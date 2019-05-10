Пресса Британии: США придумали секретную ракету-мясорубку

В обзоре британской прессы 10 мая:

Шансы войны

Guardian публикует статью своего колумниста Саймона Тисдалла, который пишет, что политика президента Дональда Трампа по отношению к Ирану лишь увеличивает шансы войны.

Пока не ясно, что именно может сделать Иран, пишет Тисдалл, чтобы убедить США и его региональных союзников прекратить войну на истощение Тегерана до того, как она перетечет в войну реальную.

Когда в прошлом году президент Дональд Трамп вывел США из международного договора по ядерной программе Ирана, он заявлял, что хочет лучшего договора.

Иран, сказал американский президент, должен поменять свою политику и вести себя как нормальная страна. Но на самом деле он и его советники хотят добиться смены режима.

Перед Тегераном сейчас стоит выбор из трех вариантов: сдаться, дожидаться смены администрации в Вашингтоне или сопротивляться. Религиозный истеблишмент Ирана будет против любого компромисса с Вашингтоном и лишь усилит репрессии в стране.

С другой стороны, если режим потеряет контроль над событиями перед лицом, скажем, массовых демонстраций в городах, организованных при помощи из-за рубежа, то Иран может расколоться.

Не менее половины населения страны - этнические меньшинства - азербайджанцы, арабы, белуджи, курды, туркмены и так далее. Ни у одного из этих меньшинств нет оснований тепло относиться к центральному правительству в Тегеране.

Второй вариант - дожидаться, когда Трамп проиграет на выборах в следующем году, - тоже рискован. Трампа могут и переизбрать. Но даже если в Белый дом придет представитель Демократической партии, то он вряд ли серьезно изменит политику США по отношению к Ирану.

Третий вариант развития событий - сопротивление действиям Америки, кажется, как это ни ужасно, почти неизбежным.

Американская война на истощение Ирана касается не только экономики или дипломатии. Иран уже подвергался кибератакам. Некоторые иранские физики-ядерщики были убиты. Программа Тегерана по развитию баллистических ракет не раз подвергалась атакам. Про Иран регулярно распространяются фейковые новости.

Страна оказалась в осаде, а представители США вслух говорят, что это лишь начало.

Америка, судя по всему, совершенно не намерена менять свой курс. Но в условиях, когда угрозы выживанию иранского режима усиливаются и становятся все более частыми, вероятность силового ответа со стороны консервативных кругов в иранском руководстве растет с каждым днем.

Сознательно или нет, США подталкивают Иран в сторону войны, пишет Саймон Тисдалл в Guardian.

Первый, но больше не главный

Financial Times публикует статью своего обозревателя Филипа Стивенса, который считает, что резкие заявления президента Трампа и его привычка настаивать, что интересы Америки превыше всего - это лишь симптом болезненного процесса.

Стране-гегемону труднее всего принять, что ее мощь уменьшается, пишет автор.

Угрозы Трампа в адрес Китая, Кубы и других стран, также как и его агрессивные твиты, следует рассматривать как крик души о мифологическом прошлом.

Когда в конце Второй мировой войны американский президент Франклин Рузвельт готовился к встрече с британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем, тогдашний госсекретарь США предупредил президента, что британскому премьеру будет сложно принять новый мировой порядок.

Великобритания была ведущей мировой державой столь долго, что ей было сложно осознать, что она больше не главенствует, было сказано американскому президенту. Так и произошло.

Вторая мировая война обанкротила Британию, в то время как в Америке начался экономический бум. Лондону было психологически сложно привыкнуть к своей второстепенной роли на мировой арене.

Сейчас, пишет автор статьи, наступает черед Америки. Агрессивные и грубые твиты Трампа направлены на то, чтобы показать, что США могут делать все, что хотят. Менее серьезные страны могут считать, что у них нет выбора, кроме как подчиняться целому ряду международных соглашений. Но США, с точки зрения Трампа, не обязаны этим соглашениями подчиняться.

Само собой, сравнение между Британской империей и США не стопроцентно корректно. США все еще остаются супердержавой, как с экономической, так и с военной точки зрения. Других супердержав нет.

Мощь России падает, а на реализацию планов Китая доминировать в Евразии уйдут десятилетия.

Тем не менее, Америка больше не абсолютный гегемон.

Реакция Трампа на этот факт простая - если какая-то система не приносит необходимых Америке результатов, ее следует разрушить. Это звучит решительно, но, к сожалению, не приносит плодов.

Иран, например, очевидно страдает от американских санкций, но, скорее всего, это сыграет на руку иранским консерваторам. Владимир Путин без боязни вмешивается в дела Сирии, а теперь и Венесуэлы.

Решение Трампа выйти их Парижского соговора по изменению климата дало возможность китайскому лидеру Си Цзиньпину представлять себя в виде спасителя человечества.

США теряют доверие своих союзников в НАТО, Японии и Южной Корее. Все они, очевидно, надеются дождаться конца президентства Трампа.

Это, скорее всего, ошибочный подход. Трамп не единственный американский политик, недовольный послевоенным мировым порядком.

Но чем громче американский президент будет жаловаться на что-то, тем меньше его будут слушать остальные страны, пишет Филип Стивенс в Financial Times.

Невзрывающаяся ракета

Times пишет, что Пентагон разработалновую ракету, которую уже называют ниндзя-бомбой.

Ракета не взрывается, она начинена лезвиями, которые поражают конкретного человека, но при этом не затрагивают рядом стоящих людей.

Ниндзя-бомба - модифицированная ракета Hellfire. Вместо детонации за минуты до подлета к цели ракета приводит в действие шесть острых лезвий, которые работают как мясорубка и могут уничтожить не только человека, но и целый автомобиль.

Разработка подобной ракеты была начата по распоряжению президента Барака Обамы, после того как его администрация подверглась критике за то, что в результате взрывов обычных ракет слишком часто погибали ни в чем не повинные люди, оказавшиеся поблизости.

Газета Wall Street Journal сообщает, что эта секретная ракета R9X с 2017 года применялась не менее шести раз в таких странах, как Ирак, Ливия, Сомали, Сирия и Йемен.

Лидеры террористических группировок во многих странах знают, что США их отслеживают, и прячутся среди гражданского населения. Подобная ракета позволяет минимизировать потери среди мирного населения.

Times пишет, что представитель Lockheed Martin, компании, которая производит ракеты Hellfire, отказался предоставить информацию об этой модификации. Пентагон также отказывается комментировать попавшую в прессу информацию.

Идея применять невзрывающиеся снаряды возникла в британских вооруженных силах в 2003 году во время войны в Ираке, когда британские бомбардировщики сбрасывали цементные плиты весом примерно в 500 килограмм на танки и артиллерийские позиции, расположенные рядом со школами и больницами.

Эти плиты доставлялись при помощи управляемых ракет, но не наносили повреждений соседним зданиям и людям, оказавшимся близко к месту удара, отмечает Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com