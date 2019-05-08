Украина может лишить пенсий жителей Донбасса, получивших российские паспорта
Министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила, что граждане Украины, которые получили российские паспорта способом, нарушающим международное право, могут лишиться социальных выплат и пенсий на Украине. Против российских чиновников, участвующих в выдаче паспортов, планируют ввести персональные санкции.
Кроме того, кабинет министров Украины решил признать недействительными все паспорта граждан России, которые будут выданы жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.
Кремль в среду, 8 мая, заявил, что реакция официального Киева на выдачу российских паспортов его не беспокоит.
Фриз подчеркнула, что в Киеве считают выдачу российских паспортов по упрощенной процедуре "акцией России против Украины". Украинские власти не будут признавать эти паспорта, добавила она.
Кроме того, получившие гражданство России могут лишиться пенсий и социальных выплат: ведомство Фриз рассматривает инициативу о внесении этих граждан в отдельную базу данных.
"Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - написала министр в своем "Фейсбуке".
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Министр по делам временно оккупированных территорий Вадим Черныш сообщил о подготовке санкционного списка, в который войдут российские чиновники, участвовавшие в организации выдачи паспортов гражданам Украины.
"Мы знаем сейчас перечень лиц, которые непосредственно задействованы в незаконных действиях по выдаче паспортов украинским гражданам и фактически к действиям по давлению и принуждению граждан к получению таких документов", - сказал он. К этим людям будут применены персональные санкции "во взаимодействии с международными партнерами", - добавил министр.
Как отреагировали Россия и другие страны?
Агентство Интерфакс со ссылкой на анонимный источник в Брюсселе сообщает, что в понедельник, 13 мая, ситуацию собираются обсудить министры иностранных дел Евросоюза. Американское посольство на Украине осудило раздачу российских паспортов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду заявил, что упрощенная процедура получения гражданства будет действовать вне зависимости от реакции киевских властей.
"Мы продолжим выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, и которые подпадают под действие президентского указа", - сказал он журналистам в ответ на вопрос о возможном непризнании Киевом паспортов.
24 апреля Владимир Путин подписал указ, дающий жителям непризнанных ДНР и ЛНР право получать российское гражданство по упрощенной процедуре - без экзаменов на знание языка и проживания в России более пяти лет. При этом отказываться от украинского гражданства не требуется.
Первый пункт выдачи паспортов открылся в конце апреля в городе Новошахтинске Ростовской области. За два дня до этого президент Владимир Путин предположил, что упрощенный порядок получения гражданства России могут ввести для всех граждан Украины, а не только жителей ДНР и ЛНР.
Владимир Зеленский, выигравший выборы президента Украины, ответил, что и Украина будет готова выдавать паспорта россиянам.