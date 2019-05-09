Трагедия бронзового века: отец семейства похоронил 15 жестоко убитых родных

Правообладатель иллюстрации Schroeder et al., PNAS, 2019 Image caption Тела погибших были аккуратно уложены в соответствии с каким-то - неочевидным поначалу - порядком

Анализ останков из древнего массового захоронения на территории современной Польши позволил восстановить трагические события, произошедшие около 5000 лет назад. Вернувшись домой после долгого отсутствия, отец семейства обнаружил там лишь полтора десятка мертвых тел - вся его семья была жестоко убита.

Братская могила с останками 15 человек - мужчин, женщин и детей - была обнаружена под городом Кошице еще в 2011 году, но лишь сейчас анализ ДНК показал, что все захороненные, кроме одного, приходились друг другу близкими родственниками.

В том, как именно они погибли, у археологов не было сомнений: головы всех захороненных были пробиты тяжелым тупым предметом.

Однако само захоронение оказалось довольно необычным для подобного рода убийства. Тела были аккуратно уложены в соответствии с каким-то - неочевидным поначалу - порядком, а вместе с погибшими были найдены ценности, которые заставили предположить, что могила - дело рук не убийц, а знакомых или родственников жертв.

Ученые определили примерную дату захоронения: где-то между 2880 и 2776 гг. до н.э.

Вырезали всю семью

По найденным в могиле артефактам археологи смогли установить, что погибшие принадлежали к распространенной тогда в Центральной Европе культуре шаровидных амфор, названной так в связи с характерной для ее представителей керамикой - круглыми сосудами с двумя или четырьмя ручками. Впрочем, ученые до сих пор спорят о происхождении этих людей.

Анализ ДНК захороненных показал, что они были потомками центральноевропейских земледельцев эпохи неолита с незначительными вкраплениями генов западноевропейских охотников-собирателей. При этом генетически жертвы никак не связаны с выходцами из причерноморских степей.

Это опровергает теорию о том, что культура шаровидных амфор развилась в Европе у потомков индо-иранских мигрантов. И одновременно ставит вопрос о том, каким образом развивались индоевропейские языки, к которым принадлежит и русский язык.

Тот же анализ указывает и на потенциальных убийц - они, по всей видимости, принадлежали к культуре боевых топоров (или шнуровой керамики), прозванной так благодаря обычаю класть в могилы мужчин каменный боевой топор.

Правообладатель иллюстрации Schroeder et al., PNAS, 2019

Однако главное открытие состоит в том, что все погибшие были членами одной большой семьи - а точнее, принадлежали к четырем семьям, состоящим в близком родстве друг с другом.

Четыре женщины захоронены вместе со своими детьми. При этом четверо детей мужского пола приходились друг другу братьями по отцу - от двух разных матерей (см. схему выше).

Это помогло понять, почему тела были уложены именно так, а не иначе: тела детей были уложены рядом с матерями. При этом останков отцов в могиле не обнаружено. Там захоронены лишь двое взрослых мужчин - одному на момент убийства было под 60, другому около 20 лет (его жена и ребенок также лежат рядом).

В связи с чем ученые предполагают, что в момент убийства большинство мужчин в селении отсутствовали. Может быть, были в поле и убирали урожай, а может быть, отправились в военный поход.

Так или иначе, люди, которые занимались захоронением, явно хорошо знали погибших и их родственные связи друг с другом. По всей видимости, мужчины вернулись домой, обнаружили там последствия массовой резни - и похоронили своих родных в соответствии с принятыми обычаями.