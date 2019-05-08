Разгром "Барселоны" "Ливерпулем" - в заголовках европейских газет
Во вторник "Ливерпуль" вышел во второй подряд финал Лиги чемпионов, одержав в матче невероятную победу над "Барселоной" со счетом 4:0.
Футболисты на своем домашнем стадионе "Энфилд" забили в ворота каталонцев четыре гола - те же не смогли забить ни одного.
Впервые с 1986 года команда смогла выйти в финал европейского кубка.
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Заголовки утренних газет были посвящены исторической победе "Ливерпуля".
Испанские издания не сдерживали разочарования игрой "Барселоны". Там отмечали слабую защиту и неубедительные действия нападающего Лионеля Месси.
Местное ливерпульское издание "Эхо" вышло с заголовком, называющим футболистов словом "невероятные", в котором выделено "red" - "красные".