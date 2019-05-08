В Новосибирске установили бюст Сталина

Image caption Новосибирские сталинсты изготовили бюст вождя на пожертвования, но не могли найти для него места в городе (на архивной фотографии - активист Олег Мецлер)

Памятник Иосифу Сталину установили на территории новосибирского областного комитета КПРФ, его официальное открытие состоится в День Победы 9 мая, сообщил журналистам активист Алексей Денисюк.

"Уже практически все готово. Бюст поставлен. Осталось закрепить к стене две гранитные плиты с надписями", - цитирует Денисюка РИА Новости.

Открытие памятника является прерогативой местных властей, прокомментировал новость Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

"Отрицать то, что Сталин является частью истории нашей страны, наверно, нельзя", - добавил Песков, отметив также, что президент Путин "очень хорошо знает историю нашей страны, знает ее досконально, в деталях".

Как это будет выглядеть

Скульпутура изготовлена из полимерной глины. Внутри она заполнена монтажной пеной.

Накануне пресс-службе КПРФ сообщала, что торжественный митинг в честь открытия бюста откроет мэр Новосибирска, первый секретарь обкома партии Анатолий Локоть.

Как сообщает новосибирский портал NGS.ru, для памятника на территории обкома построили кирпичную стену и установили постамент с бронзовым орденом Победы.

Художественный совет Новосибирска согласовал проект установки памятника в марте. По итогам общественного обсуждения, проходившего в электронной форме, его участники разделились на сторонников и противников ровно пополам.

По словам активиста Денисюка, областная организация КПРФ взяла на себя финансовые обязательства в размере около 1 млн рублей по благоустройству и круглосуточному видеонаблюдению на территории, где установлен памятник.

Инициативная группа жителей Новосибирска активно добивалась установки памятника Сталину с лета 2016 года, однако городской худсовет решил, что в любом общественном месте он вызовет отрицательную реакцию у значительной части жителей. В итоге удалось достичь компромиссного решения об установке бюста возле обкома КПРФ.

Ранее бюст, созданный на пожертвования поклонников Сталина, хранился дома у новосибирского активиста Олега Мецлера. В декабре 2017 года он рассказывал Би-би-си, что хотел бы установить памятник на видном месте на одной из улиц города.

Как вспоминали Сталина в других городах

В Сургуте в преддверии 9 мая появился баннер с портретом Иосифа Сталина и надписью, гласившей, что он "спас евреев Европы от геноцида", сообщали местные СМИ.

Инициатор установки баннера, общественник Альберт Леонов пояснил изданию URA.ru, что баннер размещен на частной территории, поэтому его не нужно было согласовывать с городскими властями.

Media playback is unsupported on your device В центре Москвы установили бюст Сталину

4 мая бюст Сталину был открыт также в селе Китаевском Ставропольского края. На сайте КПРФ отмечается, что это село является "одном из немногих в России островков социализма".

В апреле "Левада-центр" провел соцопрос, в ходе которого 70% респондентов заявили, что положительно относятся к роли Сталина в российской истории. Этот показатель начал расти в 2014 году и достиг пика в 2019-м.

Впервые более половины опрошенных (51%) признались, что относятся к Сталину с восхищением, уважением или симпатией. Это максимальный показатель за последние 20 лет.