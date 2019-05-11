В Пакистане совершено нападение на 5-звездочный отель
Трое вооруженных мужчин напали на пятизвездочный отель Pearl Continental в городе Гвадар на юго-западе Пакистана. По данным властей, в результате атаки погиб по меньшей мере один человек.
Нападение на этот популярный среди иностранных туристов и бизнесменов отель произошло около 16:50 по местному времени (14:50 мск).
Сколько человек в этот момент находилось в отеле, неизвестно. Власти заявляют, что большинство постояльцев удалось эвакуировать.
По предварительным данным, погибший - один из охранников отеля.
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Ответственность взяла на себя сепаратистская организация Освободительная армия Белуджистана, заявившая, что целью нападения были китайские и другие иностранные инвесторы.
Портовый город Гвадар является важной частью китайского проекта "Один пояс, один путь", о запуске которого было объявлено в 2013 году.
В рамках этого проекта Китай создает обширную сеть морских и наземных маршрутов для доставки своих товаров в различные регионы мира.
Боевики Освободительной армии Белуджистана выступают против китайских инвестиций в регион, утверждая, что от них мало пользы для местного населения, отмечает корреспондент Би-би-си Джилл Макгиверинг.
Менее месяца назад в Белуджистане было совершено нападение на автобус. Тогда погибли 14 человек, о причастности к атаке заявляла та же вооруженная группировка.
Белуджистан - один из беднейших и наименее развитых регионов Пакистана.
Там активны несколько вооруженных группировок, в том числе Освободительная армия Белуджистана, пакистанский Талибан (организация запрещена в России) и "Лашкар-э-Джангви" ("Армия Джхангви").