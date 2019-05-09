В Москве отменили воздушную часть парада Победы
Воздушная часть парада Победы отменена в Москве из-за плохой погоды, сообщили в российском министерстве обороны.
"В связи со сложными метеоусловиями по маршруту пролета авиации в московском регионе авиационная часть парада отменена", - цитирует РИА новости заявление ведомства.
Сообщается, что самолеты возвращаются в пункты базирования. Последний раз в Москве отменяли воздушную часть парада в 2017 году - также из-за плохих метеоусловий.
В воздушной части парада должны были участвовать 56 самолетов и 18 вертолетов (в честь 74-й годовщины победы).
Парад Победы начался в четверг в 10 часов утра по Москве. На памятное мероприятие приехал экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он вышел на главную трибуну вместе с российским президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Министр обороны России Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков проехали перед расчетами на кабриолетах Aurus, впервые участвующих в параде. Aurus - автомобили класса люкс для первых лиц государства. Как сообщают СМИ, стоимость одного автомобиля будет начинаться от десяти миллионов рублей.
Всего в параде Победы на Красной площади должны принять участие более 13 тысяч военнослужащих.
В этом году в параде впервые участвуют женщины-военнослужащие Военной академии Воздушно-космической обороны.
В параде также принял участие парадный расчет военно-патриотического движения "Юнармия".
Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34. Он был выпущен 75 лет назад - в 1944-м году.
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