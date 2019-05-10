Ученые узнали, как ацтеки убивали завоевателей Мексики
В Мексике в ходе раскопок обнаружены останки конкистадоров, прибывших около 500 лет назад в составе экспедиции Эрнана Кортеса, впоследствии разгромившего империю ацтеков и завоевавшего Мексику.
Группа археологов еще четыре года назад нашла скелеты при раскопках участка в районе древнего государства Тлашкала.
Теперь стала ясна судьба этих людей, среди которых были мужчины, беременные женщины и дети.
Речь идет об экспедиции, отправленной из Кубы через год после первой высадки Эрнана Кортеса на континенте в 1519 году.
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Ученые Национального института антропологии и истории Мексики пришли к выводу, что членов группы подвергли ритуальным убийствам схватившие их на берегах Южной Америки индейцы аколуа.
Анализ этих останков и других археологических памятников позволил ученым предположить, что в течение полугода с 24 июня 1520 года коренные жители захватили около 350 последователей Кортеса и отобрали нескольких для проведения жертвенных ритуалов.
По словам экспертов, члены захваченного конвоя содержались в камерах более шести месяцев, и там их не кормили.
Индейцы в течение этого времени приносили в жертву мужчин, женщин и лошадей, расчленяя их. Однако свиней, привезенных испанцами для употребления в пищу, по-видимому, они рассматривали с подозрением - их убили и захоронили целыми.
По словам археолога института Энрике Мартинеса Варгаса, захваченных доставили в Теночтитлан, столицу империи ацтеков, для того чтобы они служили предупреждением для тлашкальцев, присоединившихся к Кортесу.
Ритуалы жертвоприношения
Исследование костей показало, что среди союзников Кортеса были европейские мужчины и женщины, а также индейцы Таино с Антильских островов, тлашкаланцы, представители народа Тотонаки и цивилизации майя, а также представители чернокожего и индейского населения.
С караваном завоевателя также следовали лошади, коровы, овцы, козы, ослы и собаки. У конкистадоров были и свиньи, которых они использовали не в качестве пищи, а как подношение.
Интересное открытие ученых касается того, что происходило с телами после смерти.
Следы от надрезов на некоторых телах, считают ученые, указывают на то, что мясо было отделено от костей.
Некоторые черепа поместили на цомпантли - частокол, позволяющий выставить их публично, при этом они были скомпонованы в пары мужчина-женщина. Женщины, принесенные в жертву на цомпантли, были беременны.
По словам Энрике Мартинеса Варгаса, цомпантли возводились с черепами воинов, а в мезоамериканской космогонии женщины, погибшие при родах, считались воинами.
Тело одной из женщин было разрезано пополам и захоронено возле останков ребенка в возрасте трех или четырех лет.
По словам исследователей, расчленение не было случайным актом кровожадности или мести. Жертвы были ритуальными; убийствами индейцы воссоздавали мифологические сцены о сотворении мира.
Например, в одном из захоронений был найден сожженный и расчлененный воин Табаско. Ученые считают, что таким убийством индейцы воспроизвели миф о судьбе богов эры ацтеков, известный как El Quinto Sol (Пятое Солнце). Согласно мифу, Солнце движения появилось после гибели всех богов, один из которых был сожжен и превращен в Солнце.
У ног воина были найдены кости, принадлежавшие четырем разным людям.
Когда Кортес узнал о том, что случилось с его последователями, он отправил на место захвата войска карательной экспедиции. Жители пытались спрятать останки испанцев, бросая их в неглубокие колодцы, и покинули город.
После этого Кортес продолжил завоевания столицы ацтеков.