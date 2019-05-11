В Пакистане совершено нападение на 5-звездочный отель

Правообладатель иллюстрации Pearl Continental Hotel Image caption В отеле Pearl Continental часто останавливаются иностранные бизнесмены

Трое вооруженных мужчин напали на пятизвездочный отель Pearl Continental в городе Гвадар на юго-западе Пакистана. По данным властей, в результате атаки погиб по меньшей мере один человек.

Нападение на этот популярный среди иностранных туристов и бизнесменов отель произошло около 16:50 по местному времени (14:50 мск).

Сколько человек в этот момент находилось в отеле, неизвестно. Власти заявляют, что большинство постояльцев удалось эвакуировать.

По предварительным данным, погибший - один из охранников отеля.

Ответственность взяла на себя сепаратистская организация Освободительная армия Белуджистана, заявившая, что целью нападения были китайские и другие иностранные инвесторы.

Портовый город Гвадар является важной частью китайского проекта "Один пояс, один путь", о запуске которого было объявлено в 2013 году.

В рамках этого проекта Китай создает обширную сеть морских и наземных маршрутов для доставки своих товаров в различные регионы мира.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Порт Гвадара - один из объектов крупных китайских инвестиций в регионе

Боевики Освободительной армии Белуджистана выступают против китайских инвестиций в регион, утверждая, что от них мало пользы для местного населения, отмечает корреспондент Би-би-си Джилл Макгиверинг.

Менее месяца назад в Белуджистане было совершено нападение на автобус. Тогда погибли 14 человек, о причастности к атаке заявляла та же вооруженная группировка.

Белуджистан - один из беднейших и наименее развитых регионов Пакистана.

Там активны несколько вооруженных группировок, в том числе Освободительная армия Белуджистана, пакистанский Талибан (организация запрещена в России) и "Лашкар-э-Джангви" ("Армия Джхангви").