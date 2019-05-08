Стрельба в школе в Колорадо: убит подросток, семь человек ранены
Один подросток убит и семеро ранены в школе американского штата Колорадо, где два человека открыли стрельбу из огнестрельного оружия.
Трагедия произошла во вторник в научно-технической школе STEM в местечке Хайлендс-Ранч близ города Денвер, сообщает полиция. Оба нападавших арестованы.
Хайлендс-Ранч находится всего в восьми километрах от школы Колумбайн, в которой 20 лет назад произошел один из самых кровавых подобных инцидентов в американской истории.
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Стрельба в школе в Колорадо, по некоторым подсчетам, 115-й такой инцидент в США в 2019 году.
Что случилось?
"Около двух часов дня по местному времени два человека вошли в школу, прошли вглубь ее территории и открыли огонь по ученикам в двух разных местах", - сообщил шериф графства Дуглас Тони Спэрлок.
Задержаны двое подозреваемых в нападении, сообщается, что оба они учились в этой школе.
Как сообщил шериф, школа немедленно связалась с полицией, полицейские прибыли на место происшествия примерно через две минуты после звонка.
Погиб 18-летний тинейджер. Оружие, из которого стреляли, было найдено на месте преступления.
"У нас нет информации о тех, в кого стреляли", - сказал Спэрлок, добавив, что пока слишком рано делать какие-либо выводы.
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Один из родителей, которого местная пресса называет по имени и фамилии - Фернандо Монтойя - сообщил, что его 17-летний сын получил три огнестрельных ранения.
"Он сказал, что парень вытащил пистолет из чехла для гитары и начал стрелять", - рассказал он в интервью телеканалу Denver 7.