Семеро туристов погибли при сходе лавины в горах Алтая

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Семь туристов погибли при сходе лавины на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, сообщает региональное управление МЧС.

Двое участниц группы, состоявшей из девяти человек, выжили и добрались до села Кош-Агач.

"Девушки находятся у нас, дают объяснения. Их состояние - удовлетворительное, на самочувствие они не жалуются", - рассказал сотрудник отдела полиции по Кош-Агачскому району агентству Интерфакс.

Как ожидается, в 14:00 по местному времени (10:00 мск) на место происшествия из Горно-Алтайска вылетит вертолет с поисковой группой.

Сотрудники МЧС задействуют собак и вертолеты для поиска тел погибших, сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС.

"Для осуществления поисковых работ в ближайшее время вылетает группа спасателей, в том числе четыре кинологических расчета, задействовано два вертолета", - говорится в сообщении ведомства.

Лавина сошла в понедельник, 6 мая, около 11:00 по местному времени (7:00 мск). Перед выходом на маршрут группа прошла регистрацию в МЧС, уточнили в ведомстве.

В Новосибирском государственном университете (НГУ) подтвердили информацию о том, что группой руководил опытный альпинист Николай Симонов, входивший в секцию горного туризма НГУ.

На сайте секции есть данные о том, что на 1-14 мая был запланирован маршрут четвертой категории сложности (из шести возможных, где шестой - наиболее сложный) на Южно-Чуйском хребте, руководитель группы - опытный альпинист Николай Симонов. Маршрут, начавшийся в селе Кош-Агач, включал прохождение вершин Металлург, Отец, 3368 и 3458.

Погибшие под лавиной на Алтае туристы не были действующими студентами НГУ, хотя, возможно, бы его выпускниками, уточнили Интерфаксу в пресс-службе вуза.