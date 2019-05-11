Илону Маску грозит суд за оскорбление дайвера

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Илон Маск (справа) назвал дайвера Верна Ансворта педофилом, тот требует компенсации

Илону Маску придется отвечать в суде за оскорбление, нанесенное дайверу, помогавшему спасать подростков из затопленной пещеры в Таиланде.

Судья федерального суда в Лос-Анджелесе уже назначил слушания на 22 октября.

В суд на Маска подал Верн Ансворт, которого предприниматель в своем твите обозвал педофилом.

Ранее этот дайвер обвинил предпринимателя, предложившего помощь в спасении подростков из пещерного комплекса Тхам Луанг, в "желании попиариться".

Предыстория конфликта

Ансворт помог собрать команду опытных британских дайверов-спелеологов, которые сыграли важную роль в спасении подростков, которые в июле 2018 года оказались в ловушке в затопленной пещере

Пока шли подготовительные работы, Маск послал в Таиланд группу инженеров из компании Tesla и миниатюрную субмарину, однако эта помощь не пригодилась.

В интервью компании Си-эн-эн Ансворт назвал действия Маска показухой.

В ответ Маск написал целую серию твитов, в которых рассказывал, как можно было применить минисубмарину, и заодно обозвал Ансворта педофилом.

Вскоре после этого бизнесмен принес свои извинения и удалили оскорбительные твиты, пояснив, что писал их в состоянии аффекта.

Однако в сентябре он сам же вновь раздул этот скандал.

В электронном послании репортеру Buzzfeed он предложил журналисту "наконец-то разобраться в этом деле" и намекнул, что сам дайвер не принимал никакого участия в операции по спасению.

Теперь Ансворт намерен добиваться материальной компенсации в размере не менее 75 тыс. долларов.

Image caption Верн Ансворт помог собрать группу опытных дайверов, которые помогли вызволить подростков из затопленной пещеры в 2018 году

В своем иске он также требует, чтобы суд запретил Маску делать в его адрес другие пренебрежительные замечания.

Ансворт утверждает, что хозяин компании Tesla опорочил его незаконными и ничем не обоснованными обвинениями.

Добиваясь отмены суда, адвокаты Маска утверждали, что комментарии их подзащитного были лишь описательными и преувеличенными оскорблениями, нанесенными в разгар спора и позволительными в рамках Первой поправки к Конституции.

Однако судья постановил, что Маск писал эти комментарии вовсе не в напряженной и быстро меняющейся обстановке спора, на которую это можно было бы списать.