В Москве отменили воздушную часть парада Победы

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption 7 мая, когда проходила репетиция парада, небо было абсолютно ясным

Воздушная часть парада Победы отменена в Москве из-за плохой погоды, сообщили в российском министерстве обороны.

"В связи со сложными метеоусловиями по маршруту пролета авиации в московском регионе авиационная часть парада отменена", - цитирует РИА новости заявление ведомства.

Сообщается, что самолеты возвращаются в пункты базирования. Последний раз в Москве отменяли воздушную часть парада в 2017 году - также из-за плохих метеоусловий.

В воздушной части парада должны были участвовать 56 самолетов и 18 вертолетов (в честь 74-й годовщины победы).

Парад Победы начался в четверг в 10 часов утра по Москве. На памятное мероприятие приехал экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он вышел на главную трибуну вместе с российским президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым.

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Министр обороны России Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков проехали перед расчетами на кабриолетах Aurus, впервые участвующих в параде. Aurus - автомобили класса люкс для первых лиц государства. Как сообщают СМИ, стоимость одного автомобиля будет начинаться от десяти миллионов рублей.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сергей Шойгу уже рассказал, что ему понравился автомобиль

Всего в параде Победы на Красной площади должны принять участие более 13 тысяч военнослужащих.

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В этом году в параде впервые участвуют женщины-военнослужащие Военной академии Воздушно-космической обороны.

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В параде также принял участие парадный расчет военно-патриотического движения "Юнармия".

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Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34. Он был выпущен 75 лет назад - в 1944-м году.

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