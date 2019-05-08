Умер композитор Евгений Крылатов - автор песен "Прекрасное далеко" и "Крылатые качели"

  • 8 мая 2019
Россия. Москва. Композитор Евгений Крылатов во время церемонии открытия выставки "H.C. ANDERSEN и русские иллюстраторы" в Государственном музее А.С. Пушкина. Правообладатель иллюстрации Viktor Velikjanin/TASS

Не стало одного из самых известных советских композиторов Евгения Крылатова, автора песен "Лесной олень", "Песенка о шпаге", "Крылатые качели", "Песенка о лете" и многих других. Ему было 85 лет.

Крылатов умер от двусторонней пневмонии, сообщила ТАСС его дочь.

Евгений Крылатов родом из Пермского края. Он родился в 1934 году, окончил музыкальную школу, музыкальное училище и поступил в московскую консерваторию.

Там он учился сразу на двух факультетах: по классу сочинения у профессора Михаила Чулаки и по классу фортепиано Владимира Натансона. Сокурсниками Крылатова были музыканты Альфред Шнитке, Алемдар Караманов, Эдуард Лазарев.

За свою карьеру Крылатов написал музыку более чем к 160 фильмам и мультфильмам, в том числе "Приключения Электроника", "Чародеи", "Каникулы в Простоквашино", "Умка", "Русалочка", "Ох уж эта Настя!", "Гостья из будущего", "Лиловый шар". Он работал с поэтами Юрием Энтином, Беллой Ахмадулиной, Ильей Резником и Робертом Рождественским.

Вот наиболее известные песни на музыку Евгения Крылатова:

  • Лесной олень
  • Крылатые качели
  • Три белых коня
  • Прекрасное далёко
  • Песенка о шпаге
  • Кабы не было зимы
  • Мы - маленькие дети
  • Колыбельная медведицы
  • Песенка о лете и многие, многие другие

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