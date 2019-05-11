Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фентанил широко распространяется в США, в том числе в Нью-Йорке, где его смешивают с героином. Он крайне опасен

В Нью-Йорке возбуждено уголовное дело против пяти жителей Эстонии, обвиняемых в производстве и контрабанде более пяти килограммов фентанила и его разновидности карфентанила, известных как "транквилизаторы для слонов и носорогов". Фигурантам грозит тюремный срок от 10 лет до пожизненного.

44-летний Евгений Боков обвиняется также в отмывании денег, за которое ему грозит до 40 лет лишения свободы.

Трое из обвиняемых - Боков, 38-летний Амид Магеррамов и 36-летний Виталий Воронюк - были арестованы в сентябре прошлого года в Эстонии. В четверг их экстрадировали в США и к концу дня доставили в манхэттенский федеральный суд для первоначального оформления. Каждого представлял бесплатный адвокат.

39-летний Виктор Литвинцук был выдан в США раньше других и в первый раз предстал перед судьей 6 февраля. Судя по тому, что его адвокат просил судью назначить на 17 мая заседание для возможного разрешения его дела, Литвинцук, возможно, ведет с прокуратурой Южного округа Нью-Йорка переговоры о признательной сделке.

Пятый фигурант - 32-летний Николай Нифталиев - арестован в Эстонии и ждет экстрадиции в США.

Как явствует из судебных документов, разрабатывал обвиняемых некий платный осведомитель DEA (американского Управления по борьбе с наркотиками), завербованный в 2014 году.

Неудовлетворительное качество фентанила

В конце 2017 года он представился обвиняемым как эмиссар одного из колумбийских наркокартелей и объяснил, что контрабандистов не устраивает качество фентанила, который подпольно производится в США. Поэтому они хотели бы доставлять его из Европы.

Ему ответили, что незадолго до этого эстонская полиция разгромила тамошние лаборатории и произвела много арестов, поэтому наркотики нужно будет производить в соседних странах, которые в судебных документах замаскированы под номерами, например "Страна №2".

Как говорится в обвинительных документах, осведомитель DEA сообщил своим собеседникам, что в США фентанил и карфентанил будут смешиваться с героином, который приносит там наркодилерам 65 тысяч долларов за килограмм. Подмешивание к нему "транквилизаторов для слонов" удвоит эту сумму.

Как заявили в обвинительных документах следователи DEA Томас Фрик и Джозеф Каталано, указанные синтетические анальгетики "чрезвычайно опасны и смертоносны. Два миллиграмма фентанила, равные по объему двум кристаллам соли, могут убить человека".

На встрече, состоявшейся 17 февраля 2018 года, Магеррамов и Воронюк проиллюстрировали осведомителю убойную силу своего продукта. Первый взял кристаллик соли и положил его на салфетку. Второй ткнул в него пальцем и заявил: "One people…This is…dead!", или "Один люди...Это...мертвый".

Собеседники обычно общались на ломаном английском. Иногда фигуранты говорили по-русски в переводческое приложение в своем мобильнике.

По словам следователей, осведомитель заявил Бокову, что картель завозит в Европу большое количество кокаина, и попросил его помощи в переправке в США барышей от его заморской продажи. Боков якобы обещал помочь, переводя деньги со счетов своих компаний в нью-йоркские банки.

Он поведал осведомителю, что 12 ноября 2016 года его арестовали в аэропорту в Колумбии, где он находился проездом, и изъяли у него около 403 тыс. евро.

Бокова обвинили в отмывании денег. Впоследствии обвинения с него были сняты, и он смог покинуть Колумбию. Боков попросил осведомителя помочь ему получить изъятые деньги. Тот помощи ему не оказал.

С осени 2017 по весну 2018 года осведомитель якобы вручил Бокову около 250 тысяч евро, которые тот перевел в Нью-Йорк на счет, открытый для этой цели сотрудниками DEA.

Он также якобы содействовал в передаче денег, уплаченных фигурантам за анальгетики, произведенные ими в "Стране №2".

Багажник машины осведомителя

В первый раз готовый продукт был доставлен осведомителю 9 мая 2018 года. Для этого он оставил незапертым багажник автомашины, стоявшей позади гостиницы в "Стране №2". Магеррамов, Нифталиев и Воронюк якобы положили в багажник три заказанных им образца своего продукта, содержавших в общей сложности 550 граммов карфентанила.

Перед этим мнимый эмиссар наркокартеля прислал им данные о модели, цвете и номере машины, а также фотографию автостоянки позади гостиницы. Открыв потом багажник, сотрудники DEA обнаружили там сверток с тремя голубыми перчатками из пластика. В них находились пять прозрачных пластиковых пакетов с коричневым порошкообразным веществом.

Правообладатель иллюстрации US Attorney's Office SDNY

30 мая 2018 года обвиняемые якобы доставили таким же способом гораздо больше продукта. Он содержался в двух прозрачных пакетах, которые находились в большом красном пакете и весили в общей сложности 5,2 килограмма.

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Впоследствии Магеррамов и Воронюк поведали осведомителю о несчастье, которого постигло Нифталиева в ходе приготовления этой порции "транквилизатора для слонов".

Ему стало плохо, он впал в кому и был доставлен 31 мая 2018 года в больницу в "Стране №2".

Возможно, дело было в том, что фентанил и его аналоги впитываются через кожу. Нифталиева выходили и выписали.

Магеррамов и Воронюк также предупредили, что на принесенный ими 30 мая товар можно подсесть с первого раза.

Осведомитель, в свою очередь, поведал Бокову, что его сообщники принесли самый лучший продукт, когда-либо попавший к его наркогруппировке.

DEA заявило сейчас, что речь идет о самой крупной партии анальгетиков, которую она когда-либо изымало.