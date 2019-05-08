Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джорджиньо Вейналдум (справа) стал первым игроком "Ливерпуля", забившим два гола, выйдя на замену

Во вторник "Ливерпуль" вышел во второй подряд финал Лиги чемпионов, одержав в матче невероятную победу над "Барселоной" со счетом 4:0.

Футболисты на своем домашнем стадионе "Энфилд" забили в ворота каталонцев четыре гола - те же не смогли забить ни одного.

Впервые с 1986 года команда смогла выйти в финал европейского кубка.

Заголовки утренних газет были посвящены исторической победе "Ливерпуля".

Испанские издания не сдерживали разочарования игрой "Барселоны". Там отмечали слабую защиту и неубедительные действия нападающего Лионеля Месси.

Правообладатель иллюстрации AS Image caption "Гром на поле" - гласит заголовок каталонского издания ежедневной спортивной газеты

Правообладатель иллюстрации Sport Image caption Мадридское издание отреагировало на поражение заголовком о "величайшей насмешке в истории"

Правообладатель иллюстрации El Pais Image caption "Монументальным фиаско" называет поражение "Барселоны" El Pais

Правообладатель иллюстрации Marca Image caption Издание Marca пишет об "историческом провале"

Правообладатель иллюстрации El Mundo Image caption А El Mundo называет случившееся "стыдом"

Местное ливерпульское издание "Эхо" вышло с заголовком, называющим футболистов словом "невероятные", в котором выделено "red" - "красные".