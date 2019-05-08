В Стоунхендж вернулся камень, исчезнувший 60 лет назад

Правообладатель иллюстрации Historic England Image caption Положение камней в сооружении поправляли в 1958 году

Фрагмент Стоунхенджа вернулся на свое место через 60 лет после того, как его забрали при раскопках. В последнее время он находился в США.

Небольшой кусочек загадочного сооружения вернул 89-летний англичанин Роберт Филлипс, участвовавший в раскопках.

В 1958 году археологи занимались подъемом камней, входящих в состав кромлеха - двух вертикальных и одного горизонтального. В ходе работ в вертикальных камнях нашли трещины. Чтобы укрепить их, камни просверлили и вставили в них металлические стержни. Работы замаскировали небольшими фрагментами, сделанными из сарсеновых фрагментов (песчаника), найденных при раскопках.

При сверлении рабочие извлекли три однометровых стержня из камня, один из которых взял себе Филлипс, работавший тогда на компанию Van Moppes. Она занималась огранкой алмазов и помогала укреплять гигантские камни сооружения.

Местонахождение этого каменного фрагмента до настоящего времени не было известно.

В течение 60 лет Филлипс, ныне пенсионер в штате Флорида, США, хранил у себя кусочек Стоунхенджа. Сначала он лежал в пластиковой трубке в его офисе в Бейзингстоке [город на северо-востоке графства Гэмпшир, Англия - Би-би-си], а затем висел у него дома в США на стене.

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Так выглядит стержень из камня, вернувшийся в Стоунхендж

Британская государственная комиссия по историческим зданиям и памятникам English Heritage, управляющая Стоунхенджем, надеется, что этот образец может помочь установить происхождение камней загадочного сооружения.

Археологи проанализируют химический состав стержня.

Правообладатель иллюстрации Family photo Image caption Роберт Филлипс сейчас живет в Авентуре к северу от Майами, Флорида

Правообладатель иллюстрации семейный архив Image caption Сыновья Филлипса - Льюис и Робин - приехали в Стоунхендж, чтобы вернуть фрагмент камня

Хотя образец камня был возвращен в мае прошлого года, в English Heritage сказали, что до сих пор не заявляли о находке, поскольку сначала необходимо было понять ее значение.

Местонахождение двух других стержней из Стоунхенджа остается загадкой, и в English Heritage призывают любого, у кого есть информация о них, связаться с ними.