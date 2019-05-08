Разгром "Барселоны" "Ливерпулем" - в заголовках европейских газет

  • 8 мая 2019
Джорджиньо Вейналдум и Трент Александер-Арнольд Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Джорджиньо Вейналдум (справа) стал первым игроком "Ливерпуля", забившим два гола, выйдя на замену

Во вторник "Ливерпуль" вышел во второй подряд финал Лиги чемпионов, одержав в матче невероятную победу над "Барселоной" со счетом 4:0.

Футболисты на своем домашнем стадионе "Энфилд" забили в ворота каталонцев четыре гола - те же не смогли забить ни одного.

Впервые с 1986 года команда смогла выйти в финал европейского кубка.

Заголовки утренних газет были посвящены исторической победе "Ливерпуля".

Испанские издания не сдерживали разочарования игрой "Барселоны". Там отмечали слабую защиту и неубедительные действия нападающего Лионеля Месси.

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Image caption "Гром на поле" - гласит заголовок каталонского издания ежедневной спортивной газеты
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Image caption Мадридское издание отреагировало на поражение заголовком о "величайшей насмешке в истории"
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Image caption "Монументальным фиаско" называет поражение "Барселоны" El Pais
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Image caption Издание Marca пишет об "историческом провале"
Правообладатель иллюстрации El Mundo
Image caption А El Mundo называет случившееся "стыдом"

Местное ливерпульское издание "Эхо" вышло с заголовком, называющим футболистов словом "невероятные", в котором выделено "red" - "красные".

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