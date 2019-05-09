Журналист Сергей Доренко скончался после ДТП в Москве

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Российский журналист Сергей Доренко скончался после дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы. По предварительным данным, ему стало плохо во время езды, и смерть наступила от естественных причин.

"По предварительным данным, у журналиста случился приступ острой сердечной недостаточности, его сердце остановилось, и он не мог удержаться на мотоцикле. Травмы, полученные при падении с мотоцикла, не носили критического характера", - сказал источник агентства Интерфакс.

Прибывшие на место медики попытались реанимировать журналиста, однако реанимационные мероприятия не увенчались успехом. Как сообщается, скорую помощь на место ДТП вызвали проезжавшие мимо водители.

Инцидент произошел на Земляном валу (Садовое кольцо) в районе Николоямской улицы.

В интернете появилось видео, на котором предположительно запечатлен момент аварии: мотоцикл теряет управление, заваливается на бок, пересекает двойную сплошную линию и оказывается на встречной полосе. При этом ни один автомобиль его не задевает.

Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. В 1982 году он окончил историко-филологический факультет Университета Дружбы народов им. Патриса Лумумбы.

Карьера Доренко на телевидении началась в 1985 году - он был корреспондентом испанской службы новостей телеканала Си-эн-эн.

Доренко был политическим обозревателем холдинга ВГТРК, работал ведущим программы "Вести", затем вел программы "Новости", "Время" на Первом канале, а также сотрудничал с телеканалом НТВ.

В 2000 году после "Авторской программы Сергея Доренко" был отстранен от эфиров на ОРТ. В последнем выпуске он говорил о ситуации с подводной лодкой "Курск". Тогда же программу закрыли, однако он продолжал числиться замгендиректора ОРТ, пока не был уволен.

Правообладатель иллюстрации Alexander Danilyushin/TASS Image caption Сергей Доренко на площади Минутка в Грозном в январе 2000 года

С 2004 по 2008 гг. был постоянным участником программы "Особое мнение" на радиостанции "Эхо Москвы", затем вел утреннюю программу "Разворот".

С 2008 по 2013 гг. Доренко занимал пост главного редактора радиостанции "Русская служба новостей". В последние годы он был главным редактором радиостанции "Говорит Москва".

Езда на мотоцикле была одним из его главных увлечений.

Сергей Собянин, мэр Москвы: "Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил - на крутом вираже. Честно - страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно".

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: "Сергей Доренко был ярчайшей звездой русской журналистики. Он умел оставаться современным и на заре карьеры, и сейчас, когда уже считался ветераном. Он был дерзким, свободным, легким человеком. Очень жаль".

Владимир Соловьев, председатель Союза Журналистов России: "Ужасная новость. Я хорошо знал Сергея, мы с ним по очереди делали репортажи в программу "Время" еще с самых первых съездов народных депутатов… Только пару недель назад он выступал в Домжуре, собрал полный зал. К его творчеству можно относиться по-разному, но это был - ужасное слово "был" - один из самых талантливых и харизматичных журналистов в России. Огромная потеря для всех нас".

Александр Полесицкий, Европейская медиагруппа: "Это очень печальная новость. Это не только большая трагедия для его семьи, это большая трагедия для радиостанции "Говорит Москва" и радиоотрасли. Радиостанцию должна делать личность, особенно информационную радиостанцию. А Сергей Доренко был именной такой, ни с кем не сравнимой личностью, которая была узнаваема и имела огромное количество поклонников".