Умер композитор Евгений Крылатов - автор песен "Прекрасное далеко" и "Крылатые качели"

Правообладатель иллюстрации Viktor Velikjanin/TASS

Не стало одного из самых известных советских композиторов Евгения Крылатова, автора песен "Лесной олень", "Песенка о шпаге", "Крылатые качели", "Песенка о лете" и многих других. Ему было 85 лет.

Крылатов умер от двусторонней пневмонии, сообщила ТАСС его дочь.

Евгений Крылатов родом из Пермского края. Он родился в 1934 году, окончил музыкальную школу, музыкальное училище и поступил в московскую консерваторию.

Там он учился сразу на двух факультетах: по классу сочинения у профессора Михаила Чулаки и по классу фортепиано Владимира Натансона. Сокурсниками Крылатова были музыканты Альфред Шнитке, Алемдар Караманов, Эдуард Лазарев.

За свою карьеру Крылатов написал музыку более чем к 160 фильмам и мультфильмам, в том числе "Приключения Электроника", "Чародеи", "Каникулы в Простоквашино", "Умка", "Русалочка", "Ох уж эта Настя!", "Гостья из будущего", "Лиловый шар". Он работал с поэтами Юрием Энтином, Беллой Ахмадулиной, Ильей Резником и Робертом Рождественским.

Вот наиболее известные песни на музыку Евгения Крылатова: