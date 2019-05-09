Пресса Британии: "повар Путина" и в ЮАР пытался вмешиваться в выборы?

В обзоре британской прессы 9 мая:

Зачем Кремлю ЮАР?

Guardian пишет что российские политтехнологи планировали повлиять на ход выборов в ЮАР, поддерживая правящую партию АНК (Африканский национальный конгресс).

Газета пишет, что она, а также южноафриканские журналисты, видели документы, подкрепляющие этот вывод. Документы, по всей видимости, были подготовлены группой специалистов, связанных с Евгением Пригожиным, которого считают одним из приближенных лиц Владимира Путина.

В них обещается поддержка АНК в преддверии выборов, а также шаги, направленные на дискредитацию оппозиционных партий.

О плане впервые сообщил сайт Daily Maverick, и на данный момент не ясно, пытались ли реализовать этот план. Голосование в ЮАР началось в среду.

Изначально документы о деятельности сети Пригожина были получены центром "Досье", который базируется в Лондоне и финансируется Михаилом Ходорковским, отмечает газета.

Это шестые свободные выборы в ЮАР после отмены апартеида в 1994 году. С тех пор партия АНК неизменно побеждала, но в последнее время многие избиратели недовольны коррупционными скандалами, отключениями электроэнергии, растущей инфляцией и высоким уровнем безработицы.

Мало кто сомневается, что АНК одержит победу и сейчас и что президент Сирил Рамафоса будет переизбран. Судя по опросам, АНК получит от 55% до 62% процентов голосов, но может потерять контроль над ключевой провинцией Гаутенг, где расположены Йоханнесбург и Претория.

Guardian пишет, что план российского вмешательства в выборы в ЮАР координировался российским политтехнологом Петром Бычковым, который работает на Пригожина.

Согласно обнародованным документам, российская "Ассоциация свободных исследований и международного сотрудничества Afric" собиралась проводить кампанию дезинформации под видом научных исследований.

Как пишет газета, люди, связанные с Пригожиным, судя по всему, впервые пытались вмешиваться в избирательный процесс в ЮАР, но газета также цитирует Daily Maverick, который отмечает, что если такое вмешательство было, то ощутимых результатов оно не принесло.

В последние годы Россия пытается играть более важную роль в странах Африки. В октябре в Сочи президент Путин проведет саммит "Россия-Африка".

Судя по всему, стратегия Кремля состоит в поддержке действующих президентов и противодействии партиям и движениям, которые в Москве считают прозападными.

Daily Maverick писал, что связался с Петрои Бычковым и тот отрицал, что был хоть как-то замешан в операции в ЮАР. Он называет эти обвинения фантазиями, отмечает Guardian.

Олигархи и лондонские суды

Times пишет, что олигархи из бывших советских республик продолжают подавать судебные иски друг к другу в Лондоне.

В прошлом году Коммерческий суд в Лондоне рассматривал рекордное количество дел. И среди них заметную долю составили споры выходцев из Казахстана и России.

Лондонский коммерческий суд рассмотрел 36 жалоб от истцов из Казахстана и 29 из России. Обе страны сейчас занимают третье и четвертое места в списке стран, чьи граждане судятся в лондонском суде. Их опережают лишь истцы из самой Великобритании и из США.

Среди граждан Украины в лондонский суд обращались 25 человек. В 20 из этих дел звучали обвинения в гражданском мошенничестве. В большинстве случаев граждане Украины выступали ответчиками по искам.

Среди ответчиков в трех случаях был Игорь Коломойский, который, насколько известно, остается богатейшим человеком в Украине.

Одним из самых заметных дел было разбирательство между 51-летним Олегом Дерипаской, находящимся под американскими санкциями, и 50-летним Владимиром Чернухиным, который в прошлом был замминистра финансов в российском правительстве.

Газета также отмечает, что британские судебные власти более тщательно рассматривают подобные судебные дела, инициированные гражданами России, Казахстана и Украины, из опасений, что это может быть способом отмывания денег.

Но богатые люди из этих стран, очевидно, по-прежнему предпочитают разбираться между собой именно в лондонском суде. В отличие от граждан других стран, прибегающих к услугам британской юридической системы, граждане бывших советских республик судятся преимущественно между собой, а не с компаниями или государственными структурами.

Неиссякающий поток судебных дел из стран бывшего СССР, возможно, указывает на то, что несмотря на перспективу "брексита", Лондон остается мировым центром разрешения коммерческих споров, пишет Times.

Арчи Харрисон - что бы это значило?

Daily Mail публикует статью своего обозревателя Ричарда Кэя. Он пишет, что герцог и герцогиня Сассекские, назвав своего ребенка Арчи Харрисон, подорвали еще одну традицию королевской семьи.

Если Гарри и Меган и в самом деле хотели, чтобы их сын не был полностью опутан ритуалами королевской семьи, то лучшего имени им было не найти, считает Ричард Кэй.

Арчи занимает седьмое место в списке возможных наследников престола, но его родители, очевидно, надеются, что он станет гражданином мира.

Не стоит также забывать о том, что мог думать сам принц Гарри. С 2013 года его старший брат Уильям давал своим детям имена, традиционные для королевской семьи, - от Джорджа до Луи. Список подобных имен не такой уж длинный.

Но выбрав два необычных для королевской семьи имени для своего сына, Гарри и Меган избежали возможности обидеть кого-то из родственников, не назвав ребенка в честь кого-то из них.

Но мы можем быть уверены, что и Меган, и Гарри нравятся имена их сына. Мы уже знаем, что эта супружеская чета предпочитает делать свой собственный выбор, несмотря на традиции.

Тут стоит заметить, что в детстве у обоих были другие имена. Когда Гарри крестили, его звали Генри, а до своего совершеннолетия Меган звали Рейчел.

С тех пор как Гарри и Меган встретились, они продолжают нарушать всяческие табу. До сих пор в истории Великобритании никогда не было короля Арчи или короля Харрисона.

Но если Меган и Гарри не хотели назвать сына в честь кого-то из королевских предков, почему они решили назвать сына именно так?

Им обоим нравилось имя Арчи. После того как они узнали, что это имя означает "смелый" или "храбрый", она им понравилось еще больше. Харрисон еще менее традиционное имя и отражает американские корни герцогини.

Буквально это означает - сын Гарри - то есть практически отчество. Кроме того, выбор этого имени отражает тренд в США и многих странах Содружества, когда фамилии часто используются как имя.

Но есть еще одна теория. Гарри два раза встречался в Вестминстерском аббатстве на службе поминовения павших воинов с мальчиком по имени Харрисон Деджорджио-Льюис. Он приходил на службу с медалями и беретом своего погибшего в Афганистане дяди. Его дядя, Аарон Льюис, погиб в 2008 году.

Принц Гарри, как известно, организует благотворительные мероприятия для ветеранов и семей погибших военнослужащих.

И вполне возможно, что выбирая имя для своего сына, принц Гарри вспомнил об этом Харрисоне.

И как говорят те, кто следит за происходящим в королевской семье, принцу Гарри удается найти свой собственный путь, несмотря на все традиции, пишет Ричард Кэй в Daily Mail.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com