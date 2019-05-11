Ингушский блогер Исмаил Нальгиев выслан из Беларуси

Правообладатель иллюстрации Viktor Drachev/TASS

Исмаил Нальгиев, оппозиционер и блогер из Ингушетии, выслан из Минска на родину, где, по утверждению правозащитников, ему угрожает опасность.

Правозащитник Магомет Муцольгов сообщил в своем блоге на сайте "Кавказский узел", что в субботу Нальгиев был передан следователям в Нальчике.

"Сейчас он передан следователю следственной бригады ГСУ СК России по СКФО, в чьем производстве находится уголовное дело, возбужденное после событий 27 марта в Магасе", - сообщил Муцольгов.

Правозащитники ожидали, что дело Нальгиева, задержанного 8 мая в Национальном аэропорту "Минск", будет рассмотрено белорусским судом в пятницу утром.

Но собравшимся у суда пояснили, что заседания не будет, так как решение о высылке блогера уже принято отделом по гражданству и миграции Октябрьского района белорусской столицы.

Адвокат Антон Гашинский пытался оспорить это решение, но во второй половине дня 10 мая адвокату сообщили, что Исмаил Нальгиев уже выслан в Россию.

Нальгиеву запрещен въезд в Беларусь в течение 10 лет - это максимальный срок запрета.

Как развивались события

Исмаил Нальгиев пытался вылететь из белорусской столицы в Прагу, но был остановлен пограничниками в минском аэропорту. Нальгиеву сообщили, что он находится в межгосударственном розыске.

Юрист Олег Агеев из группы правовой защиты при Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) рассказывает, что милиция минского аэропорта сначала освободила Нальгиева после регламентированных законом трех часов задержания для выяснений.

Но тут же блогер был задержан прибывшими в аэропорт сотрудниками управления борьбы с организованной преступностью и помещен в изолятор временного содержания (ИВС).

Адвокат Антон Гашинский смог встретиться с Исмаилом Нальгиевым только поздним вечером 8 мая, хотя в течение многих часов настаивал на встрече с подзащитным.

По словам адвоката, Нальгиев был объявлен МВД Ингушетии в межгосударственный розыск 27 апреля.

Блогер в разговоре с адвокатом настаивал, что не совершал преступлений в Ингушетии и не знает о розыске.

Административный протокол о причинах задержания Нальгиева в Беларуси не составлялся.

По сообщению Бориса Горецкого, зампредседателя БАЖ, в изолятор Нальгиеву удалось отправить передачу. Блогер был помещен в камеру без теплых вещей и отказывался от пищи, не положенной мусульманину в Рамадан.

Протест правозащитников

Представители Кабардино-Балкарского регионального Правозащитного центра и ряда белорусских организаций опубликовали 9 мая совместное заявление, требуя от властей соблюдения законодательства Республики Беларусь и выполнения всех необходимых процедур для недопущения нарушения прав Исмаила Нальгиева.

Белорусские организации, подписавшие совместное заявление:

Общественное объединение "Правовая инициатива"

Консультационный центр "Хьюман Константа"

Белорусский документационный центр

Белорусский Дом прав человека им. Бориса Звозскова

Центр социальных программ "Женская инициатива"

В заявлении утверждается, что Нальгиев, руководитель общественной организации "Выбор Ингушетии", известен как активный участник протестов против договора о границе между Чечней и Ингушетией. Десятки участников таких протестов были задержаны, некоторые - арестованы.

Согласно белорусскому законодательству, иностранцы не могут быть выдворены за пределы Республики Беларусь в государство, где их жизни или свободе угрожают опасность и пытки.

Правозащитники заявляли, что в Ингушетии существует угроза применения пыток в отношении Нальгиева. Они напомнили о Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

В соответствии с Конвенцией "ни одно государство-участник не должно высылать, возвращать или выдавать какое-либо лицо другому государству, если существуют серьезные основания полагать, что ему может угрожать там применение пыток".