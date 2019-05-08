Пресса Британии: Трамп ищет помощи России в противостоянии с Китаем

В обзоре британской прессы 8 мая:

Трамп и китайские амбиции

Times публикует статью своего обозревателя Роджера Бойеса о том, что президент США Дональд Трамп ищет российской помощи в противостоянии с амбициям Китая в Арктике.

Автор статьи напоминает, что госсекретарь США Майк Помпео выступил с речью на севере Финляндии, в которой он сказал, что постепенное потепление Ледовитого океана позволит открыть новые торговые пути - несмотря на то, что администрация Трампа отрицает сам факт изменения климата.

Но, пишет Бойес, власти США правы, отмечая перемены на Дальнем Севере. Серьезные державы теперь заинтересованы тем, что происходит в Арктике, так как они понимают, что ресурсы региона станут более доступными. Ледовое покрытие океана сокращается.

Россия считает свое северное побережье стратегически важным. Но администрация президента Трампа обеспокоена тем, что Китай сейчас называет себя "близарктической державой".

Россия укрепляет свои военные базы в этом регионе для защиты своей экономической зоны и стратегических интересов. Но, как пишет автор статьи, хотя Китай пока официально заинтересован лишь в экономической составляющей северного морского пути, нет сомнений, что со временем он пойдет по пути милитаризации.

Китай уже вскоре построит ледокол с атомным двигателем, который будет больше любого подобного российского судна.

Сейчас Арктика становится новым фронтом в политике США по отношению к Китаю. Военные стратеги Китая опасаются, что в случае конфликта с США Вашингтон заблокирует Малаккский пролив, через который проходит 80% импортируемой Китаем нефти.

Соответственно, интерес Пекина к северному морскому пути не только коммерческий, это попытка обеспечить альтернативные пути доставки необходимых для страны материалов в случае конфликта.

Пока что Россия спокойно относится к арктическим амбициям Китая. Для России, остающейся под западными санкциями из-за аннексии Крыма, вполне логично сотрудничать с Китаем в развитии сжиженного газа в Арктике.

Но в долгосрочной перспективе Москва будет встревожена ролью Китая в регионе.

Госсекретарь Майк Помпео приехал на север Финляндии для того, чтобы улучшить отношения с Москвой, пишет Роджер Бойес.

Для того, чтобы избежать прямого столкновения в Венесуэле, Вашингтону необходимо наладить отношения с Москвой. Для того, чтобы уменьшить растущее влияние Ирана в Сирии, США необходимо, чтобы именно Москва, а не Тегеран, была бы основным союзником сирийского президента Башара Асада.

Более того, как в Арктике, так и в других регионах мира, Вашингтон заинтересован в том, чтобы Россия вновь смотрела на Запад, и не стала бы младшим партнером Пекина.

Пока планета нагревается, начинается новая холодная война, и Америке нужны все возможные союзники, пишет Роджер Бойес в Times.

Центральноазиатская дружба

Financial Times пишет, что страны Центральной Азии обсуждают возможность введения так называемой "шелковой визы" для иностранных туристов.

Еще недавно, отмечает газета, они устанавливали минные поля на совместных границах, а сейчас рассматривают создание безвизового пространства "как в Европе".

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил: "Некоторые элементы схожи с европейской моделью, это может увеличить поток туристов в регион. Мы поддерживаем предложение о единой визе".

После нескольких десятилетий взаимного недоверия и даже отказа торговать друг с другом, за последние два года страны Центральной Азии приступили к небывалому сотрудничеству.

Идея более тесной региональной интеграции подстегивается тем, что перед этими странами стоит необходимость разрешить общие проблемы, начиная с вопросов безопасности.

Страны находятся неподалеку от Афганистана, в регионе существует угроза терроризма. Также важны вопросы экологии, например, доступ к питьевой воде.

Более близкое сотрудничество также может помочь этим странам в своих отношениях с крупными державами, проявляющими интерес к региону.

Китай, например, развивает свою программу "Один пояс, один путь", что непосредственно затрагивает страны Центральной Азии. Москва по-прежнему пытается остаться гегемоном в этом регионе.

Тем временем, США сотрудничают с Узбекистаном в военных вопросах, а Европейский банк реконструкции и развития финансирует инфраструктурные проекты по всему региону.

Но, тот факт, что весь регион отрезан от моря и у него нет простых путей связи с такими важными рынками как Китай или Индия, ограничивает возможности его развития, отмечает газета.

"Отправить контейнер из Польши в Шанхай - быстрее, чем из одной страны Центральной Азии в другую", - цитирует Financial Times Лилию Бурунчук из Всемирного банка.

Что ждет сына Меган и Гарри

Все газеты пишут много и подробно о рождении сына герцогини и герцога Сассекских Меган и Гарри.

Guardian публикует статью на эту тему своего обозревателя Сюзан Мур, в которой она подчеркивает, что британцы - странный народ.

Мы считаем себя современным обществом, пишет Мур, потому что мужчина, занимающий шестое место в списке наследников престола, женился на женщине смешанных кровей.

И мы тут же хотим знать все гинекологические подробности ее беременности и родов.

Принц Гарри выглядит так же, как и любой другой отец новорожденного ребенка, так же, как и все другие отцы. За несколькими исключениями.

Не стоит также забывать, что к Меган, жене принца Гарри, по-прежнему относятся по-разному. Ее стремление держать нацию в курсе своей беременности и демонстрировать свой живот на публике считалось многими нарушением традиций королевской семьи.

Но мы не должны забывать, пишет Сюзан Мур, что функция женщин в королевской семье - рожать детей.

Это их главная роль, а это значит, что их репродуктивная система будет подробно обсуждаться совершенно чужими им людьми в СМИ, заявляющими при этом, что они стопроцентные монархисты.

Дебаты о том, какие именно аспекты жизни членов королевской семьи - их личное дело, а какие должны быть публичными, никуда не денутся.

Неудивительно, что более молодые члены семьи хотят делать многое по-новому, но это как бы игра, в которой мы делаем вид, что они ничем от нас остальных не отличаются.

Мы можем делать такой вид. Они тоже. Но ведь это же неправда?

Этот мальчик родился в семье, которая обеспечит ему жизнь, совершенно отличающуюся от нашей, нормальной, пишет Сюзан Мур в Guardian.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com