов не следует, предупреждают эксперты "Ведомостей". https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/05/07/801014-rossiya-ssha-kontakti

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-Би-Си.