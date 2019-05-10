Ученые узнали, как ацтеки убивали завоевателей Мексики

Правообладатель иллюстрации Mauricio Marat/INAH Image caption Ученые считают, что при убийствах ацтеки повторяли сюжеты мифов

В Мексике в ходе раскопок обнаружены останки конкистадоров, прибывших около 500 лет назад в составе экспедиции Эрнана Кортеса, впоследствии разгромившего империю ацтеков и завоевавшего Мексику.

Группа археологов еще четыре года назад нашла скелеты при раскопках участка в районе древнего государства Тлашкала.

Теперь стала ясна судьба этих людей, среди которых были мужчины, беременные женщины и дети.

Речь идет об экспедиции, отправленной из Кубы через год после первой высадки Эрнана Кортеса на континенте в 1519 году.

Ученые Национального института антропологии и истории Мексики пришли к выводу, что членов группы подвергли ритуальным убийствам схватившие их на берегах Южной Америки индейцы аколуа.

Анализ этих останков и других археологических памятников позволил ученым предположить, что в течение полугода с 24 июня 1520 года коренные жители захватили около 350 последователей Кортеса и отобрали нескольких для проведения жертвенных ритуалов.

По словам экспертов, члены захваченного конвоя содержались в камерах более шести месяцев, и там их не кормили.

Индейцы в течение этого времени приносили в жертву мужчин, женщин и лошадей, расчленяя их. Однако свиней, привезенных испанцами для употребления в пищу, по-видимому, они рассматривали с подозрением - их убили и захоронили целыми.

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По словам археолога института Энрике Мартинеса Варгаса, захваченных доставили в Теночтитлан, столицу империи ацтеков, для того чтобы они служили предупреждением для тлашкальцев, присоединившихся к Кортесу.

Ритуалы жертвоприношения

Исследование костей показало, что среди союзников Кортеса были европейские мужчины и женщины, а также индейцы Таино с Антильских островов, тлашкаланцы, представители народа Тотонаки и цивилизации майя, а также представители чернокожего и индейского населения.

С караваном завоевателя также следовали лошади, коровы, овцы, козы, ослы и собаки. У конкистадоров были и свиньи, которых они использовали не в качестве пищи, а как подношение.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Эрнан Кортес и его экспедиция в Мексику

Интересное открытие ученых касается того, что происходило с телами после смерти.

Следы от надрезов на некоторых телах, считают ученые, указывают на то, что мясо было отделено от костей.

Некоторые черепа поместили на цомпантли - частокол, позволяющий выставить их публично, при этом они были скомпонованы в пары мужчина-женщина. Женщины, принесенные в жертву на цомпантли, были беременны.

По словам Энрике Мартинеса Варгаса, цомпантли возводились с черепами воинов, а в мезоамериканской космогонии женщины, погибшие при родах, считались воинами.

Правообладатель иллюстрации Meliton Tapia/INAH Image caption Открытие сделано в месте археологических раскопок Зультепек-Текоак в районе древнего государства Тлашкала

Тело одной из женщин было разрезано пополам и захоронено возле останков ребенка в возрасте трех или четырех лет.

По словам исследователей, расчленение не было случайным актом кровожадности или мести. Жертвы были ритуальными; убийствами индейцы воссоздавали мифологические сцены о сотворении мира.

Например, в одном из захоронений был найден сожженный и расчлененный воин Табаско. Ученые считают, что таким убийством индейцы воспроизвели миф о судьбе богов эры ацтеков, известный как El Quinto Sol (Пятое Солнце). Согласно мифу, Солнце движения появилось после гибели всех богов, один из которых был сожжен и превращен в Солнце.

У ног воина были найдены кости, принадлежавшие четырем разным людям.

Когда Кортес узнал о том, что случилось с его последователями, он отправил на место захвата войска карательной экспедиции. Жители пытались спрятать останки испанцев, бросая их в неглубокие колодцы, и покинули город.

После этого Кортес продолжил завоевания столицы ацтеков.