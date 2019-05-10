Таинственная надпись на камне в Бретани. Разгадавшему обещают награду

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Надпись на найденном в Бретани камне непонятна даже экспертам

Администрация коммуны Плугастель во французском регионе Бретань предлагает награду в две тысячи евро тому, который сможет расшифровать надпись на камне, найденном неподалеку.

Камень с надписью из 20 строк обнаружили несколько лет назад на пляже недалеко от коммуны. Возраст надписи оценивают в 230 лет.

Большинство вырезанных на камне букв - латинские, но некоторые из них перевернуты, кроме того, там встречаются символы, похожие на скандинавские руны.

Можно различить два числа - 1786 и 1787. Возможно, это значит, что надпись сделали за два года до французской революции. Там же видны изображение корабля с парусами и штурвалом, а также "святейшее сердце" - изображение сердца, увенчанного крестом, один из важных католических символов.

Но местным ученым не удается расшифровать смысл надписи. Кто-то считает, что она сделана на древнем бретонском или языке Басков, другие - что ее написал полуграмотный человек.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Некоторые считают, что надпись может быть на древнем бретонском языке

"ROC AR B … DRE AR GRIO SE EVELOH AR VIRIONES BAOAVEL" - говорится в одном из отрывков.

"OBBIIE: BRISBVILAR ... FROIK … AL", - гласит другой.

Согласно одной из теорий, надпись как-то связана со строительством обороны находящейся рядом морской береговой линии.

В 1780-х годах здесь были возведены крепости и огневые позиции для защиты Брестского залива, напоминания о которых все еще можно увидеть. До 1783 года Франция и Англия находились в состоянии войны.

"Мы спрашивали местных историков и археологов, но никто так и не смог понять, что за история стоит за этим камнем", - говорит Доминик Кап, мэр Плугастеля.

"Поэтому мы подумали, что, может быть, в мире есть люди, которые имеют необходимые экспертные знания. Вместо того, чтобы оставаться в незнании, мы решили объявить конкурс", - добавил он.

Конкурс назвали "Тайна Шампольона в Плугастель-Даулас" - по имени лингвиста Жана-Франсуа Шампольона, расшифровавшего в 19 веке древнеегипетские иероглифы с Розеттского камня.

Любителям лингвистики и археологии предлагают зарегистрироваться в администрации мэра, после чего им отправят фотографии с полной надписью. Сотни людей уже заинтересовались расшифровкой этого таинственного послания.

Подачу заявок с расшифровками закроют в ноябре, после чего комиссия отберет наиболее правдоподобную интерпретацию загадки.