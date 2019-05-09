На новых банкнотах в Австралии нашли опечатку. Деньги останутся в обороте

Правообладатель иллюстрации Reserve Bank of Australia Image caption На новой купюре изображена Эдит Коуэн, первая женщина в парламенте Австралии

На 46 миллионах купюр австралийских долларов найдена опечатка. Ее обнаружили спустя много месяцев после того, как новая купюра номиналом $50 была запущена в оборот.

В микротексте банкноты неверно написано слово "ответственность" - в нем пропущена буква (в слове "responsibility" не хватает одной "i", "responsibilty"). Это официально подтвердил Резервный банк Австралии, пообещав, что в будущих тиражах опечатку исправят. Купюры с опечаткой останутся в обороте.

На банкноте с одной стороны изображен писатель и изобретатель из коренных народов Дэвид Юнайпон, а с другой - Эдит Коуэн, первая женщина-член парламента Австралии.

Ошибка закралась с той стороны, где изображена Коуэн - в текст ее первой речи в парламенте. "Это большая ответственность - быть здесь единственной женщиной, и я хочу подчеркнуть необходимость присутствия здесь других женщин", - гласит надпись.

В октябре прошлого года многомиллионный тираж купюр напечатали с использованием новых технологий для улучшения читабельности и предотвращения подделок. На банкноте есть четыре выпуклости, чтобы ее легче было идентифицировать.

Банкнота в 50 долларов - самая популярная в Австралии, и чаще всего выдается банкоматами.

Австралия - первая страна, начавшая использовать полимерные банкноты, которые разработали в австралийском Государственном объединеним научных и прикладных исследований и представили в 1988 году.