Украина может лишить пенсий жителей Донбасса, получивших российские паспорта

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Министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила, что граждане Украины, которые получили российские паспорта способом, нарушающим международное право, могут лишиться социальных выплат и пенсий на Украине. Против российских чиновников, участвующих в выдаче паспортов, планируют ввести персональные санкции.

Кроме того, кабинет министров Украины решил признать недействительными все паспорта граждан России, которые будут выданы жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Кремль в среду, 8 мая, заявил, что реакция официального Киева на выдачу российских паспортов его не беспокоит.

Фриз подчеркнула, что в Киеве считают выдачу российских паспортов по упрощенной процедуре "акцией России против Украины". Украинские власти не будут признавать эти паспорта, добавила она.

Кроме того, получившие гражданство России могут лишиться пенсий и социальных выплат: ведомство Фриз рассматривает инициативу о внесении этих граждан в отдельную базу данных.

"Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - написала министр в своем "Фейсбуке".

Министр по делам временно оккупированных территорий Вадим Черныш сообщил о подготовке санкционного списка, в который войдут российские чиновники, участвовавшие в организации выдачи паспортов гражданам Украины.

"Мы знаем сейчас перечень лиц, которые непосредственно задействованы в незаконных действиях по выдаче паспортов украинским гражданам и фактически к действиям по давлению и принуждению граждан к получению таких документов", - сказал он. К этим людям будут применены персональные санкции "во взаимодействии с международными партнерами", - добавил министр.

Как отреагировали Россия и другие страны?

Агентство Интерфакс со ссылкой на анонимный источник в Брюсселе сообщает, что в понедельник, 13 мая, ситуацию собираются обсудить министры иностранных дел Евросоюза. Американское посольство на Украине осудило раздачу российских паспортов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду заявил, что упрощенная процедура получения гражданства будет действовать вне зависимости от реакции киевских властей.

"Мы продолжим выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, и которые подпадают под действие президентского указа", - сказал он журналистам в ответ на вопрос о возможном непризнании Киевом паспортов.

24 апреля Владимир Путин подписал указ, дающий жителям непризнанных ДНР и ЛНР право получать российское гражданство по упрощенной процедуре - без экзаменов на знание языка и проживания в России более пяти лет. При этом отказываться от украинского гражданства не требуется.

Первый пункт выдачи паспортов открылся в конце апреля в городе Новошахтинске Ростовской области. За два дня до этого президент Владимир Путин предположил, что упрощенный порядок получения гражданства России могут ввести для всех граждан Украины, а не только жителей ДНР и ЛНР.

Владимир Зеленский, выигравший выборы президента Украины, ответил, что и Украина будет готова выдавать паспорта россиянам.