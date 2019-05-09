Правообладатель иллюстрации PA Image caption Бэкхему ранее удавалось избежать наказания за превышение скорости при вождении

Футболиста Дэвида Бэкхема лишили водительских прав на полгода и назначили штраф за пользование мобильным телефоном за рулем.

44-летнего Бэкхема признали виновным в использовании телефона во время езды по центру Лондона за рулем "Бентли" 21 ноября прошлого года.

Сам футболист признал вину.

О том, что Бэкхем нарушил правила дорожного движения, сообщил очевидец, который сфотографировал футболиста, когда тот проезжал по центру Лондона.

"Вместо того чтобы смотреть на дорогу, он смотрел себе на колени", - сказал представитель стороны обвинения Мэттью Спратт во время слушаний в магистратском суде района Бромли.

"Он [очевидец] утверждает, что ответчик использовал мобильное устройство на уровне своих колен. В этот момент он и сделал фото".

Бэкхема также оштрафовали на 750 фунтов стерлингов (976 долларов) и обязали оплатить судебные издержки.

Согласно британским правилам дорожного движения, на права Бэкхема начислено еще шесть штрафных очков вдобавок к уже имеющимся шести за предыдущие нарушения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Футболист часто сам садится за руль

Защитник футболиста Джерард Тайрелл пытался объяснить суду, что Бэкхем очень любит ездить за рулем и отвозит своих детей в школу, когда у него есть такая возможность.

Он добавил, что его клиент не помнит "ни того дня, ни этого инцидента", но несмотря на это, признает свою вину, пишет Telegraph.

В сентябре отца четырех детей Бэкхема обвинили в уклонении от ответственности, когда он по формальным причинам избежал наказания по обвинению в превышении скорости.

Бекхем тогда признал, что ехал со скоростью 59 миль в час при разрешенной скорости 40 миль в час. Однако его юристу Нику Фриману удалось доказать, что уведомление о нарушении пришло на один день позже установленного законом 14-дневного срока.

Именно Фриман помог Бэкхему отменить восьмимесячный запрет на вождение и в 1999 году, заявив, что футболист пытался скрыться от папарацци и из-за этого превысил скорость.